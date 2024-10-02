Лариса Гузеева — жениху из «Давай поженимся!», признавшемуся ей в симпатии: «Хороший вкус, Анатолий!»

Лариса Гузеева. Фото: Global Look Press

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева не смогла скрыть своей симпатии к герою программы Первого канала «Давай поженимся!».

Героем нового выпуска программы «Давай поженимся!» стал 32-летний боец ММА по имени Анатолий. В начале программы было озвучено, какую девушку хочет встретить Анатолий.

По его словам, будущая избранница внешне должна быть непременно похожей на Ларису Гузееву, именно актриса и телеведущая — его идеал женщины.

«Хороший вкус, Анатолий», — резюмировала Лариса Гузеева.

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Анатолий преподнес Ларисе Гузеевой букет красных роз. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»

Лариса Гузеева открыто восхищалась Анатолием на протяжении всей программы. Но сначала уточнила, в каком году тот появился на свет. Анатолий ответил, что в 1992-м году.

«Как мой сын», — уточнила Лариса Гузеева.

Молодой человек рассказал, что вырос в интернате, поскольку его мать пила и не занималась воспитанием двоих сыновей. Но став взрослым, Анатолий простил маму и начал общаться с ней.

«Мой мальчик, мой золотой, мое счастье», — поддержала Лариса Гузеева героя программы Анатолия, когда он со слезами рассказывал о своей матери.

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