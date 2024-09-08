«Еду в своем жемчужном «Майбахе»: Волочкова закинула ноги за голову, сидя в иномарке

Анастасия Волочкова знает, как привлечь к себе внимание. На этот раз бывшая прима-балерина Большого театра щегольнула своей природной грацией и растяжкой прямо в авто, усевшись на переднее сиденье рядом с водителем. Экс-возлюбленной бизнесмена Сулеймана Керимова не помешало и то, что иномарка ехала по трассе. Анастасия Волочкова ловко закинула за голову сначала одну ногу, а потом и вторую, почти в продольном шпагате. На этом упражнения балерины не закончились, она подняла над головой сразу две ноги, показав босые ступни. Похоже, Анастасия Волочкова рушила так размяться перед мероприятием, чтобы ножки не свело.

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