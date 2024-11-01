От жены звезды «Слова пацана» не отходил партнер, а Валя Карнавал качалась, как Мишка: как прошел первый съемочный день «Ледникового периода»

В Москве начались съемки нового сезона проекта «Ледниковый период». От предыдущих программ он отличается тем, что в нем участвуют не только селебритис, но и «герои из народа».
Корреспондент Teleprogramma. Org побывала на съемках ледового шоу и заметила, что между некоторыми парами может зародиться нечто большее, чем спортивные отношения.
Впрочем, первыми, кого я встретила за кулисами шоу, были продюсер шоу Илья Авербух и его жена Лиза Арзамасова. Елизавета, недавно родившая второго ребенка, выглядит свежей и постройневшей. Каждый раз, видя эту пару, невольно начинаешь завидовать им. Ибо, наверное, мало кто относится к своим спутницам с таким же трепетом, как Илья Авербух – к своей жене.
В жюри первого выпуска вошли заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также знаменитые фигуристы Максим Траньков, Татьяна Навка, Анна Щербакова и Роман Костомаров. Ведущими проекта стали Алексей Ягудин и Евгения Медведева.
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Жюри проекта. Фото: Юрий Феклистов
Не народные артисты, а артисты из народа
Первыми на лед пригласили Максима Маринина и юриста Юлию Семину. После выступления уроженка Курска Юлия рассказала Teleprogramma. Org, что сейчас учится на филолога в аспирантуре Санкт-Петербургского университета. А в начале 2000-х работала юристом в «Росатоме».
Фигурным катанием на любительском уровне Юлия увлеклась в 2007 году, когда ей было 30 лет. Как раз тогда на Первом канале начался показ «Ледникового периода». В 2017 году она заняла первое место на соревнованиях в Германии, представив программу на индийскую тему. С этой же счастливой программой она прошла кастинг на участие в шоу «Ледниковый период».
«Сложно кататься в паре. Ты начинаешь совершенно новое дело. Я стою на ногах, но поддержки и парные элементы – это совсем другое. Нельзя жаловаться, но сейчас я нахожусь в корсете, и у меня болит все тело», - рассказала Юлия Семина.
Максим Маринин и Юлия Семина. Фото: Юрий Феклистов
Еще один выходец из народа – Борис Крестин - работает в автосервисе диагностом. Фигурным катанием на любительском уровне мужчина занимается уже на протяжении 15 лет.
Завоевывал призовые места на всероссийских любительских чемпионатах. Сейчас ему 59 лет. Борис воспитывает трех внуков.
По словам мужчины, по сравнению с его прежними тренировками репетиции на «Ледниковом периоде» - это галеры.
«Борис очень старается. И у него виден потенциал, который мы будем раскрывать в ходе проекта», - при этом отметила партнерша Бориса Крестина Татьяна Волосожар.
Однако самая возрастная участница шоу – это 65-летняя пенсионерка Наталья Саблина, которая катается в паре с самим Алексеем Ягудиным.
Дмитрий Соловьев об Ольге Бузовой и Ксении Бородиной: «Мы периодически общаемся»
А вот фигуристу Дмитрию Соловьеву в этот раз очень повезло с партнершей – многократной чемпионкой мира по художественной гимнастике Диной Авериной. По словам спортсменов, они сразу нашли общий язык. К тому же знали своего партнера раньше, следили за успехами друг друга.
Как говорит Дмитрий Соловьев, тренироваться приходится по шесть-восемь часов в день, но они получают удовольствие от общения.
Teleprogramma.org спросила Дмитрия, общается ли он со своими партнершами по предыдущим сезонам: Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной.
«Да, конечно, мы в очень хороших дружеских отношениях, - отметил Дмитрий Соловьев. – Мы периодически общаемся, поздравляем друг друга с праздниками. Я вообще человек неконфликтный и поэтому вокруг меня очень много друзей».
Кстати, в проекте участвует и сестра-близнец Дины Арина Аверина. По словам Дины, соперничества между сестрами пока не ощущается, поскольку шоу только началось.
Дмитрий Соловьев и Дина Аверина. Фото: Юрий Феклистов
Азиза Минекаева: «Возможно, проект меня поменяет»
Но, безусловно, внимание многих журналистов на проекте было приковано к актрисе Азизе Минекаеве – жене актера, звезды фильма «Слово пацана» Рузиля Минекаева. Она катается в паре с фигуристом Максимом Ковтуном.
По словам Азизы, она сама приняла решение об участии в шоу.
«Этот проект пришел в мою жизнь, значит, на какой-то период он мне нужен. Возможно, он меня поменяет», - рассуждает Азиза Минекаева.
Кстати, звездный муж артистки пришел на выступление супруги. А вот говорить о нем и отвечать на вопрос: «А не ревнует ли супруг к Максиму, с которым вы сейчас находитесь большую часть времени?», Азиза отказалась.
К слову, у Марата из «Слова пацана» все же есть повод для ревности, поскольку, похоже, что в отношениях Максима и Азизы царит полная идиллия. За кулисами Максим то и дело приобнимал свою партнершу и постоянно находился рядом с ней. Теплые отношения между этой парой буквально бросаются в глаза. Так что Рузилю Минекаеву стоило бы держать ухо востро.
Рэпер T-Killah о Татьяне Тотьмяниной: «Мне не составляет труда закинуть Татьяну на плечо»
Кстати, Азиза с воодушевлением наблюдала и за парой рэпера T-Killah (Александр Тарасов) и Татьяны Тотьмянины. Фигуристка и музыкант действительно продемонстрировали номер со сложнейшими поддержками, от которых кружилась голова.
Татьяна Тотьмянина и T-Killah. Фото: Юрий Феклистов
По словам Татьяны Тотьмяниной, самое главное в таких выступлениях – это доверие. И мол, может показаться, что она сумасбродная, раз решается на такие сложные элементы с неподготовленным партнером. Однако олимпийская чемпионка, по собственному признанию, держит все под контролем.
«Я вообще восхищаюсь доверием Татьяны и тем, как она практически с первой тренировки сказала: «Мы будем делать такие-то, такие-то поддержки», - пояснил T-Killah. – Мне было сначала достаточно сложно делать все на полу, поскольку я не делал этого никогда.
Но, слава Богу, Татьяна худенькая, держит себя в идеальной форме и мне не составляет особого труда закинуть ее на плечо и проехать. Однако ко всему нужно подходить с холодной головой».
Валя Карнавал: «Я боец!»
Еще одна пара, где в отношениях между партнерами царит химия, - блогер Валя Карнавал и фигурист Никита Кацалапов. После завершения своего номера Валя пребывала не в лучшем распоряжении духа. И Никита держал ее за руку и говорил слова поддержки.
В разговоре с журналистами Валя заявила, что ей достался: «самый лучший партнер и человечек, с которым не страшно и хочется еще больше работать».
Блогер рассказала журналистам, что встала на коньки месяц назад. И пока передвигается по льду с большими усилиями, но терпение и труд все перетрут.
Валя Карнавал и Никита Кацалапов. Фото: Юрий Феклистов
«Поэтому я, как Мишка, могу качаться, но обещаю, что мы это исправим, - пояснила Валя Карнавал. – Я боец. Все будет! А со льдом мы уже подружились».
По словам Вали, если бы ее критиковали в том направлении, которым она занимается, то она бы злилась. Но раз это новое занятие для нее, то любые замечания интересно слушать и хочется тренироваться так, чтобы в следующий раз услышать: «Вау! Какие вы крутые».
А Teleprogramma.org остается только пожелать Вале Карнавал и другим участникам удачи.
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