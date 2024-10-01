«Девчонке нужно было дать шанс»: зрители шоу «Первые на деревне» пожалели, что хейтили Ольгу Абрамович

Реалити шоу «Первые на деревне» уже насчитывает три выпуска. Несмотря на то что брезгливые блогеры очень тяжело приспосабливаются к жизни в деревенской глуши, покидать проект никто не хочет. Однако голосование — событие необратимое, и поэтому каждый из участников пытается засвидетельствовать свою полезность в новом коллективе.

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В прошлом выпуске «Глухари» покинула Настя Бэдбарби. Она совершила самоотвод, чем разочаровала поклонников, потому что многие считали ее серьезной претенденткой на победу. Из-за такого поворота голосование пережила Оля Абрамович — блондинка, которую большая часть выживальщиков невзлюбила с самого начала.

Оля Абрамович показала себя с неожиданной стороны

Неудивительно, что Оля была воспринята в штыки. На пороге своего 35-летия девушка, по мнению телезрителей, проявляет много инфантильности и эгоизма. Тем не менее, когда нужно мобилизовать свои силы и почистить коровник или наколоть дрова, Абрамович прямо-таки перевоплощалась в настоящую русскую женщину.