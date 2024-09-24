Западала на стриптизера, накачивала губы и воровала булочки из пекарни? Как Элина Рахимова из «Дома-2» пытается построить личное счастье

Участница «Дома-2» Элина Рахимова оказалась втянута в скандал. Так, некая Анна, представляющаяся сотрудником кастинг-службы телестройки, позволила себе нелецеприятные высказывания в адрес Рахимовой.

Надежда Ермакова вступилась за эту сотрудницу, сказав, что она сама устроила ее на «Дом-2». А вот Элина, напротив, утверждает, что такие сотрудники там не работают.

В жизни 28-летней Элины Рахимовой вообще все не обходится без скандалов. Давайте разберемся — почему!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!

Элина Рахимова на «Доме-2»

Элина Рахимова родом из Казани. В детстве, как и брат Артем, она занималась танцами, увлекалась боксом. В 21 год, работая в ресторане, сумела накопить на покупку автомобиля.

Как говорится, Элина выросла на «Доме-2», смотря проект с 2004 года. Но сама оказалась на телестройке в декабре 2022 года. Тогда она пришла покорять Артема Прохоренко. Но за него грудью встала Мария Сайлова, заявившая, что беременна от Артема.

В январе 2023 года на Элину обратил внимание блогер Александр Федотов, с которым она ранее общалась онлайн. Федотов, которого прозвали Санчо, пришел на проект с подарками — подарил Рахимовой плюшевого мишку. Известно, что Элина собирает медведей, на тот момент в ее коллекции было уже 38 топтыгиных.