«Зрелище не для слабонервных, когда Наденька на Стоуна в пустыне запрыгивала»: зрители продолжили хейтить Сысоеву после ее интервью Ляйсан Утяшевой
Надежда Сысоева на шоу «Выжить в Дубае». Фото: телеканал ТНТ
Что Надежда рассказала в интервью ведущей шоу «Выжить в Дубае».
Юмористка Надежда Сысоева вновь заставила общественность говорить о себе. Так, в интервью YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» она заговорила о расставании с блогером Сашей Стоуном, с которым вместе участвовала в проекте «Выжить в Дубае».
По словам Надежды, разрыв с возлюбленным дался ей очень тяжело. К тому же он по времени совпал с огромной трагедией в судьбе Сысоевой. Из жизни ушла ее мама. Как рассказала Надежда, первое время Стоун и его мама очень поддерживали ее. Но потом все-таки состоялось расставание, однако Надежда Сысоева не озвучила его причины. Все это было уже после окончания проекта «Выжить в Дубае».
Однако разговор со Стоуном повлиял на общий настрой на победу в шоу. Как призналась Надежда, тогдашний возлюбленный сказал ей нечто, что буквально выбило ее из колеи.
«Он сказал такую фразу, которую я не буду озвучивать по личным причинам, после нее мой мозг просто отключился. Я перестала воспринимать реальность. Я не могу сказать, что это было обидное, но на тот момент меня это ошарашило», - призналась Надежда.
По словам юмористки, из-за этого она из рук вон плохо прошла большое испытание. И в итоге произошел слом!
«На малое испытание я выходила, приняв для себя выбор, что я больше не буду бороться, что я выбираю отношения за проектом и ухожу. Я просто сдалась», — отметила Надежда Сысоева.
Кстати, юмористка и Стоун живут в одном доме. И они здороваются, пересекаясь в подъезде, но о воссоединении, конечно, речи не идет.
Интервью Надежды вызвало разную реакцию публики. Все свои эмоции зрители выплеснули в комментариях под YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой и на ресурсе канала Дзен.
И как на это отреагировали зрители проекта
@elenapoeta_
Надя, ты не кажешься наивной, ты кажешься злой, к сожалению, и именно это люди зеркалят тебе. Очень много боли у тебя внутри. Раскрой сердце и увидишь, как все изменится.
@stellavictory3666
Никакого заказного хейта, Наденька!!! Человеком надо оставаться! Там даже проплачивать ничего не надо! Ты сама все сделала на отлично!!!! Я лично увидела в Наде очень истеричную, злую, зазвездившуюся особу...
Тильдана
Была Наденька, а превратилась в Гадю! Подумай... что ты делаешь не так!
lovers-2021
Стоуну, видимо, пофиг, на кого залазить. На Наденьку, на Валюшку. У него на каждом проекте «любовь». Зрелище было не для слабонервных, когда Наденька в пустыне на Стоуна запрыгивала. Видно же, что она уже в возрасте. Ну кто на такой женится?
Только такой же 50-летний с умом 5-летнего. Из хорошего, что Надя вроде бы как благотворительностью занимается. Она на проекте говорила. Если это правда, это многие ее минусы может скрасить в глазах зрителей. Народная команда там тоже от звездунов не отставала. И бюджетники в том числе.
@user-eu7xy1ue4u
Почему то Надежда удалила мой комментарий у себя соцсетях и заблокировала, видимо, неприятно о себе слушать правду).
Расскажу вам тут интересную историю, когда вся команда Comedy Woman приезжала к нам в Сочи, я была официанткой тогда и обслуживала девушек.
Угадайте с первого раза, кто вел себя отвратительно, грубо и невоспитанно ?
Правильно, только Надя. Варнава и остальные девочки очень милые и воспитанные, но только не Надежда.
И как она себя вела в шоу, то же самое и я увидела много лет назад. В принципе и на лице у Нади все написано, агрессия и злость!
Так что вся нелюбовь довольна объяснима… Меняйся сама, и мир вокруг тебя изменится.
Надежда Сысоева и Саша Стоун в проекте «Выжить в Дубае». Фото: телеканал ТНТ
@mayacatry2852
Надя однозначно показала себя негативным персонажем в шоу, но при этом я лично вижу за всем этим ее поведением, в первую очередь, инфантильного и эмоционального ребенка, переживающего не лучший период в своей жизни Уверена, эта ситуация научит ее сдерживать свои реакции и быть мудрее. Сил и терпения, Надя!
@user-xf5xy9pe8l
Прекрасное доброе интервью, Надя здесь очень милая и душевная Желаю ей только добра и пережить все трудности.
@user-ng8st3cc2r
В проекте она мне не понравилась вообще. Думала, что так и останется после просмотра «Дерзкой готовки», но как будто мнение о ней поменялось в лучшую сторону… Она такой же человек, с чувствами, эмоциями, слабостями и своими минусами. Будьте добрее!
@merimeri7836
Никаких отрицательных эмоций от участия Нади в шоу у меня лично не было. Единственная мысль возникала при просмотре - это удивление и сочувствие, что Надя влюбилась так сильно в Стоуна.
Откуда такой негатив к Наде, не понимаю. В принципе из всех участников немного раздражали Слава и девочка Саша (вроде), которая часто ныла. Боня и Седокова попротивнее будут.