Спаивали, клеветали, мечтали наживиться и прославиться: что терпела Бузова в отношениях с ушлыми ухажерами

Жить в России и не знать хотя бы об одном из романов Ольги Бузовой ну просто нереально! Поющая ведущая 20 лет назад начала строить свою любовь и продолжает делать это до сих пор. Да-да, вы не ошиблись! Ольга пришла на проект «Дом-2» в 2004 году - тогда ей было 18 лет.

Но вот уже ушли в тень распавшийся брак Бузовой с Дмитрием Тарасовым (ох уж эти «Тарабузики») и фееричный аттракцион отношений с Давой Манукяном . Теперь Ольга демонстрирует симпатичное обручальное колечко, детское автокресло на заднем сидении, синие пинеточки от Марии Погребняк и затылок нового возлюбленного. Как будто скоро мы услышим в блоге любимой звезды марш Мендельсона и топот маленьких ножек.

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Будет так или нет - покажет время. А пока Оля интригует, Teleprogramma.org поностальгирует и вспомнит тех ее бывших, о которых Бузова, наверное, не вспоминает. Или вспоминает, но как страшный сон.

Ольга Бузова и Роман Третьяков