Добровинский об Алсу: «Если надо договориться, я пойду за ней в женский туалет»

В Москве прошла премьера сериала «Дайте шоу». Проект повествует о команде ток-шоу, которая в погоне за рейтингами готова браться за любые темы.
Да вот в определенный момент программа переживает кризис. Но жизнь сама подкидывает журналистам горячую историю, которая, наверняка, поднимет телерейтинги. В студию приходит начинающая певица Вера, которая обвиняет популярного певца в изнасиловании.
Презентация сериала также грозила закончиться скандалом. Ведь на красной дорожке в паре метре друг от друга стояли певица Алсу и известный адвокат Александр Добровинский, который сейчас представляет интересы бывшего супруга артистки Яна Абрамова. Пара делит совместно нажитое имущество, которое оценивается в миллиарды рублей.
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Алсу: «Я не хотела этого пиара, но так сложилось»
Впрочем, обо всем по порядку. Алсу в этот вечер была самой элегантностью. Для выхода в свет она выбрала платье-пиджак с ассиметричным рукавом. Артистка обнажила одно плечо. Этот наряд подчеркнул стройность Алсу и еще раз убедил публику в ее чувстве вкуса.
На красной дорожке певицу спросили, как она относится к тому, что многие современные звезды намеренно участвуют в пиар-скандалах ради привлечения популярности.
«Вы знаете, у всех разные методы. Я же всегда хотела заинтересовать публику новой песней или фильмом. Но специально я не участвовала в скандалах, чтобы привлечь к себе внимание», - подчеркнула певица.
Тем не менее, в связи с разводом Алсу оказалась в центре внимания общественности. Но так сложились обстоятельства. Теперь артистка переживает новый виток популярности: недавно она дала сольный концерт, где прозвучали ее хиты в сопровождении симфонического оркестра, она постоянно получает комплименты от поклонников и журналистов. Разрыв с супругом сказался и на росте виртуальной популярности Алсу.
Алсу на премьере сериала «Дайте шоу». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
«Да, у меня увеличилось число подписчиков, но не могу сказать, что значительно. Так получилось. Я не хотела этого пиара, но так сложилось. Все нормально, живем дальше», - отметила певица.
Как призналась артистка, теперь она получает поддержку даже от диванных критиков. А на вопрос, можно ли заявить о себе во всеуслышание без драмы и не прибегая к черному пиару, Алсу ответила так:
«Можно отличиться хорошими делами. Сделать какой-то невероятный поступок и тем самым показать хороший пример».
Александр Добровинский: «А помните, кто распутывал скандал с дочерью Алсу?»
Тем временем неподалеку от Алсу на вопросы журналистов отвечал Александр Добровинский. Говоря о скандале с певицей, он упомянул об инциденте, который случился на программе «Голос. Дети» пять лет назад.
Тогда в проекте победила дочь Алсу и Яна Абрамова Микелла с результатом 56, 5%. Меж тем цифры ее конкурентов были значительно скромнее - 15,6% и 27,9%. В тот период звездных родителей Микеллы обвинили в накрутке голосов.
Александр Добровинский. Фото: Global Look Press
«Помните скандал с дочерью Алсу? А кто его в результате распутывал?» - задался риторическим вопросом Александр Добровинский. – Поэтому это просто работа, ко мне пришел ее супруг».
- А не используете ли вы такие мероприятия, как премьера фильма, чтобы договориться с Алсу о судебных делах? – спросил Александра Добровинского представитель СМИ.
- Бывает абсолютно все. Но все делается для того, чтобы всем было хорошо. Это мое правило.
Если надо договориться с Алсу, я пойду за ней в женский туалет без всяких проблем. Главное – чтобы все были счастливы.
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