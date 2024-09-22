Новый «Триггер», современный Достоевский и наш ответ «Игре престолов»: какие проекты увидят киноманы в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентовал проекты, которые выйдут в новом телесезоне. На презентации побывала корреспондент Teleprogramma.org и узнала, что зрителей ожидают экранизации классики, продолжения популярных франшиз и даже славянское аниме.
Отец и сын Янковские — в «Преступлении и наказании» и «Прометее»
Одной из самых громких премьер называют сериал «Преступление и наказание», в основу которого положен одноименный роман Федора Достоевского. Классику поставил режиссер Владимир Мирзоев.
Главную роль Родиона Раскольникова сыграл
Сюжет ленты
В новом сериале «Кинопоиска» — «Прометей» — появится и отец
Кадр из сериала «Прометей»
Восьмисерийный сериал на стыке жанров научной фантастики и детектива с элементами мистики повествует о бывшем сотруднике спецслужб Шапошникове (
Шапошникову помогает журналистка Анна (
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Наш ответ «Игре престолов»
Весной 2025 года выйдет фантастический сериал «Этерна» — наш ответ «Игре престолов». В основу проекта лег цикл книг Веры Камши «Отблески Этерны». Главную роль в сериале сыграл
Только работа над постером к этой картине заняла восемь дней. Всего же на нем изображены 17 актеров.
Кадр из сериала «Этерна»
Кроме того, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» запланирован выход сериала «Красная Поляна». По названию нетрудно догадаться, что действие ленты происходит в Сочи, куда приезжает обаятельная москвичка Александра.
Пытаясь обустроиться на новом месте, Саша попадает в поле зрения начальника службы безопасности курорта Михалыча. А потом она подружится и с персоналом отеля и казино.
Главную роль исполнила начинающая актриса Рината Тимербаева. А ее окружает звездный актерский состав:
«Киберслав»: древняя Русь и современные технологии
Кроме того, на «Кинопоиске» выйдет анимационный сериал «Киберслав», действие которого происходит в Древней Руси. Но древность в этом проекте органично сочетается с технологиями будущего: гигантскими роботами, экзоскелетами, плазменным оружием и так далее.
Главный герой мультсериала — богатырь-полукровка Киберслав — берется за расследование убийства одного из представителей княжеской семьи и начинает бороться с нечистой силой, обитающей в местных лесах.
Кадр из мультсериала «Киберслав»
Что «Кинопоиск» покажет совместно с нашими телеканалами
Помимо этого, «Кинопоиск» продолжает сотрудничать с телеканалами. Например, совместно с Первым каналом выпустит продолжение сериала «Казанова» — о новых приключениях авантюриста Игоря Апрельцева, который снова втирается в доверие к женщинам, используя для этого смену актерских масок. Действие второго сезона «Казановы» разворачивается на Олимпиаде 80-х годов.
Кроме того, в онлайн-кинотеатре уже
Кадр из сериала «Триггер»
Выйдет и третья часть детективного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге. В город на Неве
Помимо этого, в соавторстве с телеканалом «Россия» «Кинопоиск» выпустит многосерийные проекты «Куколка» и «Князь Андрей». А если говорить о тандеме с СТС, то в тандеме с онлайн-кинотеатром появятся сериалы «Ивановы-Ивановы», «Мама будет против» и «Папины дочки. Новые».
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