Ксения Собчак высказалась об изменах мужа: «Не читаю желтую прессу»

В Москве прошла 16-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards 2024, которая присуждается самым стильным и модным селебритис. И одной из самых ярких гостей мероприятия стала известная ведущая Ксения Собчак. Она получила награду в номинации «Самый модный интервьюер».
Ксения редко общается с прессой на светских событиях, но в этот раз сделала исключение. Собчак рассказала журналистам об отношении к дуэту Сергей Шнуров и Инстасамка, самостоятельности сына и сплетням про измены мужа.
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«Сергею Шнурову будет сложно возродить то, что было»
- Ксения, 31 октября отмечается Halloween. А кого вы считаете самой главной ведьмой отечественного шоу-бизнеса?
- Про себя нескромно же – себя нахваливать. Пусть говорят другие!
- Сергей Шнуров записал дуэт с Инстасамкой. Не исключено, что она станет новой солисткой группы «Ленинград». Как вы думаете, есть ли будущее у этого проекта?
-Слушайте. Ну, мне нравится Инстасамка! Мне нравится то, что делал Сергей Шнуров. Но мне кажется, ему будет довольно сложно возродить то, что было.
Потому что то, что было, - это не только про его песни. Это про энергию Сергея: дикую, бесстрашную, хулиганскую, которая была в нем.
Посмотрим, осталась ли у него эта энергия. Мне кажется, что в его втором браке он превратился в такого милого, статусного взрослого человека в Loro Piana, в хорошей замше, с портфельчиком.
И если он энергетически как-то почувствует себя иначе, то я буду рада, потому что в свое время группа «Ленинград» была прекрасной.
- Будете ли слушать новый альбом группы?
- Буду. Почему нет?
Ксения Собчак. Фото: предоставлено организаторами премии
- Ходите ли вы на родительские собрания к своему сыну Платону?
- На родительские собрания хожу.
- Делаете ли вместе с ним уроки?
- Нет. Я считаю, что дети должны делать их самостоятельно. И практика, когда их выполняет гувернер или мама, - это неправильно.
У меня сын встает в школу по будильнику. Я его не бужу и жду, когда он проснется сам и придет на завтрак.
Я очень люблю психолога Петрановскую и уважаю то, что она пишет о детях. Я вообще считаю, что самостоятельность – ключевая вещь для детей. Поэтому я стараюсь воспитывать сына. Он знает, что многие вещи - его зона ответственности: проспать школу, сделать уроки. Если он сделает их плохо, это тоже нормально.
«Вряд ли бы мы жили вместе, если бы наши отношения не были бы доверительными»
- Вы уже пять лет состоите в браке с Константином. Меняются ли ваши отношения с течением времени?
- Они всегда меняются, но у нас очень теплые отношения.
- Доверительные?
- Вряд ли мы бы жили вместе, если бы они были не доверительными.
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press
- Бывает ли так, что вы критикуете спектакли Константина?
- Нет, спектакли мужа я никогда не критикую.
- Как вы относитесь к сплетням про измены вашего мужа?
- Никак к слухам не отношусь. Я давно не читаю желтой прессы.
- Говорят, что после интервью с вами на артистов обрушивается проклятье. Правда ли это?
- Нет, неправда. Так говорят конкуренты, чтобы все шли к ним и давали паркетные интервью, где спрашивают про творческие планы.
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