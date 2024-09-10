Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии: «Я делаю все возможное, чтобы дольше оставаться свободной от рака»

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон призналась, что испугалась, столкнувшись с собственной уязвимостью. Принцесса поблагодарила всех за поддержку.

Кейт Миддлтон уже давно не скрывает, что у нее нашли тяжелый недуг. Это произошло в начале года после операции. Ей нужно было пройти курс химиотерапии. Принцесса Уэльская решила уйти в тень. Она проводила большую часть времени в загородном особняке. Примечательно, что летом всего пару раз жена принца Уильяма появлялась на публике. А недавно в СМИ стали писать, что она пошла на поправку, так как ее все чаще видят во время прогулок на природе. 9 сентября Кэтрин сделала публикацию, в которой заявила, что окончила курс химиотерапии.

«Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение — наконец-то закончить курс химиотерапии.

Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам», — отметила Миддлтон.

Также она опубликовала трогательные кадры, сделанные месяц назад в Норфолке Уиллом Уорром. Принцесса Уэльская красовалась на фоне зеленой травы и высоких деревьев. Она была с мужем и своими детьми. Кэтрин выглядела счастливой.

Кейт Миддлтон с дочкой. Фото: Global Look Press

«Сейчас я делаю все возможное, чтобы как можно дольше оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, каким он приходит», – добавила принцесса.

Она заявила, что уже ждет возвращения к работе и скоро сможет посещать мероприятия. Миддлтон подчеркнула, что вошла в новую фазу выздоровления. Она вместе с принцем Уильямом поблагодарила всех за поддержку. На кадрах моно увидеть принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Для супругов было важно, чтобы дети знали, что происходит.

Миддлтон в феврале обо всем рассказала наследникам. Уильям временно взял на себя всю заботу о детях. Однако Кэтрин была с ними и проводила время с наследниками пока у нее были на это силы. Терапия отнимала у нее энергию. Но теперь она идет на поправку. Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Англичане желают выздоровления принцессе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Кейт Миддлтон с мужем и детьми. Фото: Global Look Press

Читайте также:

Читайте также