Марк Варшавер: «Хорошо с Александрой Захаровой быть не может, потому что она судится с театром»

Игорь Миркурбанов поставит «Ревизора»

А меж тем уже в зале директор театра «Ленком»Марк Варшавер озвучил планы на наступивший сезон. Так, на октябрь этого года намечена премьера вышеупомянутого спектакля «Гамлет», где роль принца датского сыграет Антон Шагин.

Также в постановке задействованы Алла Юганова, Анна Якунина и Максим Аверин . Говоря о Анне Якуниной и Максиме Аверине , Марк Борисович отметил, что они возродили традицию «Ленкомовские дворики», когда спектакли играются во дворе театра. Так, в рамках этой традиции актеры сыграли спектакль «Назначенное свидание».

Кроме того, в репертуаре театра появятся постановки по произведениям «А зори здесь тихие», «Тот самый Мюнхгаузен». Помимо этого, планируется, что заслуженный артист России Игорь Миркурбанов станет режиссером спектакля «Ревизор» по мотивам произведения Николая Гоголя.

«Игорь Витальевич пришел ко мне и сказал: «Марк Борисович, я бы хотел поставить «Ревизора». А я ответил: «Мне не важно, что вы хотите поставить, я уже рад, что вы хотите! Только сделайте зарисовку минут на 30–40 с артистами нашего театра, — рассказал Марк Варшавер Teleprogramma.org. — Мы ее посмотрим. И если это будет достойно, (а я в этом не сомневаюсь), то выпустим постановку. Но дело в том, что просто Игорь Витальевич — очень занятой человек».

На вопрос журналистов, почему для постановок выбраны вышеупомянутые произведения, Марк Варшавер отметил, что их отличает хорошая драматургия.

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