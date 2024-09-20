Решетова и Алсу соревнуются в элегантности, а жена Преснякова демонстрирует экстремальное мини на Красной площади: как главные ньюсмейкеры этой недели утеплились осенью

Хоть календарного лета уже три недели как нет, многие старались как можно дольше сохранить его ощущение — с помощью легких аутфитов. Но это все — пока позволяла погода. Понизившаяся температура воздуха и холодные ветра уже начали навязывать моду на теплые вещи, которой совершенно бессмысленно противостоять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль» .

Особенно это хорошо заметно по соцсетям знаменитостей. Купальники на фигурках, шортики и сарафанчики в ленте сменились осенними образами — элегантными и не очень. Teleprogramma.org захотела внимательно рассмотреть, во что одеваются те, чьи имена были у всех на слуху на этой неделе.

Алена Краснова гуляет по Москве