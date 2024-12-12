Дмитрий Шепелев о дебютной роли сына в сериале «Плакса-2»: «Все пальцы в кровь!»

В Москве прошла премьера фильма «Елки 11». Новая серия сделана в лучших традициях хорошо знакомой зрителям франшизы. Фильм снова рассказывает о новогодних чудесах, которые происходят в жизни охранника Юрия, нашедшего себе друга в «лице» поросенка Костика, многодетной матери, морского волка Павла, курьера Дамира и других персонажей накануне Нового года.

Настоящим чудом стало появление в картине турецкого актера, звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита. В новогоднем фильме он выступил в качестве камео, то есть сыграл самого себя. Сниматься в одном кадре с Озчивитом повезло и исполнителю роли Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана» Рузилю Минекаеву.

А вот в семье у Дмитрия Шепелева растет своя звездочка – сын от певицы Жанны Фриске Платон. Недавно Платон дебютировал во втором сезоне сериала «Плакса», продюсером которого выступил Сергей Жуков.

Мальчик также сыграл самого себя. По сюжету сериала главная героиня Маша (Ника Жукова) принимает участие в музыкальном конкурсе наряду с другими одаренными детьми со всей страны. Платон также становится одним из конкурсантов, который хорошо владеет гитарой, а его отец – ведущим проекта.