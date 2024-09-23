Завела роман с Моргенштерном, познакомила мужа с любовником, увлеклась магией: как сложилась судьба Клавдии Безверховой из «Дома-2»

Недавно 25-летняя Клавдия Безверхова легла под нож пластического хирурга. Как оказалось, у нее лопнул грудной имплант.

В декабре 2021 года Клавдия писала в соцсетях, что на нее поднял руку близкий человек. И подписчики думают, что это могли быть последствия тех побоев.

Вообще, кажется, что Клавдия Безверхова не обходится без приключений. По крайней мере, так можно подумать, думая о ее богатой на события личной жизни.

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Клавдия Безверхова на «Доме-2»

Впервые Клавдия появилась на телевидении не на «Доме-2», а на программе «Давай поженимся», куда пришла вместе с мамой в 2019 году. Кстати, женщина выглядела очень эффектно, практически как ровесница дочери. И этот факт не могли не отметить Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

Затем Клавдия принимала участие в телепроекте «Солдатки», где девушкам приходилось испытать на себе, что такое армейские будни.