Решетова и Алсу соревнуются в элегантности, а жена Преснякова демонстрирует экстремальное мини на Красной площади: как главные ньюсмейкеры этой недели утеплились осенью
Фото: Global Look Press
Холода — не повод прятать свою красоту от глаз окружающих.
Хоть календарного лета уже три недели как нет, многие старались как можно дольше сохранить его ощущение — с помощью легких аутфитов. Но это все — пока позволяла погода. Понизившаяся температура воздуха и холодные ветра уже начали навязывать моду на теплые вещи, которой совершенно бессмысленно противостоять.
Особенно это хорошо заметно по соцсетям знаменитостей. Купальники на фигурках, шортики и сарафанчики в ленте сменились осенними образами — элегантными и не очень. Teleprogramma.org захотела внимательно рассмотреть, во что одеваются те, чьи имена были у всех на слуху на этой неделе.
Алена Краснова гуляет по Москве
О супруге Никиты Преснякова неожиданно заговорили с новой силой. Повод печальный: прошел слух, что ее брак распался. К счастью, ее муж быстро опроверг эти домыслы, находясь в Америке. Тем не менее Алена гуляет по Москве (хотя ее семейная жизнь последнее время локализовалась в Штатах).
Для прогулки по Красной площади модель выбрала экстремальное мини. Белоснежное изделие в виде платья с длинными рукавами идеально акцентировало ее стройные загорелые ноги. Обулась Краснова в сапоги, над которыми виднелись белые гольфы.
Анастасия Решетова тоже гуляет по Москве, совмещая приятное с полезным. Накануне она дала интервью своему стилисту и приятелю, где прокомментировала хейт, который пережила в связи с разводом Алсу. Теперь, кажется, отношения с аудиторией восстановлены, можно постить яркий контент.
Для уличной фотосессии Решетова выбрала теплое платье в пол. В изделии акцентированы плечи и талия — баской. Правда, на ножках у Анастасии все еще летние босоножки — расставание с летом у нее проходит постепенно.
Алсу
Заноза в репутации Решетовой, Алсу утеплилась основательнее. На разведенной певице — пальто в рамках трендовой палитры осени. Строгое, прямого кроя и молочного оттенка. К такому роскошному верху знаменитость надела лаконичное черное платье. И закрытые туфли.
Алсу во всеоружии — осенние холода и девушки с «низким социальным статусом» не страшны. Фото: соцсети Алсу
Ольга Бузова
У Ольги Бузовой на этой неделе состоялось большое событие — закрытый показ премьерной серии «Звезды в джунглях». Но к осени это мероприятие не имеет никакого отношения. Зато аутфиты телеведущей для перелета — еще как.
Ольга Бузова любит практичные образы в повседневности. Фото: соцсети Ольги Бузовой
В отличии от Решетовой и Алсу, Бузова в теплой одежде выглядит гораздо ближе к народу. Лосины и рубашка в клетку осенних оттенков — и вуаля! Можно хоть на самолет, хоть на экскурсию.
Саша Сухорукова
Победительница реалити «Выжить в Дубае. Возвращение» уже получила свою заветную минуту славы. Однако внимание публики так понравилось Александре, что она продолжает поддерживать активность в соцсетях. На днях жительница города Новокузнецка Кемеровской области предстала перед камерами совсем уж укутанной.
Саша Сухорукова пытается удержать внимание публики после завершение реалити. Фото: соцсети Саша Сухорукова
Видно, что над этим образом Сухоруковой корпел стилист. Ну или она сама решила создать многослойный лук, который вобрал в себя самые актуальные оттенки этого сезона. Как бы то ни было, сибирячка выглядит очень стильно и при этом весьма по-народному, что до сих пор является ее фишкой.