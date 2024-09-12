Признания Михаила Круга и закрытие КВН: насколько правдивы слухи о тюремном прошлом Александра Маслякова

После ухода Александра Маслякова как грибы после дождя стали появляться легенды и мифы о его жизни. Одна из таких легенд — это то, что в 70-е годы Александр Васильевич побывал в местах не столь отдаленных. Впрочем, многие утверждают, что это правда, но в ней нет ничего зазорного.

Ведь никто не отменял поговорку: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Давайте разбираться, откуда вообще взялись эти слухи.

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«Будешь одним из пяти»

После школы Александр Васильевич поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) и там же увлекся игрой в КВН. Александр Масляков вспоминал, как однажды, когда он уже учился на четвертом курсе, в аудиторию влетел капитан его университетской команды со словами: «Будешь одним из пяти».

Оказалось, что на Центральном телевидении запустили программу с пятью ведущими — студентами, учившимися в команде вуза, победившего в недавней игре КВН. И Александр тогда стал одним из таких счастливчиков. В тот период его мама очень переживала за то, что из-за увлеченности телевидением сын забросит учебу, но этого не случилось. Более того, Масляков еще год проработал по специальности.

И, конечно, параллельно вел передачу. А чтобы еще лучше овладеть этим непростым ремеслом, поступил на Высшие курсы работников телевидения. Но из института «Гипросахар», где тогда работал Александр Васильевич, он все же уволился и полностью посвятил себя телевидению.