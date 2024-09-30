«Череватого на место поставила»: в Сети высоко оценили четвертый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Второй сезон шоу «Экстрасенсы. Реванш» продолжает знакомить телезрителей с колдунами и ведьмами, которые хотят еще раз попробовать свои магические силы, чтобы прославиться на всю страну. В четвертом выпуске в соревновании приняли участие Манана Маршунова, Татьяна Ларина и Ариэль Грант. Все трое уже появлялись в проекте от ТНТ в разных сезонах, но статус победителя не покорился никому из них.
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Однако в этот раз — все по-другому. Каждый участник вернулся в шоу немного другим. Ариэль к 40 годам пересмотрел жизненные ценности, Ларина научилась лучше контролировать свою излишнюю эмоциональность, а Монана — наконец-то приспособилась к камерам и антуражу шоу. Тем не менее обсуждение в комментариях в основном были посвящены только тем, кто прошел на следующий этап гонки.
Ариэль Грант набрал меньше всего баллов. Фото: ТНТ/скриншот
Поведение 56-летней Татьяны Лариной насторожило пользователей Сети
Сумеречная ведьма Татьяна Ларина знакома поклонникам эзотерического шоу давно. Она — серебряный призер пятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» (2014 год). Тогда в финал шоу вышли четверо: баба Катя, Арсений Караджа, Татьяна Ларина и Джулия Ванг. И хотя по итогам зрительского голосования Ларина уступила первенство Джулии Ванг, приобрела она гораздо больше. После подведения итогов участник «Битвы» Юлий Миткевич-Далецкий сделал Татьяне предложение руки и сердца.
В следующий раз телезрители увидели Ларину через 10 лет — на «Реванше», но победительницей она не стала и тогда, хоть и была близка к финалу. И вот новый заход, который комментаторы оценили лучше предыдущего.
Devil_May_Care: «Сейчас лучше. В прошлом сезоне ее так колбасило…. Прям жаль».
EnnSad: «Согласна, в прошлом «Реванше» чуть не плакала, когда ее увидела. С чрезмерной эмоциональностью надо что-то делать».
Надежда: «Мне лично нравится Ларина, такую к ней симпатию испытываю, как к экстрасенсу. У всех есть свои проблемы, надеюсь, она свои уроки жизни пройдет достойно. Зрители, не нам ее осуждать, мы не были на ее месте».
EnnSad: «Таня, с какими темными ты работаешь? У человека не может быть столько неуверенности в таком случае, иначе это плохо кончится. Образ не соответствует заявленному. Пиар пиаром, а по ощущениям человек сбежал из рехаба. Не хейт».
Алина: «Как можно упрекать Ларину в эмоциональности!? Человек такой живой, чуткий. Но там явно в башке не нормально».
Татьяна Ларина произвела на зрителей неоднозначное впечатление. Фото: ТНТ/скриншот
Манана Маршунова впечатлила телезрителей своей работой
66-летняя грузинская ясновидящая заметно отличается от других участников «Реванша». Влад Череватый оценил простоту и отсутствие образа Мананы — женщина остается сама собой в окружении камер и мистического антуража. По мнению жюри, от нее веет человечностью и добротой.
Манана отказалась от борьбы за финал в девятнадцатом сезоне «Битвы экстрасенсов» (2018 год). Шесть лет спустя она снова в игре. Ее работа впечатлила не только жюри, но и пользователей Сети.
Наталья: «Манана порвала всех! Впервые очень серьезный выпуск, никаких подковыров от жюри. Все классно!»
channel36784302: «Манана класс! Не ожидала... как она Илью осадила и Череватого на место поставила. Браво! Мой голос за нее».
Karpov555: «Бабушку отправили на передачу, а она сама не понимает, что там от нее хотят. Сила есть в ней, и она привыкла, видно: все сделала немногословно и по делу — вот и спешит до хаты, дел полно по быту».
channel42977449: «Мне почему-то кажется то, что Манана победит, она покажет себя по-другому позже...»
Манана Маршунова работала быстро и на результат. Фото: ТНТ/скриншот
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