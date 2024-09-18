Подростковая любовь, отношения на расстоянии и отсутствие детей: по каким причинам мог распасться брак Преснякова и Красновой
Никита Пресняков и Алена Краснова. Фото: Global Look Press
Знаменитости отпраздновали семь лет совместной жизни и… разъехались по разным странам.
Брак Никиты Преснякова и Алены Красновой снова под угрозой, даже больше: его уже нет. Такое предположение недавно высказал продюсер Леонид Дзюник. Эти слухи стремительно разнеслись по Интернету, и встревоженные поклонники звездных супругов отправились за ответами на их странички в соцсетях.
Вот только блог знаменитости как вели, так и ведут достаточно сдержанно. Модель Краснова как обычно хвастается своей точеной фигуркой и локациями для фотосессий, а Никита посещает концерты, гуляет по Лос-Анджелесу и ест «шавуху». Что же известно об этом браке на данный момент, разбиралась Teleprogramma.org.
Путь к ЗАГСу лежал долгий. Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом, поэтому юноша и девушка имели возможность присмотреться друг к другу. Первый раз отношения кончились тем, что Краснова бросила Никиту.
Пресняков какое-то время встречался с другой, но потом все же возобновил отношения с Аленой. Бойфренд даже побывал на выпускном у своей любимой. Официально молодые зарегистрировали свои отношения в 2017 году, когда ему было 26 лет, а ей — 20.
Поклонники пары ждали, когда же осиная талия Алены сменится беременным животом, но этого все не происходило. Краснова и Пресняков продолжали развиваться каждый в своей сфере и весело кутить — то вместе, то по отдельности. А в 2022 году сын Орбакайте и вовсе покинул страну, оставив красавицу-жену одну в России, а фанатов — в мрачном предчувствии.
Однако супруги позже воссоединились. Краснова отправилась вслед за мужем в Америку. Но, вопреки чаяниям фанатов, вовсе не для того, чтобы перевести свой брак на новый уровень. Знаменитости продолжили тусоваться на закрытых вечеринках, но только уже в заграничных локациях.
Супруги особо не мелькали в сторис у друг друга, и со временем сплетники привыкли, что не стоит из-за этого бить тревогу — просто Алена с Никитой не транслируют свою семейную жизнь в блоге. Поэтому в случае развода драму расставания в соцсетях не отследить — никто из них не будет удалять совместных фотографий, просто потому что их нет.
Но кое к чему все же придраться можно. 20 июля стало известно, что Краснова вернулась в Россию из США. По возвращении девушка встретилась со своей подругой, после чего отправилась на блогерскую вечеринку. 29 июля на родину приехал Пресняков.
Артист и его жена отпраздновали седьмую годовщину свадьбы в Ростове-на-Дону. Правда, родственники 33-летнего Никиты уверяли, что никакого визита на родину он не совершал. Ну, допустим. А что теперь? На данных момент у Красновой в соцсети указано, что она живет в Москве, сам Пресняков пилит контент из США.
И у Алены, и у Никиты комментарии в блоге открыты. Но у 27-летней Красновой там — сплошные комплименты, огонечки и сердечки. То ли девушка подчищает сообщения, то ли к ней вопросов нет. А вот Преснякова начали конкретно допрашивать на тему развода.
official.ms: «Уф, аж подумали, что ты развелся с Аленой. Счастья вам и любви долго-долго и много лет!»
npresnyakov: «Кто я? Да не за что!»
svetl0575: «А зачем тогда женился?»
npresnyakov: «Не понял к чему это? У вас все хорошо?»
Пока ни Краснова, ни Пресняков официально не объявляли о разводе, думать можно все что угодно. Никита и вовсе опроверг слухи, записав сторис. В Сети же мнения разделились. Ожидаемо: те, кто пророчил паре крах отношений, злорадствуют. Есть и другие — они заступаются за селебрити.
Оля: «Они оба носят кольца, и никто не разводился, Алена просто в гости к родителям приехала. И она до сих пор Преснякова. Официально о разводе они не сообщали».
Елену: «Вот и правильно, найдет нормального мужика, уважающего свою страну!»
Dr. Sitnikova: «Просто у них оказалось разное счастье».
Ирина: «Его семья потеряла прежний статус. Ей, видимо, это было важно».
Ольга: «Не в ту дверь зашел. А она правильно сделала, что ей в той Америке сидеть».
Лена: «Там он никто! Нечто, занимающееся творчеством. Алена планировала другое. Их развод был очевиден. Пусть живут теперь каждый своими интересами».
S Ka: «Зачем девочке из богатой семьи неудачник?! Она выходила за золотого мальчика из легендарной семьи, золото оказалось самоварным. Тут перспектив больше».