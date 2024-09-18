17-летний внук Юрия Башмета пострадал при падении с электросамоката

Юрий Башмет продолжает работать в 71 год. У знаменитого дирижера есть 17-летний внук Грант. Он живет в Москве и на днях получил травмы, когда упал с электросамоката. Юноша катался один у бывшего кинотеатра «Россия».

Очевидцы вызвали скорую. Внук Юрия Башмета сильно ушибся, но был в сознании. Молодой человек сидел на асфальте и молчал. Его госпитализировали в одну из столичных больниц. У Гранта есть ушибы. Врачи намерены исключить сотрясение мозга. Жизни юного скрипача ничего не угрожает, сообщает « МК ».

Юрий Башмет комментировать случившееся не стал. Его дочка также не отреагировала на произошедшее с ее наследником. Поклонники надеются, что сильных травм юноша не получил и сможет продолжить выступать.