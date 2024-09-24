Собчак раскрыла подробности развода Шнурова с женой-миллиардершей: «Ольга просто все загубила»

Сергей Шнуров не скрывает, что является любвиобильной персоной. Он был в браке несколько раз. В 2018 году певец развелся с Матильдой после 8 лет брака и вскоре женился на дочке миллиардера Ольге. Он стал тщательно скрывать личную жизнь. Но артист делился, что у него родилось двое детей. Он их прячет от общественности.

А на днях стало известно, что Ольга подала на развод. Пока неизвестно, что произошло в семье звезды. Многие не исключают, что просто Сергей снова увлекся кем-то на стороне. Ситуацию прокомментировала Ксения Собчак. Она была близко дружна с бывшей женой артиста Матильдой.

«Это когда одна женщина может возвысить и помочь, а именно Матильда. И расцвет его карьеры не случайно выпал на то время, когда они были вместе. А другая может все просто загубить. Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. Разогнала ближайшего человека к Шнурову — его концертного директора», — высказалась Собчак.

Она также считает, что именно из-за последней жены Сергей ушел в тень, что сильно отразилось на его творчестве. Телеведущая отметила, что раньше его группа «Ленинград» собирала целые стадионы, а теперь выступает лишь на корпоративах.