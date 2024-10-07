Арзамасова показала фигуру в лифте спустя два месяца после родов, оставив дочку Лию дома

Елизавета Арзамасова только 8 августа стала мамой во второй раз. Она родила дочку Лию от хореографа Ильи Авербуха. У пары также есть сын Левушка. Похоже, что актриса из сериала «Папины дочки» не собирается засиживаться в декрете, она всюду сопровождает мужа, иногда беря с собой и детей. Возможно, присматривать за грудной дочкой ей помогают нянечки и бабушка Юлия, теща Ильи Изяславича.
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В своем микроблоге Лиза Арзамасова похвасталась свежим фото, устроив импровизированную фотосессию в лифте. Она позировала в бежевом топике-бюстье в рубчик, серых джинсах, повязав клетчатую рубашку на талию. Оделась жена Ильи Авербуха не совсем по погоде. Дополнением к образу стало серое пальто. Лиза сделала легкую укладку с пушистыми кудрями и подобрала имиджевые очки. При этом поклонники обратили внимание на то, что Елизавета не постеснялась показать животик спустя два месяца после родов. Талия у актрисы тонкая, беременность никак не отразилась на фигуре Елизаветы.
«Безмятежные «лифтолуки». Уже октябрьские. Доброго всем воскресного вечера», - заметила Лиза Арзамасова.
Лиза Арзамасова в бежевом топике показала животик спустя два месяца после родов. Фото: соцсети
Забирая жену и новорожденную дочку Лию из роддома Илья Авербух устроил целое представление на выписке, заказав искусственный лед, который привезли и установили прямо у входа в роддом. Фигурист встал на коньки и тут же взял на руки дочку, выйдя на лед. Такого медперсонал клиники еще не видал. Сынишка Левушка подарил маме букет цветов. Арзамасова плакала от умиления, целуя то мужа, то сынишку Льва.