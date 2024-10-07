Олеся Судзиловская: «Мои дети просто не могли быть не творческими, потому что росли в сумасшедшей семье»

Недавно подошел к концу Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». И одной из его участниц стала актриса Олеся Судзиловская.

Олеся поговорила с журналистами на бранче журнала OK, прошедшем в рамках кинофорума в Сочи. Она рассказала представителям СМИ о своем опыте работы на съемочных площадках других стран, нашествии клопов и увлечениях сыновей.

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«У нас трудоголизм в крови»

— Олеся, был ли у вас опыт работы на площадках других стран?

— Да. Я работала с американскими режиссерами и артистами. Это интересный для меня опыт. Там по-разному еще показали себя наши русские артисты.

Восток отличается тем, что там не торопятся.

Работала я и с испанцами. Если у них сиеста, то все, спасибо и до свидания. И неважно, в кадре ли ты, работает ли камера, — сиеста рулит. Это обед, вино, какой-нибудь толстый флорентийский стейк.

Я люблю работать в российском кино. У нас все ясно: 24 часа смена, мы любим Родину, нам ничего не страшно, мы за друга вперед, за искусство бесплатно.

Я, конечно, сейчас так шучу. Но мне кажется, что так, как любят свои профессии русские люди и не только в кино, так свои ремесла не любит никто. У нас же трудоголизм в крови.