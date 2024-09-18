Ольга Бузова о материнстве, скандале с Мией Бойко и песне Made in Russia: «Я хочу жрать по ночам, капризничать, чтобы у меня был живот»

— Не считаете ли вы, что сейчас стало очень много песен в контексте патриотической повестки?

— Кто, если не я, должна и может со спокойной светлой душой петь о том, что я люблю. Поэтому я так не считаю.

«Мы сейчас ищем дату, когда сможем покрестить Владимира»

— Вы стали крестной у вашей подруги Марии Погребняк…

— У меня это уже второй крестный сын. Первый — это Семочка, сын моей подруги из Санкт-Петербурга. Она не очень публичный человек.

И оказалось, что второй сын — тоже мальчик. Когда я приехала в роддом, это были непередаваемые эмоции, счастье, чудо, новая жизнь, четвертый сын. Я так понимаю, что мне уже пора за дочкой, поскольку с сыновьями у меня все в порядке.

Я сразу сказала Маше: «Машуль, ты же понимаешь, какой у меня график». Когда человеку, который круглосуточно занят, предлагают такую ответственную роль, нести ответственность должны и люди, делающие выбор в мою пользу.

Для меня это большая честь! И, безусловно , этого малыша я буду любить всю жизнь, потому что это мой крестный сын. Мы сейчас ищем дату, когда сможем покрестить Владимира. Крестной маме, безусловно, необходимо быть на крестинах.

— А что вы думаете о собственных детях?

— Это большая ответственность и решение, к которому приходят оба человека. Это все по любви и должно быть глубоко и осознанно, потому что это на всю жизнь.

Я очень хочу стать мамой! Я очень хочу любви и испытать это чувство на себе. Я хочу жрать по ночам, капризничать, чтобы у меня был живот. Хочу услышать его первый крик! Я понимаю, что справлюсь, несмотря ни на что, потому что когда есть желание, то ты находишь время для всего.

А если люди говорят: «Ой, мне некогда», не верьте. Всегда можно найти время на микрозарядку, микромассажик, микровстречу. Естественно, если это касается семьи. Уже немного будут расставляться приоритеты, но я уверена, что справлюсь со всеми поставленными передо мной задачами.

И самая главная роль — роль мамы — мной еще не сыграна. Мне это еще предстоит испытать. И я очень надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем.

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«Детей нельзя доводить до слез и публично унижать»

— Продолжим детскую тему. Что вы думаете об инциденте с участием Мии Бойки и юной квадроберши?

— Как я поняла, дети-квадроберы носят ушки, хвостики. Я тоже хожу в ушках. Если вы смотрите мои публикации, то вечером, когда я наношу маску, я их надеваю.

Я и зайка, я и Микки Маус, и вы это все видите. Я вообще этого не скрываю. Я и кошечка, у меня есть мои любимые черные ушки. Если вам нравится ходить в ушках, то почему нет?

У каждого ребенка есть родители. Мои родители воспитывали меня достаточно жестко, то есть я должна была быть в 10 часов вечера дома. Я не прогуливала школу, ходила в театры, меня приучали с юности к искусству, и с 13 лет я уже зарабатывала первые деньги своим трудом.

Но детей ни в коем случае нельзя доводить до слез и публично обижать. Ведь в будущем это может нанести большую-большую травму. А вопросы воспитания должны решаться дома. Это, знаете, как любой конфликт мужа с женой. Если поругались, то никогда нельзя выяснять при всех. Пришли домой — разобрались. Наверное, так. Мне было бы сложно обидеть ребенка. Для меня ребенок — это святое.