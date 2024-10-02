Лариса Гузеева — жениху из «Давай поженимся!», признавшемуся ей в симпатии: «Хороший вкус, Анатолий!»

Лариса Гузеева открыто восхищалась Анатолием на протяжении всей программы. Но сначала уточнила, в каком году тот появился на свет. Анатолий ответил, что в 1992-м году.

«Как мой сын», — уточнила Лариса Гузеева.

Молодой человек рассказал, что вырос в интернате, поскольку его мать пила и не занималась воспитанием двоих сыновей. Но став взрослым, Анатолий простил маму и начал общаться с ней.