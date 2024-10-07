«На «Последнем герое» побывала, курс по похудению выпускала, в монастыре посидела»: в Сети считают, что Виктория Комахина стала новым откровением для шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Метод работы Виктории в платке и с крестом на шее заворожил жюри и телезрителей. Она очень подробно описала интимные подробности из жизни участниц. Ее слова доходили до сердец несчастных женщин, вызывая слезы и истерики. Под впечатлением — и комментаторы в интернете.

АленаДоля: «Виктория, какая она простая и сильная, без всех этих «клоунских» атрибутов. Помню, смотрела «Битву» с ней, такая девчушка была, и как сейчас интересно за ней наблюдать».

channel34156630: «Виктория, конечно, молодец. На «Последнем герое» побывала, фитоняшкой была, курс по похудению выпускала, в монастыре посидела. Везде успела. Денежек заработала, чтобы ответы и подсказочки получить, и произвела фурор!»

Лана Сав: «Вика мне понравилась, только зачем этот платок на голове?»

Олимпиада: «Ну зачем себя так уродовать этими губищами?»