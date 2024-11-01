Ксения Собчак высказалась об изменах мужа: «Не читаю желтую прессу»

В Москве прошла 16-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards 2024, которая присуждается самым стильным и модным селебритис. И одной из самых ярких гостей мероприятия стала известная ведущая Ксения Собчак. Она получила награду в номинации «Самый модный интервьюер».

Ксения редко общается с прессой на светских событиях, но в этот раз сделала исключение. Собчак рассказала журналистам об отношении к дуэту Сергей Шнуров и Инстасамка, самостоятельности сына и сплетням про измены мужа.

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«Сергею Шнурову будет сложно возродить то, что было»

- Ксения, 31 октября отмечается Halloween. А кого вы считаете самой главной ведьмой отечественного шоу-бизнеса?

- Про себя нескромно же – себя нахваливать. Пусть говорят другие!

- Сергей Шнуров записал дуэт с Инстасамкой. Не исключено, что она станет новой солисткой группы «Ленинград». Как вы думаете, есть ли будущее у этого проекта?

-Слушайте. Ну, мне нравится Инстасамка! Мне нравится то, что делал Сергей Шнуров. Но мне кажется, ему будет довольно сложно возродить то, что было.

Потому что то, что было, - это не только про его песни. Это про энергию Сергея: дикую, бесстрашную, хулиганскую, которая была в нем.

Посмотрим, осталась ли у него эта энергия. Мне кажется, что в его втором браке он превратился в такого милого, статусного взрослого человека в Loro Piana, в хорошей замше, с портфельчиком.

И если он энергетически как-то почувствует себя иначе, то я буду рада, потому что в свое время группа «Ленинград» была прекрасной.

- Будете ли слушать новый альбом группы?

- Буду. Почему нет?