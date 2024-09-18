Никита Пресняков уехал в США, а его жена Алена Краснова осталась в Москве на фоне сообщений о разводе

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков строил карьеру в России. Он выступал на сцене со своей рок-группой и играл в театре. Но в 2022 году сын Кристины Орбакайте уехал из страны.

Никита Пресняков обосновался в Лос-Анджелесе, где ему пришлось начинать карьеру заново . С ним уехала и жена Алена Краснова . Она нашла в США друзей и часто ездила на вечеринки. Но недавно появились слухи, что спустя шесть лет совместной жизни между супругами пробежала черная кошка. Летом пара приезжала в Россию. Алена Краснова осталась в Москве, а вот Никита Пресняков вернулся в Америку. Ко всему прочему, невестка Кристины Орбакайте указала в соцсетях, что живет в Москве и публикует сторис с занятий по стрип-пластике.

Примечательно, что ранее внук Аллы Пугачевой признавался, что он романтик. С Аленой Красновой он познакомился, когда проводил время на бывшей даче своей бабушки на Истре. Тогда Никита Пресняков отдыхал с друзья и повстречал молодую девушку, которая еще училась в школе. Между ними завязались отношения. В день ее рождения он попросил ее руки и сердца. На пышной свадьбе гулял звездный бомонд, включая Аллу Пугачеву .