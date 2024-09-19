Где сейчас находится Дмитрий Борисов? Ток-шоу «Пусть говорят» готово вернуться в эфир

Для поклонников Дмитрия Борисова наконец-то появились хорошие новости. В эфир «Первого канала» вернется программа «Пусть говорят», за микрофоном — полюбившимся многим телеведущий. Такая информация появилась в СМИ после того, как генеральный директор канала Константин Эрнст выступил на премьере нового сезона.

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Сам Борисов пока ничего не комментировал. Но это и не в его стиле. Дмитрий очень сдержанно ведет блог, делясь только самыми яркими моментами. Так что за это время невозможно было даже понять, что происходит в его жизни, пока «Пусть говорят» стоит на паузе. На фоне обнадеживающих новостей Teleprogramma.org решила вспомнить, как развивалась история популярной программы.

Дмитрий Борисов занимает место Андрея Малахова