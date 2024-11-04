Добровинский об Алсу: «Если надо договориться, я пойду за ней в женский туалет»

В Москве прошла премьера сериала «Дайте шоу». Проект повествует о команде ток-шоу, которая в погоне за рейтингами готова браться за любые темы.

Да вот в определенный момент программа переживает кризис. Но жизнь сама подкидывает журналистам горячую историю, которая, наверняка, поднимет телерейтинги. В студию приходит начинающая певица Вера, которая обвиняет популярного певца в изнасиловании.

Презентация сериала также грозила закончиться скандалом. Ведь на красной дорожке в паре метре друг от друга стояли певица Алсу и известный адвокат Александр Добровинский, который сейчас представляет интересы бывшего супруга артистки Яна Абрамова. Пара делит совместно нажитое имущество, которое оценивается в миллиарды рублей.

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Алсу: «Я не хотела этого пиара, но так сложилось»

Впрочем, обо всем по порядку. Алсу в этот вечер была самой элегантностью. Для выхода в свет она выбрала платье-пиджак с ассиметричным рукавом. Артистка обнажила одно плечо. Этот наряд подчеркнул стройность Алсу и еще раз убедил публику в ее чувстве вкуса.

На красной дорожке певицу спросили, как она относится к тому, что многие современные звезды намеренно участвуют в пиар-скандалах ради привлечения популярности.

«Вы знаете, у всех разные методы. Я же всегда хотела заинтересовать публику новой песней или фильмом. Но специально я не участвовала в скандалах, чтобы привлечь к себе внимание», - подчеркнула певица.

Тем не менее, в связи с разводом Алсу оказалась в центре внимания общественности. Но так сложились обстоятельства. Теперь артистка переживает новый виток популярности: недавно она дала сольный концерт, где прозвучали ее хиты в сопровождении симфонического оркестра, она постоянно получает комплименты от поклонников и журналистов. Разрыв с супругом сказался и на росте виртуальной популярности Алсу.