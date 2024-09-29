Орнелла Мути раскрыла секрет красоты, Павел Табаков пришел с возлюбленной, а Марина Зудина высказалась о Кологривом: как прошло открытие кинофестиваля «КиноБраво»

28 сентября в Сочи открылся Первый международный кинофестиваль зрительского кино «КиноБраво». Главной звездой этого кинофорума, конечно, стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она отметила, что чувствует себя частью России и назвала Сочи маленькой Италией.

Церемонию открытия кинофестиваля, которая проходила в Летнем театре, предваряла красная дорожка.

Первым на ней появился режиссер Алексей Герман-младший. Вскоре перед объективами фотографов быстро пробежал актер Павел Табаков со своим пиар-менеджером Ксенией Ермоленко. Видимо, такая спешка была вызвана нежеланием отвечать на личные вопросы прессы. Ведь в кулуарах уже давно говорят о романе Павла и Ксении.

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Марина Зудина о Никите Кологривом: «Он талантливый человек»

Не обошла вниманием кинофестиваль и мама Павла Табакова – актриса Марина Зудина. Для выхода в свет актриса выбрала длинное черное платье с декольте и вставками с леопардовым принтом в области талии. Они делают акцент на ее фигуре и визуально стройнят.

Актрису спросили, кто из современных актеров ей наиболее интересен. Она назвала имя Ренаты Литвиновой, поскольку у нее необычная органика. И, по словам Марины Зудиной, она не понимает, по каким законам существует ее коллега по цеху.