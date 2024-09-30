«Череватого на место поставила»: в Сети высоко оценили четвертый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Поведение 56-летней Татьяны Лариной насторожило пользователей Сети

Сумеречная ведьма Татьяна Ларина знакома поклонникам эзотерического шоу давно. Она — серебряный призер пятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» (2014 год). Тогда в финал шоу вышли четверо: баба Катя, Арсений Караджа, Татьяна Ларина и Джулия Ванг. И хотя по итогам зрительского голосования Ларина уступила первенство Джулии Ванг, приобрела она гораздо больше. После подведения итогов участник «Битвы» Юлий Миткевич-Далецкий сделал Татьяне предложение руки и сердца.

В следующий раз телезрители увидели Ларину через 10 лет — на «Реванше», но победительницей она не стала и тогда, хоть и была близка к финалу. И вот новый заход, который комментаторы оценили лучше предыдущего.