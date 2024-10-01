Елена Николаева крестила младшего сына Рому с бывшим мужем Анастасии Волочковой

Елена Николаева, которая сумела подружиться со своей падчерицей Ариадной, дочерью Анастасии Волочковой, на днях крестила младшего сына Романа вместе с экс-возлюбленным балерин Игорем Вдовиным. У пары также есть старший сын Александр.
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В своем микроблоге Елена Николаева поделилась своими впечатлениями, поблагодарив близких и друзей за то, что те разделили с ними этот важный для них день.
«Крестили нашего Ромку. Было светло, тепло, уютно. В какой-то момент, примерно в середине церемонии, внутри помещения будто все осветилось. Произошло что-то важное, что не терпит логических и прочих вопросов. Это был акт чистоты, акт таинства и красоты», - отметила Елена.
Елена Николаева с сыном Ромой. Фото: соцсети
«Спасибо за принятую ответственность и всем, кто был с нами. Оказалось, что «самые близкие» это сегодня примерно 30 человек. Присутствующих в стране, в Москве. Прирастаем мы с мужем новыми жизнями и друзьями.
Ну как можно быть сразу лучшим мужем, лучшим другом, лучшим отцом всех детей одновременно», - добавила она.