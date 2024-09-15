Миссия «Ремиссия»: какие трудности породило выздоровление Кейт Миддлтон от рака

Кейт Миддлтон огорошила поклонников королевского двора сенсацией. На этот раз — приятной. Принцесса Уэльская сообщила, что идет на поправку — и это при тяжелейшем диагнозе. Она закончила курс химиотерапии и теперь осторожно надеется закрыть эту страшную страницу своей жизни навсегда.

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Видео появилось на официальном канале королевской семьи. Милый ролик снят в лесу и доме родителей Кейт. На кадрах — счастливая принцесса, будущий король Уильям и, разумеется, трое детей пары — Джордж, Шарлотта и Луи.

«С окончанием лета я испытываю невероятное облегчение от того, что мой курс химиотерапии завершен. Эти девять месяцев были крайне тяжелыми для нашей семьи. Все может измениться в миг, и нам пришлось учиться справляться с неопределенностью. Это время напомнило Уильяму и мне, как важно ценить простые, но жизненно важные вещи. Мой приоритет сейчас — сделать все возможное, чтобы оставаться в ремиссии. Химиотерапия позади, но мой путь к выздоровлению еще длителен, и я должна проживать каждый день, оставаясь в настоящем», — разоткровенничалась народная любимица.

Трудности Кейт Миддлтон ради детей

Никто не отменял новый учебный год, который начался и семействе Уэльских тоже. После лета в Норфолке дети Кейт и Уильяма вернулись в школу Lambrook в Виндзоре (графство Беркшир), где Джордж, Шарлотта и Луи учатся с осени 2022 года после переезда семьи из Лондона.

Тогда родители новоиспеченных одноклассников аристократов весьма настороженно отнеслись к появлению в школе королевских наследников. Взрослые переживали из-за введения дополнительных мер безопасности, которые могут осложнить жизнь обычным ученикам.

«Родители представляют себе вооруженную полицию на деревьях и в коридорах — они не хотят, чтобы дети видели это», — писали тогда в СМИ.

Но за два года все устаканилось. Титулованные особы освоились в школе, где всего 620 учеников от 3 до 13 лет. В школе есть 25-метровый бассейн, поле для гольфа, корт для сквоша и крикета. Недовольные родители тоже расслабились — никаких страшных мер безопасности, которые смущали бы их детей, замечено не было.