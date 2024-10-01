«Девчонке нужно было дать шанс»: зрители шоу «Первые на деревне» пожалели, что хейтили Ольгу Абрамович

Реалити шоу «Первые на деревне» уже насчитывает три выпуска. Несмотря на то что брезгливые блогеры очень тяжело приспосабливаются к жизни в деревенской глуши, покидать проект никто не хочет. Однако голосование — событие необратимое, и поэтому каждый из участников пытается засвидетельствовать свою полезность в новом коллективе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
В прошлом выпуске «Глухари» покинула Настя Бэдбарби. Она совершила самоотвод, чем разочаровала поклонников, потому что многие считали ее серьезной претенденткой на победу. Из-за такого поворота голосование пережила Оля Абрамович — блондинка, которую большая часть выживальщиков невзлюбила с самого начала.
Оля Абрамович показала себя с неожиданной стороны
Неудивительно, что Оля была воспринята в штыки. На пороге своего 35-летия девушка, по мнению телезрителей, проявляет много инфантильности и эгоизма. Тем не менее, когда нужно мобилизовать свои силы и почистить коровник или наколоть дрова, Абрамович прямо-таки перевоплощалась в настоящую русскую женщину.
Ольга Абрамович сумела завоевать симпатии аудитории. Фото: ТНТ
К сожалению, команда этого не оценила. На третьем голосовании Ольга все же покинула проект. Решающий голос против нее отдал новоприбывший Дэни Яровский, которому Оля откровенно симпатизировала.
channel45375489: «Я уже посмотрела соцсети Дэни, у него девушка есть, Оле там явно не светит ничего, парень-то занят».
Антон: «А Оля-то кадриль наводит, гляньте».
Alyona: «Оля оказалась самой настоящей и классной. Жаль, что ушла».
channel39714759: «А Оля — молодец, как она себя проявила на дровах. Не ожидал».
channel38526502: «Никто не видит, как отдельные участники проходят испытания. Это очень обесценивает голосование. Мне тоже не нравилась Оля, но сегодня она была на высоте. Девчонке действительно нужно было дать шанс».
channel31408191: «Оленька лучшая! Да, она другая, но она хорошая и не глупая, как кажется на первый взгляд, просто другая, и все! Надеюсь, у нее все получится и она выдержит весь этот накал».
Против Ольги Абрамович голосовали с самого начала, но выбыла она только в третьем выпуске. Фото: ТНТ
Катя Адушкина — популярный блогер, но не «первая на деревне»
Второй претенденткой на вылет оказалась Катя Адушкина. В реальной жизни 20-летняя девушка — настоящий феномен в области медийной популярности. У нее в портфолио числится участие в шоу «Вызов» и «Маска. Танцы», в котором она победила. Но вот в «Глухарях» у Кати что-то идет не так. Если она что-то не предпримет, то вполне вероятно, что в следующим выпуске прощаться будут уже с ней.
Катя Адушкина была на волоске от вылета. Фото: ТНТ
Дэни Яровский очаровал девушек на проекте, но не пользователей Сети
26-летний Дэни Яровский (настоящая фамилия — Аласания) засветился в некоторых проектах, но на вторых и на третьих ролях. Миловидная внешность парня, безусловно, добавляет ему очков. Так что проект «Первые на деревне» вполне может обеспечить ему буст в карьере — вот только если Дэни сможет показать себя с правильной стороны. Пока что ему есть, над чем еще работать.
rutube_account_18463171: «Новый парень проголосовал как слабак, выбрав стороны, типа, лидеров. Понятно, что это шоу, но режиссер много рейтинга слил из-за своей неосведомленности».
У Дэни в этот раз на голосовании был иммунитет. Фото: ТНТ
Читайте также: