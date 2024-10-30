Сергей Безруков об отношениях с женой, детях и сериале «Плевако»: «Это все происходит нон-стопом!»

В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера сериала «Плевако», рассказывающая об известном российском адвокате XIX века Федоре Плевако. Благодаря своему блестящему уму, харизме и ораторскому дару он выигрывал, казалось бы, самые безнадежные дела. Заседания с участием Федора Никифоровича напоминали театральные представления, поэтому туда не зарастала народная тропа.

Режиссером сериала, который станет доступен в онлайн-кинотеатре Premier c 7 ноября, выступила Анна Матисон. А главную роль сыграл актер и по совместительству ее муж Сергей Безруков.

Творческая пара охотно позировала светским фотографам. Оба появились в стильных брючных костюмах. Оно и не мудрено. Федор Плевако, герой Сергея Безрукова, был одним из самых стильных людей своего времени. Об этом и не только актер рассказал корреспонденту Teleprogramma.org и другим журналистам.

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«Для исторического сериала это подарок!»

- Сергей Витальевич, насколько много художественного вымысла в сериале «Плевако»?

- Я уже об этом говорил и еще раз повторю, чтобы не было никаких толкований. Я играю Николая Федоровича Плевако. А прототипа зовут Федор Никифорович. Видите, как?

Специально для критиков попрошу не искать даже внешнего сходства. Это собирательный образ, но, конечно, в основе лежит образ Федора Никифоровича Плевако. Однако в сериале большая доля художественного вымысла, хотя, конечно, присутствуют и дела, которые он вел.

Это все заслуга Ани – как режиссера и сценариста. Она придумала очень интересную историю. Хотя сама жизнь Федора Никифоровича Плевако, и личная в том числе, полна приключений, неожиданностей и очень интересных тайн.

Ты погружаешься в быт середины XIX века, вплоть до деталей воссоздана картина. Для исторического сериала это подарок!