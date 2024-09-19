Мария Погребняк о секрете стройной фигуры, Ольге Бузовой и личном: «Мое предназначение в этой жизни — рожать»

Блогер и дизайнер Мария Погребняк впервые вышла в свет после родов. И, надо сказать, выглядит она фантастически.

Мария решила отдохнуть от материнских обязанностей ради того, чтобы посетить презентацию нового сезона экстремального реалити-шоу «Звезды в джуглях» на ТНТ. В этом проекте участники будут снова соревноваться в категориях «Быстрее, выше, сильнее» и есть тараканов.

Кстати, шоу ведет подруга Марии Ольга Бузова в тандеме со своим постоянным партнером по подобным реалити Михаилом Галустяном. С журналистами Мария поговорила о помощи Ольги в материнских вопросах, секрете похудения и отцовском таланте своего мужа.

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«Оля меня поддерживает, подбадривает»

— Мария, как сейчас проходят ваши будни?

— Я так же, как и любые мамы, не высыпаюсь ночами. Ребеночек не дает, просыпается через каждые три часа. Но это мой личный рекорд — спустя 13 суток я вешу 48 килограммов. Я пришла в ту форму, в которой находилась до родов.

— Как вам это удалось?

— Во время беременности я ходила в зал, занималась с тренером, посещала бассейн. Также я правильно питалась, не ела за двоих. То есть я пошла рожать, когда весила 56 килограммов.