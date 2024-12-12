Дмитрий Шепелев о дебютной роли сына в сериале «Плакса-2»: «Все пальцы в кровь!»

В Москве прошла премьера фильма «Елки 11». Новая серия сделана в лучших традициях хорошо знакомой зрителям франшизы. Фильм снова рассказывает о новогодних чудесах, которые происходят в жизни охранника Юрия, нашедшего себе друга в «лице» поросенка Костика, многодетной матери, морского волка Павла, курьера Дамира и других персонажей накануне Нового года.
Настоящим чудом стало появление в картине турецкого актера, звезды сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита. В новогоднем фильме он выступил в качестве камео, то есть сыграл самого себя. Сниматься в одном кадре с Озчивитом повезло и исполнителю роли Марата в нашумевшем сериале «Слово пацана» Рузилю Минекаеву.
А вот в семье у Дмитрия Шепелева растет своя звездочка – сын от певицы Жанны Фриске Платон. Недавно Платон дебютировал во втором сезоне сериала «Плакса», продюсером которого выступил Сергей Жуков.
Мальчик также сыграл самого себя. По сюжету сериала главная героиня Маша (Ника Жукова) принимает участие в музыкальном конкурсе наряду с другими одаренными детьми со всей страны. Платон также становится одним из конкурсантов, который хорошо владеет гитарой, а его отец – ведущим проекта.
«Вчера мы смотрели всей семьей премьеру «Плаксы» и очень гордились. Платон чувствовал себя классно и очень уверенно. Он очень раскрепощен. Мне кажется, одно удовольствие за ним наблюдать», - сказал журналистам на красной дорожке фильма «Елки 11» Дмитрий Шепелев.
Платон Шепелев. Фото: кадр из сериала «Плакса-2»
«А я только помогаю Платону»
- Волновался ли Платон, работая над ролью?
- Конечно, очень волновался и долго репетировал. Все пальцы в кровь! Очень старался. Но все было классно.
- А вы сами играете на гитаре?
- Я не играю на гитаре. Я могу только за руку держать. Он сам пробует. А я только помогаю ему.
- Какой гонорар получил Платон после съемок?
- Это надо у него спросить. Не знаю.
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Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети Дмитрия Шепелева
«Буду есть диетическую еду»
- Как планируете отмечать Новый год? Что у вас будет на новогоднем столе?
- Буду есть диетическую еду и запивать ключевой водой. Только так. Будем отмечать с семьей. Впрочем, оливье и селедка под шубой тоже будут. Все будет очень вкусно.
- А елку уже нарядили?
- Да. Только что.
- А с кем ее наряжали?
- Наряжали всей семьей. У вас есть дети? А у меня есть. Вот мы с детьми и наряжали.
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