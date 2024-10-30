Саша Стоун о расставании с Надеждой Сысоевой: «Если меня бросили, то буду просто не болеть»

Недавно в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера сериала «Плевако» - о знаменитом адвокате XIX века Федоре Плевако с участием Сергея Безрукова. Одним из гостей мероприятия стал блогер, спортсмен, чемпион России по боевым искусствам, актер Саша Стоун (Александр Зарубин).

Последнее время о Саше Стоуне говорят в связи с его участием в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Когда проект шел на телеканале ТНТ, зрители вовсю обсуждали его роман с юмористкой Надеждой Сысоевой и бурное выяснение отношений пары. Порой из-за своей ревности Надежда выглядела не лучшим образом, особенно когда вступила в конфликт с Анной Седоковой.

А через некоторое время прозвучала новость о разрыве пары. Вот и в этот раз Саша Стоун не ушел от обсуждения этой темы. Журналисты коснулись вопроса его расставания с Надеждой Сысоевой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

«Надежда – мой компас земной»

«Надежда - мой компас земной. Если меня бросили, то буду просто не болеть. Наверное, я говорю не по сценарию», - отшутился Саша Стоун, пропев строчки из знаменитой песни.

Также он сообщил представителям СМИ, что завязывает с участием в реалити-шоу. На этом Саша Стоун поставил жирную точку. А дальше Teleprogramma.org расспросила его о сериалах, отношении к Хэллоуину и любимых праздниках.