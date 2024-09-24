«Это забавно — как в зоопарке»: в Сети обсуждают самых ярких участников шоу «Первые на деревне»

Телезрители канала ТНТ продолжают знакомство с блогерами, о которых слыхом не слыхивали до проекта «Первые на деревне». Удивительно, но перемещенные в сельский быт халявщики постепенно завоевывают симпатии привередливой аудитории. Раскрываются характеры участников, и у народа появляются свои любимчики.
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К сожалению, по условиям реалити, каждый выпуск один из инфлюенсеров покидает деревенское комьюнити. На этот раз домой, а точнее в Монако отправилась Настя Бэдбарби, на которую многие возлагали большие надежды. Девушка вела себя открыто, но без лишних кривляний, чем и полюбилась. Теперь же в Сети обсуждают ее поступок — и не только его.
Настя Бэдбарби покинула проект «Первые на деревне»
Те, кто болел за Настю, оказались в непростой ситуации. Дело в том, что их любимица не стала жертвой интриг и заговора, а совершила самоотвод. Озорная блондинка, которая весело скакала и заводила новых друзей в первом выпуске, внезапно словила грустинку.
Настя Бэдбарби в шоу «Первые на деревне». Фото: ТНТ
Мотивировать ее не смогла даже подруга Катя Адушкина, которая присоединилась к бригаде блогеров вместо выбывшей Евгении Штефан. Комментаторов эти перепады настроения озадачили.
Анна: «Настя говорит: я убедилась, что я сильная и со всем справлюсь. И при этом сдается сама на второй серии. Да, очень сильная...»
Яна: «Очень жалко, я думала, Настя пройдет гораздо дальше. Очень очень жаль».
rutube2024: «Ушла самая красивая и вменяемая девушка».
channel37801021: «Очень жаль, что Настя ушла. Она одна из претендентов на победителя, нежели другие».
Аня Ставинская: «Блин, Настя, я болела за тебя!»
helenka: «Настя, иди коров доить, это твое призвание, устала она блогером быть, смотрите-ка».
Пацанка Олеся Рожкова и куколка Ольга Абрамович
Помимо Насти, больше всего внимания к себе привлекают Олеся Рожкова (22 года) и Ольга Абрамович (34 года). Брюнетка и блондинка, пацанка и куколка, эти две противоположности совершенно не уживаются ни в команде, ни в умах зрителей.
Олеся Рожкова в шоу «Первые на деревне». Фото: ТНТ
Тем не менее не все хейтят «сделанных» девушек, кто-то подмечает, что потихоньку они начинают раскрывать свои человеческие качества.
Сагдиана: «Оля вообще одна из всех девочек, которая делает все, несмотря на то, что она брезгует хлеб испечь, курицу разделать, кушать приготовить, и тут она в номинации на вылет».
channel 37751315: «Олеся уже надоедать начинает со своим вайбом а-ля свой пацан… Переигрывает сильно, она диалоги в целом не ведет, а когда что-то говорит, все в манере претензий к участникам».
channel37801021: «Я удивилась, что Рожкова такая юная. По внешности ей лет 39…»
rutube_account_8578387: «Начала смотреть из-за Олеси. Буду болеть только за нее. Но кажется, что кто-то из парней выиграет».
Ольга Абрамович в шоу «Первые на деревне». Фото: ТНТ
Сергей Сухов очаровал зрителей шоу «Первые на деревне»
31-летний тревел-блогер Сергей Сухов очень ярко проявляет себя как новоиспеченный сельчанин. Он не только активно включен в деревенские челленджи, но и откровенно симпатичен аудитории. К остальным претендентам на победу в Сети еще присматриваются.
Кристиночка Лочмилис: «Сергей Сухов — самый позитивчик, очень трудолюбивый и дружелюбный! До шоу даже и не знала кто это, а сейчас болею за него!»
Марияchannel24153177: «Вы уже не будете такими, как раньше, блогеры. Вы будете лучшей версией себя».
Тоха: «Создатели шоу тоже слабо представляют жизнь в деревне».
Виктор: «Им всем тут сложно, они максимально выходят из зоны комфорта».
channel36950069: «Не знаю, кто все эти люди, но это забавно. Как в зоопарке».
Сергей Сухов в шоу «Первые на деревне». Фото: ТНТ
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