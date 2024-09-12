В ЗАГС на катафалке, стриптиз новобрачной и раздельный бюджет: Константин Богомолов и Ксения Собчак отмечают «деревянную свадьбу»
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Как живет знаменитая творческая пара сегодня.
День Пятницы, 13-го связан с мистицизмом и суевериями. Но эта пятница необычна еще и тем, что пятилетие своего брака отмечает самая эпатажная творческая пара – режиссер Константин Богомолов и теледива Ксения Собчак. Тогда торжество тоже проходило в пятницу, 13-е, и стало одним из самых обсуждаемых событий года.
Когда пять лет назад молодожены прибыли на роспись в ЗАГС в катафалке, никто не верил, что эта любовная история продлится долго. Однако, тем не менее, супруги продолжают оставаться вместе вопреки бесконечным сплетням о разводе. И отмечают «деревянную свадьбу!».
Впервые они встретились в 2014 году, когда Ксения взяла интервью у режиссера. В тот период о его театральных пощечинах общественному вкусу – спектаклях «Идеальный муж» и «Карамазовы» - не говорил только ленивый. И Константин был практически идеальной кандидатурой для публичного разговора.
Однако, тем не менее, особо сильных эмоций после этой беседы Ксения Собчак не испытала. Как признавалась тогда Ксения, собеседник показался ей интересным, но при этом скучным. После этого интервью они не общались несколько лет.
Все изменилось, когда в 2018 году Константин Богомолов потерял должность помощника худрука в МХТ им. Чехова.
Тогда Собчак работала главным редактором журнала L'Officiel и решила снова сделать интервью и узнать, что же случилось на самом деле. Причем разговор проходил по Скайпу.
Во время этой беседы Собчак неожиданно поймала себя на мысли, что ей стало интересно с Константином Богомоловым. Видимо, об этом и подумал режиссер.
Вскоре он дал о себе знать, прокомментировав фото Ксении Собчак в социальных сетях. А Ксения призналась в том, что ждала, что он напишет. В итоге так они переписывались на протяжении трех месяцев, пока не поспорили о какой-то книге. Телеведущей это произведение очень нравилось, а Богомолов же, наоборот, не разделял ее взглядов.
В итоге они разругались вплоть до того, что Собчак заблокировала Константина Богомолова во всех соцсетях. Но все же каким-то образом он нашел «лазейку» и даже пригласил свою оппонентку на свидание. (Впоследствии они договорились, что ни при каких обстоятельствах не будут банить друг друга и будут всегда отвечать на звонки).
Тогда Ксения была замужем за актером Максимом Виторганом. Поначалу она хотела заглушить в себе неожиданно вспыхнувшее чувство, но не смогла этого сделать. Собчак и Богомолов стали вместе ходить на разные мероприятия, появляться в общественных местах. А в конце января 2019 года об их романе узнала вся общественность.
Произошло это тогда, когда Максим Виторган подрался со своим соперником. После этой потасовки в одном из столичных кафе Константин Богомолов признался в том, что у него сломан нос.
Вряд ли Виторган получил моральное удовлетворение от этой драки, но, возможно, сквозь слезы посмеялся над остроумными комментариями пользователей Интернета. Так, в соцсетях Богомолова называли «конокрадом», а Собчак – «самкой богомола».
Свадьба года с катафалком и стриптизом от Ксении Собчак
Свадьбу Богомолова и Собчак можно смело называть свадьбой 2019 года, потому что их никто не смог переплюнуть в оригинальности торжества. Так, в Грибоедовский ЗАГС молодожены прибыли… на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», украшенном темно-красными цветами и кольцами.
Причем они ехали с открытым багажником и, не пристегнувшись, будто демонстрируя окружающим свою независимость от чужого мнения. Выбрав катафалк, молодожены словно показывали, что их любовь сильнее смерти.
Затем влюбленные отправились венчаться в Храм Вознесения Господня у Никитских ворот. Слава Богу, не на катафалке, а в карете, запряженной лошадьми. Во время таинства венец невесты держал Андрей Малахов, а свидетелем со стороны Константина Богомолова выступил актер Игорь Миркурбанов.
Кстати, пока проходила свадьба, Максим Виторган опубликовал в соцсетях фото их совместного сына Платона в автомобильном кресле. «Доброе утро!» - подписал он фото.
На свадьбу были приглашены около 300 гостей, среди которых Филипп Киркоров, Владимир Познер, Федор Бондарчук, Виктор Дробыш, Матильда Шнурова и многие другие селебритис.
Свой первый танец молодожены танцевали под трек Филиппа Киркорова «Снег». А под занавес мероприятия Собчак шокировала окружающих тем, что в корсете и высоких сапогах исполнила для мужа эротический танец под песню Ирины Аллегровой «Войди в меня». Говорят, что после этого номера шокированные родители Константина Богомолова покинули праздник.
Жизнь после свадьбы
О жизни Ксении и Константина после свадьбы писали многое. Например, что они практикуют гостевой брак. Так, Ксения вместе с мамой и сыном живут в элитном особняке на Рублевке, а Константин – в съемной квартире рядом с театром на Малой Бронной.
Подсчитывали журналисты и разницу в доходах. Так, в 2019 году писали, что Собчак зарабатывает в десять раз больше мужа. А ее годовой доход составляет миллион долларов. Тогда как на тот момент Богомолов как худрук театра на Малой Бронной зарабатывал около 400 000 рублей в месяц. (Хотя в одном из своих интервью Богомолов заявил, что как худрук получает от 100 до 150. 000 рублей, в зависимости от премий).
Сейчас он получил в свое ведение еще и театр Романа Виктюка (ныне сцена «Мельников»). Наверняка, этот материальный разрыв значительно сократился…
Бюджет у семьи раздельный. Правда, они совместно вкладываются в какие-то общие семейные покупки.
Как и у всякой любящей пары, у супругов есть домашние прозвища. Так, Константин называет свою жену Масей, а она его – Котом. Если же звучат полные имена, то это значит, что в отношениях появилась напряженность. Дети пары – дочь Богомолова Анна от брака с Дарьей Мороз и сын Собчак Платон – тоже подружились.
Периодически пару разводят. Но они то и дело появляются вместе на разных мероприятиях (вот только недавно на презентации сериала «Комбинация»), показывая, как счастливы вместе.