Кейт Миддлтон сообщила, что завершила курс химиотерапии: «Я делаю все возможное, чтобы дольше оставаться свободной от рака»

Кейт Миддлтон уже давно не скрывает, что у нее нашли тяжелый недуг. Это произошло в начале года после операции. Ей нужно было пройти курс химиотерапии. Принцесса Уэльская решила уйти в тень. Она проводила большую часть времени в загородном особняке. Примечательно, что летом всего пару раз жена принца Уильяма появлялась на публике . А недавно в СМИ стали писать, что она пошла на поправку, так как ее все чаще видят во время прогулок на природе. 9 сентября Кэтрин сделала публикацию, в которой заявила, что окончила курс химиотерапии.

«Сейчас, когда лето подходит к концу, я не могу передать словами, какое это облегчение — наконец-то закончить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, как вы знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ передвигаться по бурным водам и неизвестным дорогам», — отметила Миддлтон.

Также она опубликовала трогательные кадры, сделанные месяц назад в Норфолке Уиллом Уорром. Принцесса Уэльская красовалась на фоне зеленой травы и высоких деревьев. Она была с мужем и своими детьми. Кэтрин выглядела счастливой.