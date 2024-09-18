Подростковая любовь, отношения на расстоянии и отсутствие детей: по каким причинам мог распасться брак Преснякова и Красновой

Брак Никиты Преснякова и Алены Красновой снова под угрозой, даже больше: его уже нет. Такое предположение недавно высказал продюсер Леонид Дзюник. Эти слухи стремительно разнеслись по Интернету, и встревоженные поклонники звездных супругов отправились за ответами на их странички в соцсетях.

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Вот только блог знаменитости как вели, так и ведут достаточно сдержанно. Модель Краснова как обычно хвастается своей точеной фигуркой и локациями для фотосессий, а Никита посещает концерты, гуляет по Лос-Анджелесу и ест «шавуху». Что же известно об этом браке на данный момент, разбиралась Teleprogramma.org.

Брак Никиты Преснякова и Алены Красновой всегда вызывал вопросы

Путь к ЗАГСу лежал долгий . Дачи родителей Алены и Никиты находятся рядом, поэтому юноша и девушка имели возможность присмотреться друг к другу. Первый раз отношения кончились тем, что Краснова бросила Никиту.

Пресняков какое-то время встречался с другой, но потом все же возобновил отношения с Аленой. Бойфренд даже побывал на выпускном у своей любимой. Официально молодые зарегистрировали свои отношения в 2017 году, когда ему было 26 лет, а ей — 20.