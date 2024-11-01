От жены звезды «Слова пацана» не отходил партнер, а Валя Карнавал качалась, как Мишка: как прошел первый съемочный день «Ледникового периода»

В Москве начались съемки нового сезона проекта «Ледниковый период». От предыдущих программ он отличается тем, что в нем участвуют не только селебритис, но и «герои из народа».

Корреспондент Teleprogramma. Org побывала на съемках ледового шоу и заметила, что между некоторыми парами может зародиться нечто большее, чем спортивные отношения.

Впрочем, первыми, кого я встретила за кулисами шоу, были продюсер шоу Илья Авербух и его жена Лиза Арзамасова. Елизавета, недавно родившая второго ребенка, выглядит свежей и постройневшей. Каждый раз, видя эту пару, невольно начинаешь завидовать им. Ибо, наверное, мало кто относится к своим спутницам с таким же трепетом, как Илья Авербух – к своей жене.

В жюри первого выпуска вошли заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также знаменитые фигуристы Максим Траньков, Татьяна Навка, Анна Щербакова и Роман Костомаров. Ведущими проекта стали Алексей Ягудин и Евгения Медведева.