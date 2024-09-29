Орнелла Мути раскрыла секрет красоты, Павел Табаков пришел с возлюбленной, а Марина Зудина высказалась о Кологривом: как прошло открытие кинофестиваля «КиноБраво»

28 сентября в Сочи открылся Первый международный кинофестиваль зрительского кино «КиноБраво». Главной звездой этого кинофорума, конечно, стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она отметила, что чувствует себя частью России и назвала Сочи маленькой Италией.
Церемонию открытия кинофестиваля, которая проходила в Летнем театре, предваряла красная дорожка.
Первым на ней появился режиссер Алексей Герман-младший. Вскоре перед объективами фотографов быстро пробежал актер Павел Табаков со своим пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Видимо, такая спешка была вызвана нежеланием отвечать на личные вопросы прессы. Ведь в кулуарах уже давно говорят о романе Павла и Ксении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Марина Зудина о Никите Кологривом: «Он талантливый человек»
Не обошла вниманием кинофестиваль и мама Павла Табакова – актриса Марина Зудина. Для выхода в свет актриса выбрала длинное черное платье с декольте и вставками с леопардовым принтом в области талии. Они делают акцент на ее фигуре и визуально стройнят.
Актрису спросили, кто из современных актеров ей наиболее интересен. Она назвала имя Ренаты Литвиновой, поскольку у нее необычная органика. И, по словам Марины Зудиной, она не понимает, по каким законам существует ее коллега по цеху.
Марина Зудина. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
Также Марину спросили об ее отношении к Никите Кологривому, о котором сейчас так много говорят.
«Я люблю делать выводы, лично зная актера. Он талантливый человек. Я в принципе достаточно терпима, и с партнерами у меня часто складываются хорошие отношения. Почему нет?», — отметила Марина Зудина.
Поправившаяся после недавних родов актриса Мария Кожевникова, также позировавшая фотографам, была вынуждена прятать нюансы своей фигуры под просторным платьем брусничного оттенка с рукавами с разрезами.
Мария Кожевникова. Фото: пресс-служба кинофестиваля «Кинобраво»
Актриса, певица, а также генеральный продюсер фестиваля «КиноБраво» Елена Север вышла к публике под руку со своим сыном – Юрием Киселевым. Елена надела «сложносочиненное» белое мини-платье платье с черной сеткой наверху, закрытое ассиметричной юбкой в пол с леопардовым принтом и высоким разрезом по стройной ноге.
Сергей Бурунов: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»
На красной дорожке появился и актер Сергей Бурунов. Журналисты поинтересовались у артиста, можно ли вообще спрогнозировать успех сериала или фильма, как это случилось с нашумевшим сериалом «Слово пацана». На этот вопрос он ответил так:
«Как говорится, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. В любом случае, эта глубокая работа рассказывает о страданиях. Но она, конечно, вызвала большой резонанс», — сказал Сергей Бурунов.
Сергей Бурунов. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
Орнелла Мути: «Чтобы делать такой фестиваль, нужна большая смелость!»
Но самой ожидаемой гостьей, конечно, стала звезда итальянского кинематографа Орнелла Мути. Она выбрала платье изумрудно-малахитового оттенка по фигуре с рукавами-окороками.
«В Сочи так тепло, и какое фантастическое море! Чтобы делать такой фестиваль, нужна большая смелость. И в этом, несомненно, заслуга организаторов! Кино посылает нам сообщения, музыку, мечты, надежды, радость», — сказала Орнелла Мути.
И, разумеется, журналисты спросили, в чем же секрет неувядающей красоты звезды фильма «Укрощение строптивого». Она назвала только одно слово — «борьба».
Также в этот вечер фотографам позировали актер Андрей Мерзликин, режиссер Тигран Кеосаян, актрисы Екатерина Вуличенко, Светлана Камынина, Людмила Артемьева, Анна Слю и многие другие.
Орнелла Мути. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
После завершения красной дорожки гости переместились в Летний театр, где проходила церемония открытия кинофестиваля.
А там перед гостями выступали солистка группы Artik&Asti Севиль, звезда мирового балета Кристина Кретова и заслуженный артист России, премьер Михайловского театра Иван Васильев, певец Александр Панайотов, DJ Катя Гусева. Финальный номер исполнили Елена Север и Вячеслав Макаров.
А самым ярким моментом церемонии открытия, конечно, стало вручение награды Орнелле Мути за вклад в мировой кинематограф.
«Я очень взволнована и благодарю всех организаторов кинофестиваля «КиноБраво» за фантастическое гостеприимство. Такое взаимодействие дает нам возможность наполнить мир новыми идеями. Я желаю фестивалю, который мне уже кажется замечательным, блестящего будущего», — отметила растроганная актриса.
В конкурсной программе кинофестиваля принимают участие фильмы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России.
Елена Север с сыном Юрием Киселевым. Фото: пресс-служба кинофестиваля «КиноБраво»
По словам Елены Север, при подготовке «КиноБраво» прежде всего организаторы ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС.
Но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы в России как на новой площадке межкультурного диалога. Поэтому еще одна важная миссия кинофестиваля — показать, что Россия открыта для мира.
Организатором события выступила кинокомпания «Русский Север» при поддержке Радио Monte Carlo.
Читайте также: