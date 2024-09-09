Актер Юрий Борисов встретился с Анджелиной Джоли на фестивале в Канаде

В соцсети появилось фото, которое было сделано в момент знакомства голливудской знаменитости с Борисовым. Она расплылась в улыбке, когда заговорила с российским актером. О чем им удалось поговорить, неизвестно. Отмечается, что они обменялись любезностями.
К слову, кроме Юрия, в фильме снялись и другие россияне — 22-летний Марк Эйдельштейн, 40-летняя Дарья Екамасова, а также 60-летний Алексей Серебряков.
Юрий Борисов и
Ранее Борисов уже публично представил фильм на 77-м Каннском фестивале. Он даже получил награду. Примечательно, что Джоли тоже успешно представляет фильм со своим участием. А вот у ее бывшего мужа актрисы Брэда Питта все не так успешно. Фильм «Одинокие волки» с его участием приняли холодно в кинообществе.
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