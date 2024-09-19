Мария Погребняк о секрете стройной фигуры, Ольге Бузовой и личном: «Мое предназначение в этой жизни — рожать»

Блогер и дизайнер
Мария решила отдохнуть от материнских обязанностей ради того, чтобы посетить презентацию нового сезона экстремального реалити-шоу «Звезды в джуглях» на ТНТ. В этом проекте участники будут снова соревноваться в категориях «Быстрее, выше, сильнее» и есть тараканов.
Кстати, шоу ведет подруга Марии
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«Оля меня поддерживает, подбадривает»
— Мария, как сейчас проходят ваши будни?
— Я так же, как и любые мамы, не высыпаюсь ночами. Ребеночек не дает, просыпается через каждые три часа. Но это мой личный рекорд — спустя 13 суток я вешу 48 килограммов. Я пришла в ту форму, в которой находилась до родов.
— Как вам это удалось?
— Во время беременности я ходила в зал, занималась с тренером, посещала бассейн. Также я правильно питалась, не ела за двоих. То есть я пошла рожать, когда весила 56 килограммов.
— Недавно
— У Оли очень загруженный график, но мы с ней постоянно на связи. Она очень переживает. Увидела у меня в сторис, что у ребеночка гноятся глазки, и сказала: «Если нужно, я помогу с врачом-педиатром. Эту проблему нужно быстро решить».
Оля меня
— Ольга и в таких вопросах может помочь?
— Оля знает все. Вы еще не поняли?
«Муж отдает ребенку все свое время и внимание»
— Помогает ли вам с ребенком муж Игорь Головинский?
— Это лучший отец, который вообще может быть. Он вечером начинает делать ребенку массаж, потом мини-гимнастику. Меня не допускает, говорит: «Я сам».
А потом начинаются банные процедуры. Он сам купает, пеленает, кормит ребенка. Только я ночами просыпаюсь и забочусь о нем. А так папа отдает ему все свое время и внимание.
— То есть это не тот мужчина, который весь день занят только работой и больше ни на что не обращает внимания?
— Нет. Наоборот, я говорю: «Слушай, такое ощущение, что я вам уже мешаю», — а он отвечает: «Подожди, я все освою, а ты будешь заниматься своими делами». Вот он сейчас меня и отпустил к вам. Всю заботу о ребенке он взял на себя.
— А вам помогает няня?
— У нас нет няни. Нам
— Сейчас у вас уже четверо сыновей. А хотели бы дочку?
— Вы знаете, мне так легко даются роды и беременность. Наверное, мое предназначение в этой жизни — рожать.
Рожать хороших, талантливых, воспитанных мужчин! Поэтому я бы даже не расстроилась, если бы пятый ребенок тоже был бы мальчиком. Представляете, я одна роза среди мужчин! А сколько мне будет цветов на Восьмое марта!
Кстати, сыновья знают, что маме нужно дарить украшения. И они мне на Новый год, день рождения и другие праздники стабильно дарят серьги, колечки, аксессуары. А еще говорят: «Мы знаем, что ты хочешь Rolls-Royce. Поэтому мы заработаем на него и купим».
Читайте также: