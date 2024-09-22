Новый «Триггер», современный Достоевский и наш ответ «Игре престолов»: какие проекты увидят киноманы в новом сезоне

Иван Янковский в сериале «Преступление и наказание»

На презентации проектов «Кинопоиска» корреспондент Teleprogramma.org узнала о новых фильмах и сериалах.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентовал проекты, которые выйдут в новом телесезоне. На презентации побывала корреспондент Teleprogramma.org и узнала, что зрителей ожидают экранизации классики, продолжения популярных франшиз и даже славянское аниме.

Отец и сын Янковские — в «Преступлении и наказании» и «Прометее»

Одной из самых громких премьер называют сериал «Преступление и наказание», в основу которого положен одноименный роман Федора Достоевского. Классику поставил режиссер Владимир Мирзоев.

Главную роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский. А вот на роли Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой пробовались 40 актрис. В итоге их сыграли Любовь Аксенова и Алена Михайлова.

Сюжет ленты адаптирован под современность и происходит в Санкт-Петербурге наших дней. Как рассказывал режиссер Владимир Мирзоев, преимущественно погода радовала съемочную группу. Но одну смену все-таки пришлось отменить из-за ливня, потому что невозможно было упаковать камеру.

В новом сериале «Кинопоиска» — «Прометей» — появится и отец Ивана Янковского — актер Филипп Янковский.

Кадр из сериала «Прометей»

Восьмисерийный сериал на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики повествует о бывшем сотруднике спецслужб Шапошникове (Филипп Янковский), который берется за расследование дела об исчезновении самолета в 1998 году. Однажды пассажир этого рейса дозванивается до своей дочери. Но это происходит уже в наше время…

Шапошникову помогает журналистка Анна (Любовь Аксенова), преподаватель физики Вадим и оператор Никита.

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Наш ответ «Игре престолов»

Весной 2025 года выйдет фантастический сериал «Этерна» — наш ответ «Игре престолов». В основу проекта лег цикл книг Веры Камши «Отблески Этерны». Главную роль в сериале сыграл Юрий Чурсин.

Только работа над постером к этой картине заняла восемь дней. Всего же на нем изображены 17 актеров.

Кадр из сериала «Этерна»

Кроме того, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» запланирован выход сериала «Красная Поляна». По названию нетрудно догадаться, что действие ленты происходит в Сочи, куда приезжает обаятельная москвичка Александра.

Пытаясь обустроиться на новом месте, Саша попадает в поле зрения начальника службы безопасности курорта Михалыча. А потом она подружится и с персоналом отеля и казино.

Главную роль исполнила начинающая актриса Рината Тимербаева. А ее окружает звездный актерский состав: Николай Фоменко, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Матвей Лыков, Екатерина Стулова и другие актеры.

«Киберслав»: древняя Русь и современные технологии

Кроме того, на «Кинопоиске» выйдет анимационный сериал «Киберслав», действие которого происходит в Древней Руси. Но древность в этом проекте органично сочетается с технологиями будущего: гигантскими роботами, экзоскелетами, плазменным оружием и так далее.

Главный герой мультсериала — богатырь-полукровка Киберслав — берется за расследование убийства одного из представителей княжеской семьи и начинает бороться с нечистой силой, обитающей в местных лесах.

Кадр из мультсериала «Киберслав»

Что «Кинопоиск» покажет совместно с нашими телеканалами

Помимо этого, «Кинопоиск» продолжает сотрудничать с телеканалами. Например, совместно с Первым каналом выпустит продолжение сериала «Казанова» — о новых приключениях авантюриста Игоря Апрельцева, который снова втирается в доверие к женщинам, используя для этого смену актерских масок. Действие второго сезона «Казановы» разворачивается на Олимпиаде 80-х годов.

Кроме того, в онлайн-кинотеатре уже показывается третий сезон сериала «Триггер», рассказывающего о психологе Артеме Стрелецком, использующем довольно радикальные методы работы с клиентами. Главную роль исполняет Максим Матвеев. Потом сериал выйдет на Первом канале. Кстати, сейчас снимается четвертая часть «Триггера».

Кадр из сериала «Триггер»

Выйдет и третья часть детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге. В город на Неве переместилось и действие нового сезона «Беспринципных», чем также сможет похвастаться онлайн-кинотеатр.

Помимо этого, в соавторстве с телеканалом «Россия» «Кинопоиск» выпустит многосерийные проекты «Куколка» и «Князь Андрей». А если говорить о тандеме с СТС, то в тандеме с онлайн-кинотеатром появятся сериалы «Ивановы-Ивановы», «Мама будет против» и «Папины дочки. Новые».

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