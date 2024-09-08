«Еду в своем жемчужном «Майбахе»: Волочкова закинула ноги за голову, сидя в иномарке
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
Бывшая прима-балерина Большого театра показала свою растяжку, эффектно устроившись на переднем сиденье рядом с водителем ее иномарки.
Анастасия Волочкова знает, как привлечь к себе внимание. На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра щегольнула своей природной грацией и растяжкой прямо в авто, усевшись на переднее сиденье рядом с водителем. Экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова не помешало и то, что иномарка ехала по трассе. Анастасия Волочкова ловко закинула за голову сначала одну ногу, а потом и вторую, почти в продольном шпагате. На этом упражнения балерины не закончились, она подняла над головой сразу две ноги, показав босые ступни. Похоже, Анастасия Волочкова рушила так размяться перед мероприятием, чтобы ножки не свело.
«Мейк почти сделала по дороге, путь не близкий. Растягиваюсь по пути, чтобы ножки не засиделись. Скорее бы до сцены добраться и надеть пуанты. Еду в своем жемчужном «Майбахе» на переднем сидении. Так удобно! И для разогрева», - похвасталась Анастасия Волочкова.