Спаивали, клеветали, мечтали наживиться и прославиться: что терпела Бузова в отношениях с ушлыми ухажерами
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Ольга в свои 38 лет еще не обзавелась семьей.
Жить в России и не знать хотя бы об одном из романов Ольги Бузовой ну просто нереально! Поющая ведущая 20 лет назад начала строить свою любовь и продолжает делать это до сих пор. Да-да, вы не ошиблись! Ольга пришла на проект «Дом-2» в 2004 году - тогда ей было 18 лет.
Но вот уже ушли в тень распавшийся брак Бузовой с Дмитрием Тарасовым (ох уж эти «Тарабузики») и фееричный аттракцион отношений с Давой Манукяном. Теперь Ольга демонстрирует симпатичное обручальное колечко, детское автокресло на заднем сидении, синие пинеточки от Марии Погребняк и затылок нового возлюбленного. Как будто скоро мы услышим в блоге любимой звезды марш Мендельсона и топот маленьких ножек.
Будет так или нет - покажет время. А пока Оля интригует, Teleprogramma.org поностальгирует и вспомнит тех ее бывших, о которых Бузова, наверное, не вспоминает. Или вспоминает, но как страшный сон.
Ольга Бузова и Роман Третьяков
Был ли он первой любовью Ольги в принципе - неизвестно. Но точно был ее первым публичным возлюбленным. Он тоже пришел строить любовь на проект «Дом-2». Интерес Романа и Ольги оказался взаимным, но их чувства, как в известной фразе, прожили всего три года, а потом их пути разошлись. Ольга устремилась к популярности, а Рома, немного подождав, высказался о бывшей возлюбленной.
Ольга Бузова и Роман Третьяков в свое время вселяли трепет в фанатов «Дом-2». Фото: Global Look Press
К сожалению, характеристика от Третьякова не сильно льстила Бузовой. Он уподобил ее стрекозе из басни, на уме которой только веселье. Мужчине быстро это надоело - он ждал от половинки семейного уюта. Эго Ольги требовало от него дорогостоящих подарков на постоянной основе. А вот вместо благодарности, она могла унизить его на людях.
Ольга Бузова и Тимофей Майоров
Бизнесмен и архитектор впечатлил уже совсем другую Ольгу. Не наивную девочку, а популярную ведущую все того же «Дома-2». Отношения они не выставляли напоказ, а когда расстались - сделали это тихо и спокойно, по-взрослому. Кстати, они по-прежнему друзья. Правда на проект «Замуж за Бузову» он не пошел, хотя Ольга приглашала. Но всячески поддерживал ее в тот период.
Ольга Бузова и T-Killah
И тут мы встречаем Ольгу уже в ипостаси певицы. Она только начинала свой путь на музыкальный Олимп. Но старт был, что называется, не с первой ступеньки. Она записала дуэт с певцом T-Killah. Сначала звезды говорили, что между ними только работа и дружба. Хотя они просто не расставались друг с другом.
А потом музыкант, которого зовут Александр Тарасов, познакомил девушку со своим другом... За этого футболиста Дмитрия она позже вышла замуж. Спустя несколько лет он разбил ей сердце и до сих пор продолжает рассказывать, как она позорила его, встретив в аэропорту в костюме пингвина. Да и вообще, была птицей не его полета.
Ольга Бузова и Олег Майами
Этот певец тоже оказался в списке бойфрендов Ольги. Правда только по мнению пользователей интернета. Сам он не подтвердил романа с Бузовой, но отметил, что она - большая молодец.
Олег Майами. В принципе, любимый типаж мужчин Ольги Бузовой понятен. Фото: Global Look Press
Ольга Бузова и Денис Лебедев
В 2018 году Ольга стала звездой реалити «Замуж за Бузову». Несколько мужчин пытались завоевать сердце красавицы. Среди них был сыровар Денис Лебедев. С первого взгляда он Ольгу не впечатлил. Но сырный бизнесмен очень старался и покорил Бузову своим упорством. Он растопил сердце певицы романтикой. Но это фондю долго не продлилось. Оказывается, Лебедев просто хотел славы. Деньги на Ольгу брал у друзей, а вот рассчитываться вознамерился свадебными подарками. Не вышло. Телеведущая раскусила хитреца и отправила в отставку.
Но это не единственная версия произошедшего. Недавно Лебедев дал интервью, в котором катком прошелся по бывшей. Он рассекретил ее проблемы с алкоголем, назвал пустой женщиной в плане семейной жизни и рассказал, как она просила у него денег после шоу. Вот такие откровения спустя шесть лет после романа.
Денис Лебедев вспоминает об отношениях с Ольгой Бузовой. Фото: кадр из в YouTube-шоу «proПУСК»
Оля, кстати, свою пагубную зависимость отрицает, хотя Денис обмолвился, что в свое время они выпивали каждый день. А не было ли злого умысла?
Ольга Бузова и Радий Лебедев
Еще один Лебедев (более известный под рэперским псевдонимом Radiy) попался Ольге уже после расставания с Давой Манукяном. Молодой человек обаял звезду в 2021 году. Они познакомились в Крыму и встречались несколько месяцев. Отношения максимально скрывали. Но роман долго не продлился. К счастью для Ольги.
Совсем скоро парень свернул на кривую дорожку и стал промышлять незаконными заработками. До тех пор, пока полиция Санкт-Петербурга не приняла заявление от 33-летней девушки по факту обмана на 11 миллионов рублей. Это была известная футболистка Лина Якупова, полузащитница «Зенита». Он предложил девушке выгодно купить авто и несколько раз развел ее на деньги. Так Радий оказался в СИЗО.
С ним Ольга тесно общалась в 2018 году. Фанаты их практически поженили. В Сети даже появились кадры страстных нежностей Тимура и Ольги. Но звезда телестройки только взяла с Батрутдинова обещание, что они поженятся, если девушка так и не встретит свою любовь…
Недавно в соцсетях появилось видео, на котором полуголый Батрутдинов пришел к Ольге прямо в гримерку. Что они делали после селфи - история умалчивает. Видео оборвалось на самом любопытном месте. Но преданные фанаты все еще верят в чудо. Они думают, что Тимур - единственный, с кем у Ольги получилось бы построить любовь на самом деле.
Ольга Бузова и Бурак Озчивит
Любопытно, но в Сети периодически всплывают дискуссии на тему этого союза - пока, конечно, только теоретические. Но даже тарологи считают, что будь турецкий актер холостяком, с Бузовой у него все могло бы сложиться.
Бурак Озчивит и Ольга Бузова - а почему бы и нет? Фото: соцсети