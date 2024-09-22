Новый «Триггер», современный Достоевский и наш ответ «Игре престолов»: какие проекты увидят киноманы в новом сезоне

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» презентовал проекты, которые выйдут в новом телесезоне. На презентации побывала корреспондент Teleprogramma.org и узнала, что зрителей ожидают экранизации классики, продолжения популярных франшиз и даже славянское аниме.

Отец и сын Янковские — в «Преступлении и наказании» и «Прометее»

Одной из самых громких премьер называют сериал «Преступление и наказание», в основу которого положен одноименный роман Федора Достоевского. Классику поставил режиссер Владимир Мирзоев.

Главную роль Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский . А вот на роли Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой пробовались 40 актрис. В итоге их сыграли Любовь Аксенова и Алена Михайлова.

Сюжет ленты адаптирован под современность и происходит в Санкт-Петербурге наших дней. Как рассказывал режиссер Владимир Мирзоев, преимущественно погода радовала съемочную группу. Но одну смену все-таки пришлось отменить из-за ливня, потому что невозможно было упаковать камеру.