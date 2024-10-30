Саша Стоун о расставании с Надеждой Сысоевой: «Если меня бросили, то буду просто не болеть»

Саша Стоун. Фото: Global Look Press

Блогер появился на премьере сериала «Плевако».

Недавно в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Плевако» - о знаменитом адвокате XIX века Федоре Плевако с участием Сергея Безрукова. Одним из гостей мероприятия стал блогер, спортсмен, чемпион России по боевым искусствам, актер Саша Стоун (Александр Зарубин).

Последнее время о Саше Стоуне говорят в связи с его участием в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Когда проект шел на телеканале ТНТ, зрители вовсю обсуждали его роман с юмористкой Надеждой Сысоевой и бурное выяснение отношений пары. Порой из-за своей ревности Надежда выглядела не лучшим образом, особенно когда вступила в конфликт с Анной Седоковой.

А через некоторое время прозвучала новость о разрыве пары. Вот и в этот раз Саша Стоун не ушел от обсуждения этой темы. Журналисты коснулись вопроса его расставания с Надеждой Сысоевой.

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«Надежда – мой компас земной»

«Надежда - мой компас земной. Если меня бросили, то буду просто не болеть. Наверное, я говорю не по сценарию», - отшутился Саша Стоун, пропев строчки из знаменитой песни.

Также он сообщил представителям СМИ, что завязывает с участием в реалити-шоу. На этом Саша Стоун поставил жирную точку. А дальше Teleprogramma.org расспросила его о сериалах, отношении к Хэллоуину и любимых праздниках.

Саша Стоун и Надежда Сысоева в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Фото: телеканал ТНТ

«Посмотрел сериал со своим участием «Бедные смеются, богатые плачут»

- Александр, вот вы пришли на премьеру сериала «Плевако». А сами успеваете ли смотреть сериалы?

- Часто я работаю. К сожалению, у меня не так много времени, чтобы посмотреть сериалы, фильмы. Но иногда все-таки времечко позволяет.

Однако я искренне рад, что отечественный кинематограф выходит на другой уровень. И это гораздо интереснее смотреть – как с точки зрения сценария, так и съемки, и монтажа.

- А какой сериал могли бы выделить?

- Сложно что-то выделить, потому что за последний год я ничего не посмотрел до конца. Разве только мельком!

Но посмотрел сериал со своим участием «Бедные смеются, богатые плачут». Скоро второй сезон. И тоже буду его смотреть обязательно.

Саша Стоун на премьере сериала «Плевако». Фото: онлайн-кинотеатр Premier

«Хэллоуин не наш праздник»

- Что у вас сейчас происходит в творчестве?

- Пока все под секретом, нельзя ничего рассказывать. Идут съемочки в разных проектах. Трудимся, развиваемся. Скоро все узнаете.

- Как вы относитесь к Хэллоуину, который отмечается 31 октября?

- Никак. Это не наш праздник. Мы люди православные, поэтому у нас такие праздники не отмечают.

- А какие у вас любимые праздниками?

- Новый год, день мамы, день папы. Иногда можно отметить и день рождения, но к нему я отношусь более спокойно.

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