Где сейчас находится Дмитрий Борисов? Ток-шоу «Пусть говорят» готово вернуться в эфир
Дмитрий Борисов. Фото: Global Look Press
Телезрители уже отчаялись ждать камбэк любимой программы.
Для поклонников Дмитрия Борисова наконец-то появились хорошие новости. В эфир «Первого канала» вернется программа «Пусть говорят», за микрофоном — полюбившимся многим телеведущий. Такая информация появилась в СМИ после того, как генеральный директор канала Константин Эрнст выступил на премьере нового сезона.
Сам Борисов пока ничего не комментировал. Но это и не в его стиле. Дмитрий очень сдержанно ведет блог, делясь только самыми яркими моментами. Так что за это время невозможно было даже понять, что происходит в его жизни, пока «Пусть говорят» стоит на паузе. На фоне обнадеживающих новостей Teleprogramma.org решила вспомнить, как развивалась история популярной программы.
В 2017 году телезрители пребывали в смятении. Когда всем казалось, что Андрей Малахов и «Пусть говорят» — вещи неразделимые, их все же решили разделить. Предположения о том, почему Малахов разрывает отношения с каналом, которому обязан становлением, были самые фантастические. И пока его фанаты наблюдали за тем, как шоумен обустраивается на канале «Россия 1», свято место на Первом пустовать тоже не собиралось.
Дмитрий Борисов и Андрей Малахов — в хороших отношениях. Фото: Global Look Press
Дмитрий Борисов имел узнаваемое лицо уже на тот момент. Правда, как сам признается, люди говорили, что узнают, но не всегда вспоминают, где видели. А видели они его на программе «Время». Теперь же перед ним открывались новые перспективы и новые вызовы — заслужить признание публики, которая обожает ток-шоу.
«Пусть говорят» снимают с вещательной сетки
До 2022 года Борисов заработал себе такой авторитет у аудитории, что когда программа (будучи развлекательной) ушла из эфира, в это никто не хотел верить. В мае ее вернули в эфир, но лишь по субботам. А в начале 2023 года — снова убрали.
Измучившихся ожиданием телезрителей кормили обещаниями, что возможны периодические выходы «Пусть говорят» в виде специальных выпусков. Но разве любителей грязного белья такое устроит?
Дмитрий Борисов органично вписался в формат «Пусть говорят». Фото: соцсети Дмитрия Борисова
Длительное ожидание закономерно убило надежду, что одиозные герои вновь когда-нибудь придут со своими историями в знакомую студию и наведут там шороху. Но если зрителям от этого просто стало грустно, то Дмитрий Борисов решил на этой почве покинуть страну.
Зачем Дмитрий Борисов улетал в Америку?
На фоне массового отъезда российских знаменитостей за границу новость о том, что Дмитрий был замечен в Майами, не стала драмой. Скорее, это был ответ на вопрос: а где же Борисов? Ведь телеведущий уже длительное время не давал о себе знать.
Это было в мае 2023 года. Друга «спалила» художница Светлана Малькова, которая опубликовала совместный снимок с телеведущим из США. Сам журналист в свойственной ему манере не прокомментировал пост и не поделился в соцсетях своими кадрами из-за границы.
Дмитрий Борисов ведет блог, но не откровенничает там. Фото: соцсети Дмитрия Борисова
Не успели на Борисова приклеить ярлык «релоканта», как в июне он возвращается в Россию. Впереди его ждет программа «Эксклюзив» на Первом канале — ее показ возобновили 30 сентября 2023 года. До этого Дмитрий ее вел уже с 2018 по 2020 год. Выходит, в Америку телеведущий поехал просто развеяться.
Где сейчас находится Дмитрий Борисов?
Судя по соцсетям, сейчас Борисов культурно отдыхает в Санкт-Петербурге. Дмитрий наслаждается архитектурой Северной столицы и прекрасными видами, которые открываются с крыш в погожий (какая редкость) день. Никаких громких заявлений он не делает, но поклонники уже просят его прокомментировать новости о возвращении «Пусть говорят» в эфир.