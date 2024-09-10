Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии: «Я делаю все возможное, чтобы дольше оставаться свободной от рака»

«Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение — наконец-то закончить курс химиотерапии.
Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам», — отметила Миддлтон.
Также она опубликовала трогательные кадры, сделанные месяц назад в Норфолке Уиллом Уорром. Принцесса Уэльская красовалась на фоне зеленой травы и высоких деревьев. Она была с мужем и своими детьми. Кэтрин выглядела счастливой.
«Сейчас я делаю все возможное, чтобы как можно дольше оставаться свободной от рака. Хотя я закончила химиотерапию, мой путь к выздоровлению и полному восстановлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, каким он приходит», – добавила принцесса.
Она заявила, что уже ждет возвращения к работе и скоро сможет посещать мероприятия. Миддлтон подчеркнула, что вошла в новую фазу выздоровления. Она вместе с принцем Уильямом поблагодарила всех за поддержку. На кадрах моно увидеть принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Для супругов было важно, чтобы дети знали, что происходит.
Миддлтон в феврале обо всем рассказала наследникам. Уильям временно взял на себя всю заботу о детях. Однако Кэтрин была с ними и проводила время с наследниками пока у нее были на это силы. Терапия отнимала у нее энергию. Но теперь она идет на поправку. Трогательные кадры восхитили пользователей Сети. Англичане желают выздоровления принцессе.
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