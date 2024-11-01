Ксения Собчак высказалась об изменах мужа: «Не читаю желтую прессу»

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Также телеведущая призналась, что приучает сына к самостоятельности.

В Москве прошла 16-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards 2024, которая присуждается самым стильным и модным селебритис. И одной из самых ярких гостей мероприятия стала известная ведущая Ксения Собчак. Она получила награду в номинации «Самый модный интервьюер».

Ксения редко общается с прессой на светских событиях, но в этот раз сделала исключение. Собчак рассказала журналистам об отношении к дуэту Сергей Шнуров и Инстасамка, самостоятельности сына и сплетням про измены мужа.

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«Сергею Шнурову будет сложно возродить то, что было»

- Ксения, 31 октября отмечается Halloween. А кого вы считаете самой главной ведьмой отечественного шоу-бизнеса?

- Про себя нескромно же – себя нахваливать. Пусть говорят другие!

- Сергей Шнуров записал дуэт с Инстасамкой. Не исключено, что она станет новой солисткой группы «Ленинград». Как вы думаете, есть ли будущее у этого проекта?

-Слушайте. Ну, мне нравится Инстасамка! Мне нравится то, что делал Сергей Шнуров. Но мне кажется, ему будет довольно сложно возродить то, что было.

Потому что то, что было, - это не только про его песни. Это про энергию Сергея: дикую, бесстрашную, хулиганскую, которая была в нем.

Посмотрим, осталась ли у него эта энергия. Мне кажется, что в его втором браке он превратился в такого милого, статусного взрослого человека в Loro Piana, в хорошей замше, с портфельчиком.

И если он энергетически как-то почувствует себя иначе, то я буду рада, потому что в свое время группа «Ленинград» была прекрасной.

- Будете ли слушать новый альбом группы?

- Буду. Почему нет?

Ксения Собчак. Фото: предоставлено организаторами премии

- Ходите ли вы на родительские собрания к своему сыну Платону?

- На родительские собрания хожу.

- Делаете ли вместе с ним уроки?

- Нет. Я считаю, что дети должны делать их самостоятельно. И практика, когда их выполняет гувернер или мама, - это неправильно.

У меня сын встает в школу по будильнику. Я его не бужу и жду, когда он проснется сам и придет на завтрак.

Я очень люблю психолога Петрановскую и уважаю то, что она пишет о детях. Я вообще считаю, что самостоятельность – ключевая вещь для детей. Поэтому я стараюсь воспитывать сына. Он знает, что многие вещи - его зона ответственности: проспать школу, сделать уроки. Если он сделает их плохо, это тоже нормально.

«Вряд ли бы мы жили вместе, если бы наши отношения не были бы доверительными»

- Вы уже пять лет состоите в браке с Константином. Меняются ли ваши отношения с течением времени?

- Они всегда меняются, но у нас очень теплые отношения.

- Доверительные?

- Вряд ли мы бы жили вместе, если бы они были не доверительными.

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Global Look Press

- Бывает ли так, что вы критикуете спектакли Константина?

- Нет, спектакли мужа я никогда не критикую.

- Как вы относитесь к сплетням про измены вашего мужа?

- Никак к слухам не отношусь. Я давно не читаю желтой прессы.

- Говорят, что после интервью с вами на артистов обрушивается проклятье. Правда ли это?

- Нет, неправда. Так говорят конкуренты, чтобы все шли к ним и давали паркетные интервью, где спрашивают про творческие планы.

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