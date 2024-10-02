Певица Валерия призналась, что редко видится с внучкой Селин

Популярная певица Валерия в беседе с Teleprogramma.org поделилась переживаниями о редких встречах с внучкой Селин.

Певица Валерия рассказала, что она и Иосиф Пригожин много работают и поэтому видят внучку не так часто, как хотелось бы.

Плюс ко всему, певица Валерия отметила, что Селин стала посещать детский сад, где у нее много занятий, и пропускать их нельзя. Также у девочки есть дополнительные занятия по гимнастике.

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«Сейчас стало труднее находить общие выходные с Селинкой, потому что ее график стал насыщенным», — поделилась певица Валерия.

Всего полгода назад внучка могла приезжать к бабушке и оставаться у нее на неделю. Теперь такой возможности нет. Что касается выходных дней, субботы и воскресенья, то для певицы Валерии и Иосифа Пригожина, они, как правило, рабочие.

Певица Валерия переживает из-за редких встреч с внучкой, но рада каждой минуте, проведенной вместе с малышкой.