Мария Кожевникова в Сочи напрямую ответила о пятой беременности

Мария Кожевникова в Сочи опровергла пятую беременность, дав первый комментарий на эту тему. Она заявила, что еще не отошла от четвертых родов и пока не готова рожать еще раз. Звезда сериала «Универ» призналась, что не любит комментировать чьи-то домыслы, однако ее телефон буквально разрывается от звонков. Раздосадовало актрису и то, что поклонница на пляже в Сочи спросила у нее, действительно ли она беременна пятым ребенком.

«Нет, друзья! Я не беременна пятым, я не пришла в себя еще от четвертого!» - заявила Мария Кожевникова.

Также актриса объяснила, почему набрала лишний вес. По ее словам, это произошло из-за преддиабета. Из-за этого она пока не может вернуть свой привычный вес. Кожевникова дала понять, что многие женщины испытывают такие сложности после беременности, когда нарушается гормональный фон. А с каждой последующей беременностью худеть все сложнее и сложнее.