Актер Юрий Борисов встретился с Анджелиной Джоли на фестивале в Канаде

Юрий Борисов является известным актером. Он снялся в десятках кинокартин. Зрители его знают по ролям в сериалах «Ольга», «Мир, дружба, жвачка». Его популярность только растет. А теперь он побывал на фестивале TIFF в Канаде. Артист приехал в Торонто, чтобы представить фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Он сыграл в ней одну из ролей. Юрий облачился в черный костюм и рубашку в полоску. Эта поездка стала особенной для него. Звезда фильма «Бык» познакомился с Анджелиной Джоли , которая тоже приехала на фестиваль. Она представила картину «Мария» о жизни оперной дивы Марии Каллас.

В соцсети появилось фото, которое было сделано в момент знакомства голливудской знаменитости с Борисовым. Она расплылась в улыбке, когда заговорила с российским актером. О чем им удалось поговорить, неизвестно. Отмечается, что они обменялись любезностями.

К слову, кроме Юрия, в фильме снялись и другие россияне — 22-летний Марк Эйдельштейн, 40-летняя Дарья Екамасова, а также 60-летний Алексей Серебряков.