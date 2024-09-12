В ЗАГС на катафалке, стриптиз новобрачной и раздельный бюджет: Константин Богомолов и Ксения Собчак отмечают «деревянную свадьбу»

День Пятницы, 13-го связан с мистицизмом и суевериями. Но эта пятница необычна еще и тем, что пятилетие своего брака отмечает самая эпатажная творческая пара – режиссер Константин Богомолов и теледива Ксения Собчак . Тогда торжество тоже проходило в пятницу, 13-е, и стало одним из самых обсуждаемых событий года.

Когда пять лет назад молодожены прибыли на роспись в ЗАГС в катафалке, никто не верил, что эта любовная история продлится долго. Однако, тем не менее, супруги продолжают оставаться вместе вопреки бесконечным сплетням о разводе. И отмечают «деревянную свадьбу!».

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Первые свидания

Впервые они встретились в 2014 году, когда Ксения взяла интервью у режиссера. В тот период о его театральных пощечинах общественному вкусу – спектаклях «Идеальный муж» и «Карамазовы» - не говорил только ленивый. И Константин был практически идеальной кандидатурой для публичного разговора.

Однако, тем не менее, особо сильных эмоций после этой беседы Ксения Собчак не испытала. Как признавалась тогда Ксения, собеседник показался ей интересным, но при этом скучным. После этого интервью они не общались несколько лет.

Все изменилось, когда в 2018 году Константин Богомолов потерял должность помощника худрука в МХТ им. Чехова.

Тогда Собчак работала главным редактором журнала L'Officiel и решила снова сделать интервью и узнать, что же случилось на самом деле. Причем разговор проходил по Скайпу.

Во время этой беседы Собчак неожиданно поймала себя на мысли, что ей стало интересно с Константином Богомоловым. Видимо, об этом и подумал режиссер.

Вскоре он дал о себе знать, прокомментировав фото Ксении Собчак в социальных сетях. А Ксения призналась в том, что ждала, что он напишет. В итоге так они переписывались на протяжении трех месяцев, пока не поспорили о какой-то книге. Телеведущей это произведение очень нравилось, а Богомолов же, наоборот, не разделял ее взглядов.