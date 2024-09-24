«Это забавно — как в зоопарке»: в Сети обсуждают самых ярких участников шоу «Первые на деревне»

Телезрители канала ТНТ продолжают знакомство с блогерами, о которых слыхом не слыхивали до проекта «Первые на деревне». Удивительно, но перемещенные в сельский быт халявщики постепенно завоевывают симпатии привередливой аудитории. Раскрываются характеры участников, и у народа появляются свои любимчики.

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К сожалению, по условиям реалити, каждый выпуск один из инфлюенсеров покидает деревенское комьюнити. На этот раз домой, а точнее в Монако отправилась Настя Бэдбарби, на которую многие возлагали большие надежды. Девушка вела себя открыто, но без лишних кривляний, чем и полюбилась. Теперь же в Сети обсуждают ее поступок — и не только его.

Настя Бэдбарби покинула проект «Первые на деревне»

Те, кто болел за Настю, оказались в непростой ситуации. Дело в том, что их любимица не стала жертвой интриг и заговора, а совершила самоотвод. Озорная блондинка, которая весело скакала и заводила новых друзей в первом выпуске, внезапно словила грустинку.