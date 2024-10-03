Ни в чем не знала отказа, обвиняла мать в тирании, пропадала на несколько дней, сбегала из спецклиники: как жила пропавшая дочь Любови Успенской

Имя Любови Успенской снова фигурирует в новостных сводках, но по драматическому поводу. Приехав из Баку, артистка обнаружила, что пропала ее дочь Татьяна Плаксина.
Любовь Залмановна предполагает, что пропажа может быть связана с патриотическими воззрениями дочери, с ее поездками в новые регионы нашей страны. Другой вариант, по мнению Любови Успенской: Татьяну нашли наркодилеры.
«Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели, — написала Любовь Успенская у себя в соцсетях. — Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите! Тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста, любая информация поможет нам!»
Меж тем это уже не первая пропажа Татьяны. Да и вообще, зная о прошлых приключениях дочери Любови Успенской, можно предположить все что угодно. А злоключений в ее судьбе действительно было много!
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Жила в Америке, ни в чем не знала отказа, встречалась с художником
Татьяна — поздний ребенок Любови Залмановны, которую она родила в 35 лет. Причем до этого артистка пережила гибель сыновей-близнецов. Неудивительно, что всю свою любовь певица направила на единственную дочь, которая с детства ни в чем не знала отказа. К сожалению, такое воспитание тоже дало свои «плоды».
Ранние годы Татьяна провела в Америке, затем они с матерью перебрались в Россию, Татьяна стала учиться в школе при американском посольстве. А после школы, несмотря на протесты матери, снова вернулась в США.
В Нью-Йорке она училась в местном колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», успела пожить в Индии, Франции, Таиланде, занималась духовными практиками в Коста-Рике, где родители арендовали для нее дом голливудского актера Мэла Гибсона с большим бассейном и семью спальнями.
В этот период Татьяна познакомилась с английским художником Шейном, который обучил ее навыкам рисования, стала с ним встречаться и с подачи мужчины, который был старше ее на восемь лет, и сама увлеклась живописью. (Однако Успенская не одобряла этот союз. И в итоге любовная история завершилась).
Сюжеты картин младшей Успенской называли пугающими. Нередко она изображала безволосых людей с искаженными чертами лица. Кто-то видел в этом элементы психической нестабильности, а то и склонности к наркозависимости.
Скандалы Любови Успенской и ее дочери
Во многом на психологическую неустойчивость девушки повлияла травма, полученная в 2018 году после падения с велосипеда. После удара Татьяна потеряла пять зубов, получила травму челюсти и ребер.
В итоге не без содействия Любови Залмановны ей сделали операцию в Швейцарии, затем реабилитация продолжалась в Москве. Как говорила Любовь Успенская, все процедуры ей тогда обошлись в семь миллионов рублей.
После этой травмы Татьяна Плаксина замкнулась в себе, практически перестала общаться с родными. Любовь Успенская собственноручно побрила дочь налысо, что якобы символизировало начало ее новой жизни. Но дальше становилось только хуже…
В феврале 2020 года Татьяна Плаксина неожиданно появилась в студии передачи «Звезды сошлись» телеканала НТВ, заявила о насилии со стороны матери и назвала ее домашним тираном. А еще обвинила Успенскую в том, что она якобы держала ее под замком, пыталась задушить и всячески угрожала.
В ходе передачи Плаксина стала признаваться, что страдала наркозависимостью, а Любовь Успенская насильно помещала ее в спецклиники. Так, еще до этого скандала, в 2019 году, в прессе писали, что видели Татьяну в реабилитационном центре в Таиланде.
Татьяна Плаксина в программе «Звезды сошлись». Фото: телеканал НТВ
Любовь Успенская же парировала тем, что, наоборот, всячески заботилась о дочери и оберегала ее от лишнего внимания, Татьяна жила в загородном доме. Также Любовь Залмановна обвинила журналистов в том, что те обманом заманили ее дочь на НТВ, пообещав сделать программу о Татьяне как о талантливом художнике, но вместо этого вылили на семью ушат грязи.
На этом череда скандалов не закончилась. В октябре 2020 года Плаксина угодила в психиатрическую клинику Лос-Анджелеса. Тогда она поехала в Америку к отцу, надеясь найти в его лице защиту при ссоре с матерью, но вместо поддержки он обратился за медицинской помощью.
В итоге Татьяна сбежала из американской клиники и направилась прямиком в студию передачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым, где и рассказала свою печальную историю.
В августе 2021 года Плаксина вновь дала журналистам очередной информационный повод. В соцсетях она написала, что ее держат взаперти и забрали телефон. На протяжении нескольких дней от Татьяны не было ни слуху ни духу. Но потом Плаксина все-таки объявилась и рассказала, что ее страницу в соцсетях попросту взломали.
Кто такая Таисия Жогова
В конце 2022 года в отношениях Татьяны с матерью вроде бы наступила оттепель. В передаче «Мужское и женское» Любовь Успенская рассказала, что после аварии Татьяной стала управлять некая Таисия Жогова. Под ее влиянием Плаксина даже крала у матери драгоценности. А средства от их продажи шли в карман Жоговой и на наркотики для Татьяны. Этот факт в эфире телепередачи подтвердила и сама Татьяна Плаксина. Казалось, конфликт был исчерпан…
Как Любовь Успенская наладила отношения с дочерью…
Потом Любовь Успенская стала всячески продвигать дочь: брала ее с собой на гастроли, на красные дорожки, помогала записывать песни под псевдонимом Pacha Tati. Весной 2023 года мать и дочь приняли участие в вокальном проекте «Две звезды» на Первом канале, где завоевали первое место.
Да вот только летом этого года Любовь Успенская с дочерью веселились на дне рождения певца Анатолия Цоя и выглядели вполне счастливыми людьми. Но недолго музыка играла…
Но что-то пошло не так…
Однако эта история длилась недолго. В день пропажи было объявлено о том, что Плаксина нашлась. Надеемся, что мать и дочь больше не потеряют друг друга и будут счастливы.
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