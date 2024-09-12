Признания Михаила Круга и закрытие КВН: насколько правдивы слухи о тюремном прошлом Александра Маслякова

Александр Масляков. Фото: Global Look Press

И откуда они вообще взялись.

После ухода Александра Маслякова как грибы после дождя стали появляться легенды и мифы о его жизни. Одна из таких легенд — это то, что в 70-е годы Александр Васильевич побывал в местах не столь отдаленных. Впрочем, многие утверждают, что это правда, но в ней нет ничего зазорного.

Ведь никто не отменял поговорку: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся». Давайте разбираться, откуда вообще взялись эти слухи.

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«Будешь одним из пяти»

После школы Александр Васильевич поступил в Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) и там же увлекся игрой в КВН. Александр Масляков вспоминал, как однажды, когда он уже учился на четвертом курсе, в аудиторию влетел капитан его университетской команды со словами: «Будешь одним из пяти».

Оказалось, что на Центральном телевидении запустили программу с пятью ведущими — студентами, учившимися в команде вуза, победившего в недавней игре КВН. И Александр тогда стал одним из таких счастливчиков. В тот период его мама очень переживала за то, что из-за увлеченности телевидением сын забросит учебу, но этого не случилось. Более того, Масляков еще год проработал по специальности.

И, конечно, параллельно вел передачу. А чтобы еще лучше овладеть этим непростым ремеслом, поступил на Высшие курсы работников телевидения. Но из института «Гипросахар», где тогда работал Александр Васильевич, он все же уволился и полностью посвятил себя телевидению.

Причем тогда Александр Масляков вел КВН не один, а в тандеме с диктором Светланой Жильцовой. И если первые семь лет программа выходила в прямом эфире, то потом стала появляться в записи. Это было нужно для того, чтобы вырезать из нее опасные шутки про советские реалии.

Александр Масляков и Светлана Жильцова в молодости. Фото: из открытых источников

Что говорил Михаил Круг

В 1972 году КВН закрыли. Тогда же возникли слухи, что Маслякову дали срок за валютные махинации. Якобы на таможне в Израиле с драгоценными камнями был задержан капитан одной из команд КВН. И будто бы эти камни ему передал лично Александр Масляков. Кстати, закрытие КВН тоже связали с этим фактом.

Вообще, всегда находилось много очевидцев, утверждавших, что Масляков сидел именно у них. Например, сотрудник колонии в Рыбинске говорил, что в 1974 году Александр Васильевич «чалился» там.

Но одно дело, когда об этом говорят обыватели, а другое — когда звезды. Так, известный шансонье Михаил Круг отмечал, что Александр Масляков сидел именно у них в Твери.

Хотя, согласно официальной биографии, с 1969 по 1976 год Александр Васильевич трудился старшим редактором в Главной редакции программ для молодежи, также был специальным корреспондентом. А с 1981 года он работал комментатором в телевизионной студии «Эксперимент».

В 1986 году усилиями капитана команды МИСИ 60-х годов Андрея Меньшикова КВН вернулся на экраны. А ведущим, как и прежде, стал Александр Масляков.

А уже в 1990 году Александр Васильевич создал творческое объединение «Александр Масляков и компания», которое полностью взяло выпуск игр КВН, а также выход телепередач.

«Смотри, это же Масляков, который сидит»

Что же касается слухов о тюремном прошлом Александра Маслякова, то он только посмеивался над ними и говорил, что у него есть официальная бумага об отсутствии судимости. Просто он не хочет никому ничего доказывать.

Александр Масляков. Фото: Global Look Press

Недавно в эфире программы «Малахов» на эту тему высказался и Юрий Николаев. Так, известный телеведущий вспомнил, как уже после закрытия КВН они вместе с Масляковым ехали в студию «Останкино». И чтобы быть неузнанным, Александр Васильевич надел шляпу с широкими полями и темные очки. Но вдруг кто-то из его поклонников сказал: «Смотри, это же Масляков, который сидит».

В эфире той же программы подруга ведущего КВН Елена Сылко тоже опровергла слухи о темном прошлом Маслякова. По ее словам, он никогда не сидел в тюрьме, а всегда оставался в профессии: вел пленумы, книжные выставки и всегда находился в «Останкино».

«Его невозможно было представить без книги, в нем не было злобы, зависти, — сказала на передаче еще одна сотрудница Центрального телевидения СССР. — Саша всегда был добрым и приятным в общении».

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