Борщева — о судьбе КВН после смерти Маслякова: «Его дело будет продолжено»

Елена Борщева прославилась благодаря КВНу, а потом стала участвовать в Comedy Woman. В этом году Елена Борщева несколько раз появлялась на публике. Она также была на похоронах Александра Маслякова.

Смерть мэтра поразила весь шоу-бизнес. Гарик Харламов, Михаил Галустян и другие юмористы выражали свои соболезнования родным телеведущего. Многие переживают, что теперь станет с делом всей жизни Маслякова. «Клуб веселых и находчивых» помог многим построить карьеру на ТВ. О случившемся высказалась Борщева в интервью Teleprogramma.org.

«Я надеюсь, что его дело будет продолжено. Мы видели, что последние два года Александр Васильевич отошел от дел. Но в целом КВН продолжался. Были и отборочные фестивали, и летние кубки, и продолжали выходить программы. Но все-равно это студенческая игра, игра молодых, классная традиция, наш российский формат. Поэтому я считаю, что его надо продолжать делать», — поделилась Елена Борщева.

К слову, она также высказалась о Comedy Club. На днях состоялась премьера 20 сезона проекта. Елена Борщева считает, что зрители привыкли видеть шоу с Гариком Харламовым, Тимуром Батрутдиновым и другими комиками, поэтому создать такой же успешный проект с новыми лицами не получится.