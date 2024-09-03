«Зрелище не для слабонервных, когда Наденька на Стоуна в пустыне запрыгивала»: зрители продолжили хейтить Сысоеву после ее интервью Ляйсан Утяшевой

Кстати, юмористка и Стоун живут в одном доме. И они здороваются, пересекаясь в подъезде, но о воссоединении, конечно, речи не идет.

Интервью Надежды вызвало разную реакцию публики. Все свои эмоции зрители выплеснули в комментариях под YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой и на ресурсе канала Дзен.

И как на это отреагировали зрители проекта

@elenapoeta_

Надя, ты не кажешься наивной, ты кажешься злой, к сожалению, и именно это люди зеркалят тебе. Очень много боли у тебя внутри. Раскрой сердце и увидишь, как все изменится.

@stellavictory3666

Никакого заказного хейта, Наденька!!! Человеком надо оставаться! Там даже проплачивать ничего не надо! Ты сама все сделала на отлично!!!! Я лично увидела в Наде очень истеричную, злую, зазвездившуюся особу...

Тильдана

Была Наденька, а превратилась в Гадю! Подумай... что ты делаешь не так!

lovers-2021

Стоуну, видимо, пофиг, на кого залазить. На Наденьку, на Валюшку. У него на каждом проекте «любовь». Зрелище было не для слабонервных, когда Наденька в пустыне на Стоуна запрыгивала. Видно же , что она уже в возрасте. Ну кто на такой женится?

Только такой же 50-летний с умом 5-летнего. Из хорошего, что Надя вроде бы как благотворительностью занимается. Она на проекте говорила. Если это правда, это многие ее минусы может скрасить в глазах зрителей. Народная команда там тоже от звездунов не отставала. И бюджетники в том числе.

@user-eu7xy1ue4u

Почему то Надежда удалила мой комментарий у себя соцсетях и заблокировала, видимо, неприятно о себе слушать правду).

Расскажу вам тут интересную историю, когда вся команда Comedy Woman приезжала к нам в Сочи, я была официанткой тогда и обслуживала девушек.

Угадайте с первого раза, кто вел себя отвратительно, грубо и невоспитанно ?

Правильно, только Надя. Варнава и остальные девочки очень милые и воспитанные, но только не Надежда.

И как она себя вела в шоу, то же самое и я увидела много лет назад. В принципе и на лице у Нади все написано, агрессия и злость!

Так что вся нелюбовь довольна объяснима… Меняйся сама, и мир вокруг тебя изменится.