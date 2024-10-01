Елена Николаева крестила младшего сына Рому с бывшим мужем Анастасии Волочковой

Елена Николаева, которая сумела подружиться со своей падчерицей Ариадной, дочерью Анастасии Волочковой, на днях крестила младшего сына Романа вместе с экс-возлюбленным балерин Игорем Вдовиным. У пары также есть старший сын Александр.

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В своем микроблоге Елена Николаева поделилась своими впечатлениями, поблагодарив близких и друзей за то, что те разделили с ними этот важный для них день.