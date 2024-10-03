Ни в чем не знала отказа, обвиняла мать в тирании, пропадала на несколько дней, сбегала из спецклиники: как жила пропавшая дочь Любови Успенской

Имя Любови Успенской снова фигурирует в новостных сводках, но по драматическому поводу. Приехав из Баку, артистка обнаружила, что пропала ее дочь Татьяна Плаксина.

Любовь Залмановна предполагает, что пропажа может быть связана с патриотическими воззрениями дочери, с ее поездками в новые регионы нашей страны. Другой вариант, по мнению Любови Успенской: Татьяну нашли наркодилеры.

«Я была на гастролях и не знаю, что произошло, хотя у меня в доме люди работают, и они не могут ничего сказать! Они ничего не видели, — написала Любовь Успенская у себя в соцсетях. — Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы. Помогите! Тот, кто, может быть, видел или знает что-нибудь о ней, пожалуйста, любая информация поможет нам!»

Меж тем это уже не первая пропажа Татьяны. Да и вообще, зная о прошлых приключениях дочери Любови Успенской, можно предположить все что угодно. А злоключений в ее судьбе действительно было много!

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Жила в Америке, ни в чем не знала отказа, встречалась с художником

Татьяна — поздний ребенок Любови Залмановны, которую она родила в 35 лет. Причем до этого артистка пережила гибель сыновей-близнецов. Неудивительно, что всю свою любовь певица направила на единственную дочь, которая с детства ни в чем не знала отказа. К сожалению, такое воспитание тоже дало свои «плоды».

Ранние годы Татьяна провела в Америке, затем они с матерью перебрались в Россию, Татьяна стала учиться в школе при американском посольстве. А после школы, несмотря на протесты матери, снова вернулась в США.

В Нью-Йорке она училась в местном колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», успела пожить в Индии, Франции, Таиланде, занималась духовными практиками в Коста-Рике, где родители арендовали для нее дом голливудского актера Мэла Гибсона с большим бассейном и семью спальнями.