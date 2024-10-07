Арзамасова показала фигуру в лифте спустя два месяца после родов, оставив дочку Лию дома

Елизавета Арзамасова только 8 августа стала мамой во второй раз. Она родила дочку Лию от хореографа Ильи Авербуха. У пары также есть сын Левушка. Похоже, что актриса из сериала «Папины дочки» не собирается засиживаться в декрете, она всюду сопровождает мужа, иногда беря с собой и детей. Возможно, присматривать за грудной дочкой ей помогают нянечки и бабушка Юлия, теща Ильи Изяславича.

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В своем микроблоге Лиза Арзамасова похвасталась свежим фото, устроив импровизированную фотосессию в лифте. Она позировала в бежевом топике-бюстье в рубчик, серых джинсах, повязав клетчатую рубашку на талию. Оделась жена Ильи Авербуха не совсем по погоде. Дополнением к образу стало серое пальто. Лиза сделала легкую укладку с пушистыми кудрями и подобрала имиджевые очки. При этом поклонники обратили внимание на то, что Елизавета не постеснялась показать животик спустя два месяца после родов. Талия у актрисы тонкая, беременность никак не отразилась на фигуре Елизаветы.