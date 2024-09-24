Западала на стриптизера, накачивала губы и воровала булочки из пекарни? Как Элина Рахимова из «Дома-2» пытается построить личное счастье

Участница «Дома-2» Элина Рахимова оказалась втянута в скандал. Так, некая Анна, представляющаяся сотрудником кастинг-службы телестройки, позволила себе нелецеприятные высказывания в адрес Рахимовой.
Надежда Ермакова вступилась за эту сотрудницу, сказав, что она сама устроила ее на «Дом-2». А вот Элина, напротив, утверждает, что такие сотрудники там не работают.
В жизни 28-летней Элины Рахимовой вообще все не обходится без скандалов. Давайте разберемся — почему!
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Элина Рахимова на «Доме-2»
Элина Рахимова родом из Казани. В детстве, как и брат Артем, она занималась танцами, увлекалась боксом. В 21 год, работая в ресторане, сумела накопить на покупку автомобиля.
Как говорится, Элина выросла на «Доме-2», смотря проект с 2004 года. Но сама оказалась на телестройке в декабре 2022 года. Тогда она пришла покорять Артема Прохоренко. Но за него грудью встала Мария Сайлова, заявившая, что беременна от Артема.
В январе 2023 года на Элину обратил внимание блогер Александр Федотов, с которым она ранее общалась онлайн. Федотов, которого прозвали Санчо, пришел на проект с подарками — подарил Рахимовой плюшевого мишку. Известно, что Элина собирает медведей, на тот момент в ее коллекции было уже 38 топтыгиных.
Элина Рахимова на «Доме-2» в 2022 году
Но тогда роман не продлился долго. Александр заглядывался на других девушек, например, на Сашу Черно, которая в тот период была замужем за Иосифом Оганесяном. Элина не стала терпеть такого поведения и разорвала отношения с кавалером.
Потом Рахимова угодила в скандальную историю, когда все стали свидетелями, как участник Тимур Нестерович обсасывает ей пальцы на ногах. Затем девушка неожиданно воспылала любовью к Ивану Барзикову, который на тот момент только недавно расстался с Кристиной Бухынбалтэ. И в его груди еще зияла незаживающая рана от разбитого сердца. Но и Элине Рахимовой он дал от ворот поворот.
В этой ситуации Рахимову утешило то, что во время дефиле богиней «Дома-2» выбрали ее, а не Кристину. Потом Элина снова возобновила отношения с Санчо, но ненадолго. Вскоре они снова расстались. Александр Федотов положил глаз на Анну Самонину, а Элина — на стриптизера Илью Баженова.
Затем Элина Рахимова и Александр Федотов вновь сошлись. Но девушка не сумела найти общего языка с мамой Санчо и вообще разругалась со всем коллективом. Масло в огонь подлил и новый участник телестройки Кирилл, который пришел к Рахимовой с подарком, а она захотела станцевать для него. Санчо извелся от ревности и набросился на потенциального соперника с кулаками.
Элина Рахимова и Александр Федотов на проекте «Дом-2»
И уж совсем Элина Рахимова вывела всех из себя, когда подарила маме Федотова букет из искусственного мыла. В конце марта 2023 года неугомонная участница окончательно рассталась с Александром. Он покинул проект «Дом-2», объяснив, что хочет наладить бизнес по организации игр в «Мафию».
Потом Элина пробовала сблизиться с Сергеем Хорошевым, Игорем Григорьевым, но из этих попыток ничего толком не вышло.
Элина Рахимова сейчас
Пока Элине Рахимовой не удается наладить личную жизнь, несмотря на то что мужчины оказывают ей знаки внимания. А вот от хейтеров Рахимовой прилетает довольно часто. Так, они критикуют ее ассиметричную грудь, безвкусные, на их взгляд, макияж и наряды, а также поведение девушки.
Элина Рахимова. Фото: соцсети Элины Рахимовой
Так, в марте 2023 года в Сеть попала история, что Элина якобы стащила булочки из пекарни. Об этом инциденте в сторис сообщила и Кристина Бухынбалтэ. После этого в Сети начали звучать просьбы проверить камеры пекарни.
Однако Элина не обращает внимание на нападки хейтеров и думает своей головой, в частности о том, как улучшить свою внешность. Например, в феврале 2023 года она сообщила подписчикам, что накачала губы.
Элина признается, что ждет идеального мужчину, с которым она будет становиться лучше и с которым можно будет плакать под дождем. Ну а кто из женщин не мечтает о таком?
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