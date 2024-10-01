Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. О своем решении она объявила 1 октября. Теперь 76-летняя Ирина Винер продолжит работать в качестве линейного тренера. Она занимала должность президента федерации с 2008 года.

Под руководством Винер российские гимнастки завоевали 16 олимпийских медалей, включая 10 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. После ухода с поста президента, сегодня прошла отчетно-выборная конференция Федерации спортивной гимнастики, на которой был выбран новый президент. Им стал генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

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