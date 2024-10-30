Сергей Безруков об отношениях с женой, детях и сериале «Плевако»: «Это все происходит нон-стопом!»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Плевако», рассказывающая об известном российском адвокате XIX века Федоре Плевако. Благодаря своему блестящему уму, харизме и ораторскому дару он выигрывал, казалось бы, самые безнадежные дела. Заседания с участием Федора Никифоровича напоминали театральные представления, поэтому туда не зарастала народная тропа.
Режиссером сериала, который станет доступен в онлайн-кинотеатре Premier c 7 ноября, выступила Анна Матисон. А главную роль сыграл актер и по совместительству ее муж Сергей Безруков.
Творческая пара охотно позировала светским фотографам. Оба появились в стильных брючных костюмах. Оно и не мудрено. Федор Плевако, герой Сергея Безрукова, был одним из самых стильных людей своего времени. Об этом и не только актер рассказал корреспонденту Teleprogramma.org и другим журналистам.
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«Для исторического сериала это подарок!»
- Сергей Витальевич, насколько много художественного вымысла в сериале «Плевако»?
- Я уже об этом говорил и еще раз повторю, чтобы не было никаких толкований. Я играю Николая Федоровича Плевако. А прототипа зовут Федор Никифорович. Видите, как?
Специально для критиков попрошу не искать даже внешнего сходства. Это собирательный образ, но, конечно, в основе лежит образ Федора Никифоровича Плевако. Однако в сериале большая доля художественного вымысла, хотя, конечно, присутствуют и дела, которые он вел.
Это все заслуга Ани – как режиссера и сценариста. Она придумала очень интересную историю. Хотя сама жизнь Федора Никифоровича Плевако, и личная в том числе, полна приключений, неожиданностей и очень интересных тайн.
Ты погружаешься в быт середины XIX века, вплоть до деталей воссоздана картина. Для исторического сериала это подарок!
Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
- Насколько сложный грим был у вашего персонажа?
- Как я уже сказал, мы не искали портретного сходства.
Что касается прически, то это атрибут времени середины XIX века. Это такой «Бобрик», «ежик» - тоже модная прическа того периода. А вообще, мне кажется, что у нас получился очень стильный образ.
Федор Никифорович не лишен тщеславия. В человеке, который не проиграл ни одного дела, безусловно, есть определенный характер. Только одно дело в самом начале, а потом ни одного…
Какое же доверие было у людей! Более того, он действительно защищал бесплатно и рабочих, и крестьян. То есть был человеком очень благородным и ярким.
- Вы работаете на одной площадке с женой. Обсуждаете ли дома рабочие моменты?
- Это все происходит нон-стопом, и это прекрасно!
Сергей Безруков в роли адвоката Плевако. Фото: онлайн-кинотеатр Premier
«Маша приехала и озвучила абсолютно всех детей»
- Приобщаете ли вы к профессии своих детей?
- Дети снимались в нашей картине. Здесь есть и Степа, и Вася, и Маша, которая потом даже ездила на озвучание. Поскольку сериал дублирован, то иногда был необходим и дубляж артистов массовых сцен. А в них участвовали и дети.
Конечно, ребят потом не вызывают на дубляж, но их тоже озвучивают. И вот Маша приехала и озвучила абсолютно всех детей. И во всех сериях она импровизировала очень легко.
Будет ли она актрисой – загадывать не буду. Но режиссером и сценаристом, наверное, станет точно. Если что, я помогу.
- Как вы думаете, сумел ли бы Федор Плевако защитить Сашу Белого – вашего героя из сериала «Бригада»?
- Не знаю. Наверное, до суда бы дело не дошло. Но каждый человек имеет право на защиту. Об этом всегда говорил Федор Плевако.
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