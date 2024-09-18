Ольга Бузова о материнстве, скандале с Мией Бойко и песне Made in Russia: «Я хочу жрать по ночам, капризничать, чтобы у меня был живот»
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Teleprogramma.org задала свои вопросы Ольги Бузовой. Телеведущая презентовала новый трек с поистине русским размахом.
Ольга Бузова презентовала новый трек под названием Made in Russia. Это патриотическая застольная танцевальная композиция, рассказывающая о широте русской души, о нашей готовности идти до конца и пить до дна. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на мероприятии.
Как прошла презентация песни Made in Russia
Надо сказать, и премьера песни для журналистов прошла с размахом. Гостей из СМИ потчевали красной рыбкой, салатами, квашеной капустой, угощали квасом, наливали чай из самовара со сладостями. (Не хватало только цыган с медведями!) И, кстати, застолье сопровождает почти все мероприятия, организованные Ольгой.
В ходе презентации теледива не только исполнила композицию, но и станцевала под нее. Для выхода на сцену она выбрала черный топ на бретелях с брюками и высокие полупрозрачные перчатки с пайетками.
А после своего выступления Ольга Бузова ответила на самые откровенные и злободневные вопросы журналистов. Вполне естественно, что разговор начался с песни, которая, конечно, вызвала много споров в соцсетях, но уж точно не осталась незамеченной.
Многие пользователи Интернета заметили, что композиция подозрительно напоминает хит Елены Ваенги «Желаю». И, мол, их терзают смутные сомнения по этому поводу. Однако Ольга, конечно, нашла, что ответить на эти подозрения. По словам Бузовой, она читала эти комментарии. А также призналась в том, что обожает Елену Ваенгу.
Но, как напомнила всем Ольга, существует только семь нот. И так или иначе очень многие композиции в мире по настроению, задору, мелодике, темпу могут быть схожими друг с другом.
«Это абсолютно нормально. Я вообще не вижу в этом ничего криминального. Если есть такое сравнение, мне это даже льстит. Это же не повсеместно, кто-то услышал. Красота в глазах смотрящего, — отметила Ольга Бузова.
— Кто-то посмотрит и скажет: Боже, какая она красивая, какие у нее аксессуары, шея, как она шикарно выглядит, учитывая ее сумасшедший график. А кто-то напишет совершенно другое. Это все вкусовщина. Каждый слышит то, что ему слышится. И потом, у всех же разный слух, у кого-то его вообще нет».
А уж когда критики узнают про сюжет клипа на песню Made in Russia, тут уж и до сравнения с Веркой Сердючкой недалеко. Ведь в этом видео Ольга сыграла проводницу в поезде. По словам артистки, она вообще является проводницей для многих.
«Такого клипа еще никто никогда не делал. Это были очень сложные съемки. Потом мы обязательно запишем, как снимался этот клип.
Меня буквально накрыла ностальгия. Я вспоминаю плацкарт, на котором ездила из Москвы в Санкт-Петербург за 990 рублей, учась в институте, — отметила Ольга Бузова.
— И сейчас я просто снимаю поезд для того, чтобы рассказать и показать то, что мне хочется в этой песне, напомнить всем о главном, что нам действительно никто не страшен».
— Не считаете ли вы, что сейчас стало очень много песен в контексте патриотической повестки?
— Кто, если не я, должна и может со спокойной светлой душой петь о том, что я люблю. Поэтому я так не считаю.
«Мы сейчас ищем дату, когда сможем покрестить Владимира»
— Вы стали крестной у вашей подруги Марии Погребняк…
— У меня это уже второй крестный сын. Первый — это Семочка, сын моей подруги из Санкт-Петербурга. Она не очень публичный человек.
И оказалось, что второй сын — тоже мальчик. Когда я приехала в роддом, это были непередаваемые эмоции, счастье, чудо, новая жизнь, четвертый сын. Я так понимаю, что мне уже пора за дочкой, поскольку с сыновьями у меня все в порядке.
Я сразу сказала Маше: «Машуль, ты же понимаешь, какой у меня график». Когда человеку, который круглосуточно занят, предлагают такую ответственную роль, нести ответственность должны и люди, делающие выбор в мою пользу.
Для меня это большая честь! И, безусловно, этого малыша я буду любить всю жизнь, потому что это мой крестный сын. Мы сейчас ищем дату, когда сможем покрестить Владимира. Крестной маме, безусловно, необходимо быть на крестинах.
