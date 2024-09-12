Признания Михаила Круга и закрытие КВН: насколько правдивы слухи о тюремном прошлом Александра Маслякова

После ухода Александра Маслякова как грибы после дождя стали появляться легенды и мифы о его жизни. Одна из таких легенд — это то, что в 70-е годы Александр Васильевич побывал в местах не столь отдаленных. Впрочем, многие утверждают, что это правда, но в ней нет ничего зазорного.
Ведь никто не отменял поговорку: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Давайте разбираться, откуда вообще взялись эти слухи.
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«Будешь одним из пяти»
После школы Александр Васильевич поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) и там же увлекся игрой в КВН. Александр Масляков вспоминал, как однажды, когда он уже учился на четвертом курсе, в аудиторию влетел капитан его университетской команды со словами: «Будешь одним из пяти».
Оказалось, что на Центральном телевидении запустили программу с пятью ведущими — студентами, учившимися в команде вуза, победившего в недавней игре КВН. И Александр тогда стал одним из таких счастливчиков. В тот период его мама очень переживала за то, что из-за увлеченности телевидением сын забросит учебу, но этого не случилось. Более того, Масляков еще год проработал по специальности.
И, конечно, параллельно вел передачу. А чтобы еще лучше овладеть этим непростым ремеслом, поступил на Высшие курсы работников телевидения. Но из института «Гипросахар», где тогда работал Александр Васильевич, он все же уволился и полностью посвятил себя телевидению.
Причем тогда Александр Масляков вел
Александр Масляков и Светлана Жильцова в молодости. Фото: из открытых источников
Что говорил Михаил Круг
В 1972 году КВН закрыли. Тогда же возникли слухи, что Маслякову дали срок за валютные махинации. Якобы на таможне в Израиле с драгоценными камнями был задержан капитан одной из команд КВН. И будто бы эти камни ему передал лично Александр Масляков. Кстати, закрытие КВН тоже связали с этим фактом.
Вообще, всегда находилось много очевидцев, утверждавших, что Масляков сидел именно у них. Например, сотрудник колонии в Рыбинске говорил, что в 1974 году Александр Васильевич
Но одно дело, когда об этом говорят обыватели, а другое — когда звезды. Так, известный шансонье Михаил Круг отмечал, что Александр Масляков сидел именно у них в Твери.
Хотя, согласно официальной биографии, с 1969 по 1976 год Александр Васильевич трудился старшим редактором в Главной редакции программ для молодежи, также был специальным корреспондентом. А с 1981 года он работал комментатором в телевизионной студии «Эксперимент».
В 1986 году усилиями капитана команды МИСИ 60-х годов Андрея Меньшикова КВН вернулся на экраны. А ведущим, как и прежде, стал Александр Масляков.
А уже в 1990 году Александр Васильевич создал творческое объединение «Александр Масляков и компания», которое полностью взяло выпуск игр КВН, а также выход телепередач.
«Смотри, это же Масляков, который сидит»
Что же касается слухов о тюремном прошлом Александра Маслякова, то он только посмеивался над ними и говорил, что у него есть официальная бумага об отсутствии судимости. Просто он не хочет никому ничего доказывать.
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
Недавно в эфире программы «Малахов» на эту тему высказался и Юрий Николаев. Так, известный телеведущий вспомнил, как уже после закрытия КВН они вместе с Масляковым ехали в студию «Останкино». И чтобы быть неузнанным, Александр Васильевич надел шляпу с широкими полями и темные очки. Но вдруг кто-то из его поклонников сказал: «Смотри, это же Масляков, который сидит».
В эфире той же
«Его невозможно было представить без книги, в нем не было злобы, зависти, — сказала на передаче еще одна сотрудница Центрального телевидения СССР. — Саша всегда был добрым и приятным в общении».
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