Олеся Судзиловская: «Мои дети просто не могли быть не творческими, потому что росли в сумасшедшей семье»

Недавно подошел к концу Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». И одной из его участниц стала актриса Олеся Судзиловская.
Олеся поговорила с журналистами на бранче журнала OK, прошедшем в рамках кинофорума в Сочи. Она рассказала представителям СМИ о своем опыте работы на съемочных площадках других стран, нашествии клопов и увлечениях сыновей.
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«У нас трудоголизм в крови»
— Олеся, был ли у вас опыт работы на площадках других стран?
— Да. Я работала с американскими режиссерами и артистами. Это интересный для меня опыт. Там по-разному еще показали себя наши русские артисты.
Восток отличается тем, что там не торопятся.
Работала я и с испанцами. Если у них сиеста, то все, спасибо и до свидания. И неважно, в кадре ли ты, работает ли камера, — сиеста рулит. Это обед, вино, какой-нибудь толстый флорентийский стейк.
Я люблю работать в российском кино. У нас все ясно: 24 часа смена, мы любим Родину, нам ничего не страшно, мы за друга вперед, за искусство бесплатно.
Я, конечно, сейчас так шучу. Но мне кажется, что так, как любят свои профессии русские люди и не только в кино, так свои ремесла не любит никто. У нас же трудоголизм в крови.
«К нам какие-то добрые люди завезли клопов»
— Какой отпуск вам больше всего запомнился?
— Когда к нам какие-то добрые люди завезли клопов. Их даже не могут съесть птицы. Они уничтожили весь урожай цветов и фруктов. Они едят что-то сладкое. Сейчас там, где мы отдыхаем, их, к счастью, нет.
Но тогда они были завезены какими-то международными историями — то ли спортивными, то ли киношными.
«Я стараюсь быть детям товарищем»
— Как сейчас поживают ваши дети?
— Все прекрасно. Майк поменял спорт — перешел из хоккея в футбол и стал чемпионом.
Один из детей учится в английской спецшколе. И когда они попытались вызвать меня туда, я сказала сыну: «Скажи, что у тебя мама русская». Захотят ли они меня вызывать?
Старший учится в 11-м классе, который по российским стандартам соответствует нашему девятому.
Я думаю, что он выберет что-то, связанное с Интернетом, потому что он талантлив в создании игр, алгоритмов, схем.
Эти дети очень творческие. Они просто не могли быть не творческими, потому что росли в сумасшедшей семье.
— Вы для детей больше мама или звезда?
— Я стараюсь быть им товарищем, хотя сейчас говорят, что это не очень верно. Они с удовольствием ходят на премьеры, смотрят кино. Не все фильмы я могу показать в силу их возраста.
Для меня таким заслуженным орденом матери стал случай, когда в консерватории мой 15-летний старший ребенок дождался поклонов и вручения всех букетов и, не стесняясь других людей, положил свою голову мне на колени. А это все — слезы и ощущение, что значит, я все правильно делаю.
— Не мешает ли им ваш звездный статус?
— Как это им может помешать?
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