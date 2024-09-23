Завела роман с Моргенштерном, познакомила мужа с любовником, увлеклась магией: как сложилась судьба Клавдии Безверховой из «Дома-2»

Недавно 25-летняя Клавдия Безверхова легла под нож пластического хирурга. Как оказалось, у нее лопнул грудной имплант.
В декабре 2021 года Клавдия писала в соцсетях, что на нее поднял руку близкий человек. И подписчики думают, что это могли быть последствия тех побоев.
Вообще, кажется, что Клавдия Безверхова не обходится без приключений. По крайней мере, так можно подумать, думая о ее богатой на события личной жизни.
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Клавдия Безверхова на «Доме-2»
Впервые Клавдия появилась на телевидении не на «Доме-2», а на программе «Давай поженимся», куда пришла вместе с мамой в 2019 году. Кстати, женщина выглядела очень эффектно, практически как ровесница дочери. И этот факт не могли не отметить Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
Затем Клавдия принимала участие в телепроекте «Солдатки», где девушкам приходилось испытать на себе, что такое армейские будни.
Клавдия Безверхова на шоу «Давай поженимся»
В проект «Дом-2» Клавдия пришла в августе 2019 года — и снова в компании мамы. На телестройке женщине даже предложили остаться на «поляне» и найти себе пару, но по совету дочери она отказалась.
Первым парнем, к которому Клавдия Безверхова проявила симпатию, был Федор Стрельцов. Но он не оценил ее «души прекрасные порывы», поэтому романа не случилось. Следующим в списке Клавдии стал Сергей Захарьяш, но взаимности также не последовало.
Потом был Никита Уманский. И вроде бы Клавдия понравилась Никите, но впоследствии оказалось, что за ее спиной он вел интимную переписку с поклонницей проекта «Дом-2». Разочарованная девушка вообще покинула телестройку.
Однако вернулась обратно снова в 2020 году, заведя роман с Моргенштерном. Но, конечно, не с рэпером-иноагентом, о котором, вы, быть может, подумали, а с хоккеистом Максимом Моргенштерном. Молодые люди настолько влюбились друг в друга, что сделали парные татуировки.
А спустя две недели вообще объявили о желании пожениться и провести свадьбу не где-нибудь, а прямо в стриптиз-клубе. Но в итоге свадьбы не было! Клавдия вновь ушла из проекта.
Клавдия Безверхова с мамой на проекте «Дом-2»
Клавдия Безверхова и Павел Геш
В январе 2021 года Клавдия Безверхова сообщила, что вышла замуж за Павла Геша. А уже в сентябре на свет появился их сын Роберт. Однако уже осенью пара рассталась. Причиной разрыва стала неверность Павла своей второй половинке. После расставания девушка переехала на съемную квартиру. А в мае 2022 года Клавдия подала на развод.
Но, похоже, развод так и не состоялся. В своих соцсетях Клавдия Безверхова сообщила, что вместе с мужем и сыном планирует путешествовать по Минску. Это было в сентябре 2022 года.
А перед этим состоялась попытка номер три ее захода на «Дом-2». Там любвеобильная девушка завязала отношения с музыкантом Артемом Грантом, но вновь потерпела фиаско, потому что спустя какое-то время он выбрал Арину Ким.
Клавдия Безверхова с мужем Павлом Гешем и сыном Робертом. Фото: соцсети
Новым претендентом на «вечную любовь» Клавдии стал Евгений Прохоренко. Оба ушли с телестройки в канун 2023 года, взявшись за руки.
Но пара опять не сложилась, потому что Клавдия познакомила Евгения… со своим мужем Павлом. И, видимо, что-то пошло не так. Супруг не одобрил эту кандидатуру. В итоге Клавдия Безверхова передумала строить с Евгением серьезные отношения.
Вообще, до сих пор не известно, развелась ли Клавдия с Павлом официально, но во всяком случае ее личная жизнь продолжает бить ключом. Так, в начале 2024 года в кулуарах появились слухи о ее романе с Игорем Григорьевым, которому приписывали роман с Кристиной Бухынбалтэ. Она даже показала подписчикам видео, как они пошли оформлять заявление в ЗАГС.
Клавдия Безверхова. Фото: соцсети Клавдии Безверховой
Клавдия Безверхова сейчас
Интересно, что увлечением Клавдии является все, что связано с мистикой. Еще подростком она пробовала заниматься черной магией и даже проводила на кладбищах разные ритуалы.
Сейчас же она называет себя рунологом и нумерологом, уверяет, что делает расклады на судьбу и избавляет от порчи. Возможно, делает и любовный приворот, хотя сама пока как следует не разобралась с личной жизнью.
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