— А что вы думаете о собственных детях?
— Это большая ответственность и решение, к которому приходят оба человека. Это все по любви и должно быть глубоко и осознанно, потому что это на всю жизнь.
Я очень хочу стать мамой! Я очень хочу любви и испытать это чувство на себе. Я хочу жрать по ночам, капризничать, чтобы у меня был живот. Хочу услышать его первый крик! Я понимаю, что справлюсь, несмотря ни на что, потому что когда есть желание, то ты находишь время для всего.
А если люди говорят: «Ой, мне некогда», не верьте. Всегда можно найти время на микрозарядку, микромассажик, микровстречу. Естественно, если это касается семьи. Уже немного будут расставляться приоритеты, но я уверена, что справлюсь со всеми поставленными передо мной задачами.
И самая главная роль — роль мамы — мной еще не сыграна. Мне это еще предстоит испытать. И я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем.
«Детей нельзя доводить до слез и публично унижать»
— Продолжим детскую тему. Что вы думаете об инциденте с участием Мии Бойки и юной квадроберши?
— Как я поняла, дети-квадроберы носят ушки, хвостики. Я тоже хожу в ушках. Если вы смотрите мои публикации, то вечером, когда я наношу маску, я их надеваю.
Я и зайка, я и Микки Маус, и вы это все видите. Я вообще этого не скрываю. Я и кошечка, у меня есть мои любимые черные ушки. Если вам нравится ходить в ушках, то почему нет?
У каждого ребенка есть родители. Мои родители воспитывали меня достаточно жестко, то есть я должна была быть в 10 часов вечера дома. Я не прогуливала школу, ходила в театры, меня приучали с юности к искусству, и с 13 лет я уже зарабатывала первые деньги своим трудом.
Но детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Ведь в будущем это может нанести большую-большую травму. А вопросы воспитания должны решаться дома. Это, знаете, как любой конфликт мужа с женой. Если поругались, то никогда нельзя выяснять при всех. Пришли домой — разобрались. Наверное, так. Мне было бы сложно обидеть ребенка. Для меня ребенок — это святое.
— А что вы думаете о поведении Ирины Аллегровой, которая нахамила журналистам на фестивале «Новая волна»?
— То есть можно периодически на месяц уезжать, чтобы все показали свое лицо? Чуть-чуть в стороночку отойти. Я не приемлю хамства, рукоприкладства, абьюза, унижения в любых проявлениях.
Вы же видите, как я общаюсь с людьми, веду шоу. Хамство и оскорбления мне непонятны, я не вижу этому объяснения.
Но я не знаю, что в этот момент происходило с человеком. Если бы меня послала Бритни Спирс, то я бы только радовалась, честно. Я бы не обиделась, а подумала: «Господи, она ко мне обратилась. Она меня заметила».
Конечно, это неприятно. Но я тоже не всегда готова встречать с улыбкой. Иногда я тороплюсь, у меня нет настроения, я не готова давать интервью. Но я не позволю себе хамства и оскорбления, потому что я люблю, уважаю и понимаю людей, которые делают свою работу.
Но это я. А что в этот момент происходило с Ириной, мы не знаем. Вдруг что-то такое, что можно объяснить? Хочется, чтобы все-таки люди контролировали себя, чтобы вместо кнута был пряник.
— Скоро стартует шоу «Звезды в джунглях», которое вы ведете. А хотели бы вернуться на подобный проект в статусе участницы?
— Я участвовала в разных шоу. И каталась на коньках, и танцевала, и ездила принимать участие в шоу «Форт Баярд». В тот период я хотела попасть в телевизор, посмотреть на Паспарту.
Тогда я, как искренняя девчонка, написала о своих страхах: боюсь змей и высоты. И, понятное дело, что мне это и попалось. Потом думала: «Господи, как легко меня развести, зачем я это сделала?» Но выпуск с моим участием попал в историю шоу как самый рейтинговый выпуск.
Каждый человек переживает в своей жизни разные этапы. Сейчас я ведущая. Я знаю, как работать в этом формате, понимаю, какой стресс переживают звезды. Знаю, как их успокоить и поддержать и как, наоборот, утихомирить. Поэтому на сегодняшний момент этот вопрос даже не поднимается.