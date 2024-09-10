Лариса Гузеева осудила невесту в шоу «Давай поженимся!»: «Мне хочется плакать, честно. Вы жестокосердная»

В студии шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева искала жениха для 36-летней Дарьи из Санкт-Петербурга. Женщина работает риелтором. Она ушла от мужа ради молодого любовника, от которого забеременела. Но в итоге Дарья осталась без мужчины и с кредитом на машину, которую подарила любовнику. За ее внимание пришли бороться: Алексей, Дмитрий и Александр. Однако телеведущая сразу объявила, что находится не в духе.

«Сегодня злой буду я. Я сегодня буду плохой», – отметила Гузеева.

Когда невеста пришла в студию с бывшим мужем Германом, то это удивило всех. Телеведущая посчитала, что Дарья плохо поступает, так как пользуется мужчиной, который ее любит. Женщина несколько лет скрывала от мужа свою неверность. Но даже после этого он помогает ей растить ребенка от чужого мужчины.

«Мне хочется плакать, честно. Вы жестокосердная, потому что вы держите рядом с собой Германа, вам так удобно. Он помогает вам с детьми. Но мучается же человек рядом», – заявила Лариса.

«Вы не правы, это не так», – стала защищаться Дарья.

«Герман, скажите, а вы не хотите прийти к нам на программу в качестве жениха? Мы вам найдем жену! Давайте? Ну уже эту пуповину как-то разорвите. У вас одна единственная жизнь, другой не будет», – предложила телеведущая.

Бывший муж Дарьи не стал отказываться от такого предложения. В итоге в студию пришли дети, которые стали уговаривать маму, чтобы она выбрала папу, а не нового мужчину.