Сломанные ребра, онкология, операция на ноге: что пережил 87-летний Николай Дроздов, прежде чем вернуться к работе в МГУ

Обожаемый всеми без исключения Николай Дроздов и в свои 87 лет может дать фору молодежи. Легендарный ведущий программы «В мире животных» в этом учебном году снова в МГУ. Там он больше 20 лет является профессором кафедры биогеографии географического факультета. И, судя по всему, никакая онкология не заставит Дроздова оставить своих студентов без мудрого совета.

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А ведь на самом деле волноваться есть о чем. В начале 2023 года для Николая Николаевича началась череда серьезных проблем со здоровьем. На поклонников мэтра стали сыпаться пугающие новости, иногда даже лишая их надежды на лучшее. Как шла борьба возрастного биолога с серьезными болячками, вспомнила Teleprogramma.org.

Николай Дроздов сломал сразу семь ребер в январе 2023 года

Неудачное падение в возрасте 85 лет может привести к необратимым последствиям. Поэтому когда в СМИ появились сообщения, о том, что Дроздов стал жертвой гололеда, равнодушных в Сети не осталось. Все хотели знать, как чувствует себя экстренно госпитализированный Николай Николаевич.