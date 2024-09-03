Сломанные ребра, онкология, операция на ноге: что пережил 87-летний Николай Дроздов, прежде чем вернуться к работе в МГУ
Фото: Global Look Press
Последние два года ученый преодолевает черную полосу в жизни.
Обожаемый всеми без исключения Николай Дроздов и в свои 87 лет может дать фору молодежи. Легендарный ведущий программы «В мире животных» в этом учебном году снова в МГУ. Там он больше 20 лет является профессором кафедры биогеографии географического факультета. И, судя по всему, никакая онкология не заставит Дроздова оставить своих студентов без мудрого совета.
А ведь на самом деле волноваться есть о чем. В начале 2023 года для Николая Николаевича началась череда серьезных проблем со здоровьем. На поклонников мэтра стали сыпаться пугающие новости, иногда даже лишая их надежды на лучшее. Как шла борьба возрастного биолога с серьезными болячками, вспомнила Teleprogramma.org.
Неудачное падение в возрасте 85 лет может привести к необратимым последствиям. Поэтому когда в СМИ появились сообщения, о том, что Дроздов стал жертвой гололеда, равнодушных в Сети не осталось. Все хотели знать, как чувствует себя экстренно госпитализированный Николай Николаевич.
К счастью, несмотря на солидный возраст пациента и поврежденное легкое, все обошлось. Уже через три недели он выписывается из больницы. Впереди Дроздова ждет длительная реабилитация, которой он не противится.
Николай Дроздов слег с воспалительными процессами внутренних органов в июле 2023 года
Не прошло и полгода, как Дроздова снова экстренно госпитализируют. 20 июня Николаю Николаевичу исполняется 86 лет. А годы, как известно, здоровья не прибавляют. В середине июля ученый снова приходит к врачам с жалобами на плохое самочувствие.
Тогда ему (по некоторым данным) диагностируют воспалительные процессы внутренних органов, вызвавшие застойные явления. Поклонников снова утешают, что волноваться за Дроздова не стоит. Они готовы поверить. Еще никто не знает, что самое страшное только впереди.
Николай Дроздов перенес операцию без наркоза в августе 2023 года
Воспалительные процессы внутренних органов привели к тому, что вскоре Николаю Николаевичу потребовалась операция. Повышенное содержание холестерина и ПСА не оставляли врачам других вариантов. Проблема в том, что Дроздов категорически отказывался от общего наркоза - боялся летального исхода.
Пришлось производить шесть уколов в кишку просто под обезболиванием. К счастью, современные технологии позволяют делать все быстро. Операция длилась минут 15 - делился мэтр отечественного телеэкрана. Это было аккурат год назад.
Солидный возраст Дроздова - не помеха для путешествий. Фото: Global Look Press
В сентябре 2023 года Дроздов восстанавливался после медицинского вмешательства, а, значит, находился под наблюдением врачей. Примерно в это же время у него диагностируют новообразование в районе предстательной железы, а биопсия подтверждает, что это злокачественная опухоль. Длительные жалобы на постоянные боли в животе выливаются в заключение - рак предстательной железы второй стадии.
6 октября в СМИ появляется сообщение об очередной госпитализации знаменитого телеведущего. Курсы гормональной терапии проходили в условиях дневного стационара, но вдруг Николаю Николаевичу понадобилось более пристальное внимание медиков. При этом он быстро вернулся домой, болезнь не угрожала его жизни.
25 ноября появились тревожные новости о том, что телеведущий обратился к врачам за помощью после курса химиотерапии. Его продержали один день под наблюдением и отпустили домой восстанавливаться. Спустя месяц, самочувствие Дроздова значительно улучшилось — лечение привело к ремиссии.
В конце 2023 года близкий друг Дроздова художник Константин Мирошник беседует с прессой и сообщает, что натерпевшийся за год всякого телеведущий похудел на 25 кг. Но волноваться не стоит - это был лишний вес. А так, путешественник уже готовится к экологической экспедиции, в которую отправится на машине.
У Николая Дроздова очень много поклонников, которых он радует своим энтузиазмом. Фото: Global Look Press
Николай Дроздов попал в больницу из-за осложнений на фоне борьбы с онкозаболеванием в феврале 2024
Но рак - это не такая болезнь, которая просто так отступает. 2024 год начался для Дроздова снова в больничных стенах. В феврале телеведущему сделалось плохо, родственники вызвали ему скорую. Прибывшие к пациенту врачи настояли на госпитализации.
Состояние Николая Николаевича удалось стабилизировать и его перевели в дневной стационар. Врачи выписали ему необходимое лечение, состоящее из противоопухолевой терапии.
Николай Дроздов перенес операцию на колене в апреле 2024 года
После того, как биолог оправился после повторного курса противоопухолевой терапии, о себе дала знать старая травма. Та самая - годичной давности, из-за гололеда. Тогда пострадали не только ребра и легкие, но и колено. Дроздову провели операцию на ноге. И он снова пошел на поправку - начал прогуливаться по лесопарку у дома со скандинавскими палками.