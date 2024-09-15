Миссия «Ремиссия»: какие трудности породило выздоровление Кейт Миддлтон от рака
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
У принцессы Уэльской новый этап в жизни, и он потребует колоссальных ресурсов.
Кейт Миддлтон огорошила поклонников королевского двора сенсацией. На этот раз — приятной. Принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку — и это при тяжелейшем диагнозе. Она закончила курс химиотерапии и теперь осторожно надеется закрыть эту страшную страницу своей жизни навсегда.
Видео появилось на официальном канале королевской семьи. Милый ролик снят в лесу и доме родителей Кейт. На кадрах — счастливая принцесса, будущий король Уильям и, разумеется, трое детей пары — Джордж, Шарлотта и Луи.
«С окончанием лета я испытываю невероятное облегчение от того, что мой курс химиотерапии завершен. Эти девять месяцев были крайне тяжелыми для нашей семьи. Все может измениться в миг, и нам пришлось учиться справляться с неопределенностью. Это время напомнило Уильяму и мне, как важно ценить простые, но жизненно важные вещи. Мой приоритет сейчас — сделать все возможное, чтобы оставаться в ремиссии. Химиотерапия позади, но мой путь к выздоровлению еще длителен, и я должна проживать каждый день, оставаясь в настоящем», — разоткровенничалась народная любимица.
Никто не отменял новый учебный год, который начался и семействе Уэльских тоже. После лета в Норфолке дети Кейт и Уильяма вернулись в школу Lambrook в Виндзоре (графство Беркшир), где Джордж, Шарлотта и Луи учатся с осени 2022 года после переезда семьи из Лондона.
Тогда родители новоиспеченных одноклассников аристократов весьма настороженно отнеслись к появлению в школе королевских наследников. Взрослые переживали из-за введения дополнительных мер безопасности, которые могут осложнить жизнь обычным ученикам.
«Родители представляют себе вооруженную полицию на деревьях и в коридорах — они не хотят, чтобы дети видели это», — писали тогда в СМИ.
Но за два года все устаканилось. Титулованные особы освоились в школе, где всего 620 учеников от 3 до 13 лет. В школе есть 25-метровый бассейн, поле для гольфа, корт для сквоша и крикета. Недовольные родители тоже расслабились — никаких страшных мер безопасности, которые смущали бы их детей, замечено не было.
В этом году 11-летний принц Джордж, девятилетняя принцесса Шарлотта и шестилетний принц Луи пошли в шестой, четвертый и первый класс соответственно. Открытым остается вопрос, где будет восстанавливаться Кэтрин. Традиционно принц и принцесса Уэльские с детьми проводят летние каникулы в своей загородней резиденции «Анмер-холл» на территории поместья Сандрингем в графстве Норфолк на востоке Англии.
В этом уединенном местечке будущая королева и проводила все время, пока боролась с онкологией. Теперь же ей придется покинуть свое убежище. Обучение наследников в частной школе «Ламбрук» означает, что семья должна проводить много времени в своем коттедже «Аделаида» в Виндзоре. Готова ли на этот шаг морально и физически только что «освободившаяся от рака» Кэтрин — покажет время. А все поклонники королевской семьи будут за этим внимательно наблюдать.
Официальный выход Кейт Миддлтон с детьми был почти год назад. Фото: Global Look Press
Почему выздоровевшая Кэтрин Миддлтон может стать проблемой для дворца
И немного официоза. Радость счастливой принцессы и ее семьи — это не только сплошной позитив. Поговаривают, что дворец отнесся к таким новостям весьма сдержанно. Еще месяца не прошло, как королевские эксперты утверждали, что планов, касающихся возвращения Кейт в обычному графику, нет. Более того, недавно звучали заявления о том, что все члены королевской семьи будут менее публичными в связи со здоровьем принцессы Уэльской и самого Карла III.
Теперь же Кейт полностью рушит линию, которая активно продвигается двором. А это не всегда заканчивается хорошо. Достаточно вспомнить истории принцессы Дианы и того же принца Гарри. Непослушание бунтарей при дворе — куда более существенная проблема, нежели рак.