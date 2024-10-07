«На «Последнем герое» побывала, курс по похудению выпускала, в монастыре посидела»: в Сети считают, что Виктория Комахина стала новым откровением для шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Виктория Комахина снова появилась в «Экстрасенсах». Фото: ТНТ/скриншот

Ясновидящая очень изменилась с момента своей последней «Битвы».

Для пятого выпуска шоу «Экстрасенсы. Реванш» создатели придержали весьма ярких участниц. В колдовском поединке столкнулись ведьма Евгения Жулик и ясновидящая Виктория Комахина, да так, что третьему участнику Александру Кинжинову пришлось просто пододвинуться.

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Виктория Комахина вообще стала новым откровением для шоу. В прошлый раз она участвовала в 16 лет — в 12-м сезоне «Битве экстрасенсов» в 2011 году, где очень убедительно себя показала. Вернулась она, конечно, триумфально. Продемонстрировав впечатляющий магический рост, который произошел за прошедшие 13 лет.

Виктория Комахина в 2024 и 2011 году. Фото: ТНТ/скриншот

Повзрослевшая Виктория Комахина произвела фурор на шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Метод работы Виктории в платке и с крестом на шее заворожил жюри и телезрителей. Она очень подробно описала интимные подробности из жизни участниц. Ее слова доходили до сердец несчастных женщин, вызывая слезы и истерики. Под впечатлением — и комментаторы в интернете.

АленаДоля: «Виктория, какая она простая и сильная, без всех этих «клоунских» атрибутов. Помню, смотрела «Битву» с ней, такая девчушка была, и как сейчас интересно за ней наблюдать».

channel34156630: «Виктория, конечно, молодец. На «Последнем герое» побывала, фитоняшкой была, курс по похудению выпускала, в монастыре посидела. Везде успела. Денежек заработала, чтобы ответы и подсказочки получить, и произвела фурор!»

Лана Сав: «Вика мне понравилась, только зачем этот платок на голове?»

Олимпиада: «Ну зачем себя так уродовать этими губищами?»

Женя Шулик стала магической соперницей Виктории. Фото: ТНТ/скриншот

Женевьева Владиславская, она же Женя Шулик

Ведьма из Саранска и участница 24-го сезона эзотерического телешоу с самого первого испытания вляпалась в некрасивую историю. Ей на помощь пришел Влад Череватый, чем сильно подвел ее. Зрители остались в недоумении от произошедшего.

channel37144905: «Удивительно, что Женя пришла в «Реванш», она на «Битве» практически не выполнила ни одного задания, пустышка злобная. Главное, запугать, а потом я все сниму и спасу. Женя, домой».

Влад Череватый и Олег Шепс подвергаются критике, будучи судьями. Фото: ТНТ/скриншот

Досталось и самому Владу Череватому. Черный маг слишком куражится в судейском кресле, считают в Сети.

channel31905815: «Череватый — не компетентный участник жюри, совершенно не способен трезво и справедливо оценивать участников. Шоу, конечно, устраивает на высшем уровне, но, справедливости ради, судит не честно».

channel31517178: «Не понимаю, почему судьи Череватый и Шепс. Не оценивают, а тянут одеяло на себя. Ну это смешно, постоянно подходят, говорят что-то во время испытания. Бред».

channel32816081: «Все портят Олег и Влад. Они изначально показывают плохое отношение».

channel33162899: «Когда же, наконец, ведущий и жюри перестанут мешать участникам? То ведущий с вопросами лезет в самый неподходящий момент, то из жюри кто-то прискачет свои пять копеек вставить. Из-за таких моментов смотрю «Битву» на повторе и проматываю всех этих выскочек и скандалы».

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