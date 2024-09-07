Марк Варшавер: «Хорошо с Александрой Захаровой быть не может, потому что она судится с театром»
Александра Захарова. Фото: Global Look Press
Кто из артистов пришел на открытие нового сезона, и какие спектакли ждать зрителям.
В театре «Ленком» открылся новый, 98-й театральный сезон. А утром 6 сентября по традиции прошел сбор труппы. Впрочем, не все актеры рискнули показаться на глаза журналистам. И оказалось, что не все разделяют радостное чувство возвращения на родную сцену после летнего отпуска.
Анна Якунина: «Мы будем с утра до ночи в театре»
Одним из первых перед дверями театра появился Максим Аверин, который в этом сезоне официально влился в стройные ряды ленкомовцев. Также на сбор труппы пришли Игорь Миркурбанов и Сергей Степанченко.
Анна Якунина для открытия сезона выбрала брючный костюм в вертикальную синюю полоску. Как рассказала Teleprogramma.org Анна, нынешним летом она побывала на море в Сочи.
Анна Якунина. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«В этом году я отказалась от всех спектаклей в августе, потому что на самом деле уже нужно отдыхать — впереди много других спектаклей, гастролей. На очереди — выпуск «Гамлета», и мы будем с утра до ночи в театре. Поэтому надо набираться сил», — отметила Анна Якунина.
Большой ажиотаж среди представителей СМИ вызвал приход 86-летнего Александра Збруева. Актер, надевший серый пиджак на темную футболку, выглядит лет на 15 моложе. Кстати, в марте этого года у Александра Збруева родился внук. Его 31-летняя дочь Татьяна от актрисы Елены Шаниной впервые стала мамой.
Впрочем, на вопрос о внуке Александр Збруев отвечать не стал, сказав журналистам: «Ребята, я пойду, ладно?»
Александр Збруев. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Игорь Миркурбанов поставит «Ревизора»
А меж тем уже в зале директор театра «Ленком»Марк Варшавер озвучил планы на наступивший сезон. Так, на октябрь этого года намечена премьера вышеупомянутого спектакля «Гамлет», где роль принца датского сыграет Антон Шагин.
Также в постановке задействованы Алла Юганова, Анна Якунина и Максим Аверин. Говоря о Анне Якуниной и Максиме Аверине, Марк Борисович отметил, что они возродили традицию «Ленкомовские дворики», когда спектакли играются во дворе театра. Так, в рамках этой традиции актеры сыграли спектакль «Назначенное свидание».
Кроме того, в репертуаре театра появятся постановки по произведениям «А зори здесь тихие», «Тот самый Мюнхгаузен». Помимо этого, планируется, что заслуженный артист России Игорь Миркурбанов станет режиссером спектакля «Ревизор» по мотивам произведения Николая Гоголя.
«Игорь Витальевич пришел ко мне и сказал: «Марк Борисович, я бы хотел поставить «Ревизора». А я ответил: «Мне не важно, что вы хотите поставить, я уже рад, что вы хотите! Только сделайте зарисовку минут на 30–40 с артистами нашего театра, — рассказал Марк Варшавер Teleprogramma.org. — Мы ее посмотрим. И если это будет достойно, (а я в этом не сомневаюсь), то выпустим постановку. Но дело в том, что просто Игорь Витальевич — очень занятой человек».
На вопрос журналистов, почему для постановок выбраны вышеупомянутые произведения, Марк Варшавер отметил, что их отличает хорошая драматургия.
На сборе труппы автор этих строк увидела очень многих актеров «Ленкома», а вот Александру Захарову не заметила. Впрочем, по словам Марка Варшавера, артистка присутствовала в зале (но, видимо, стремилась остаться невидимой для прессы. — Прим. ред.). Корреспондент Тeleprogramma.org поинтересовалась, все ли хорошо с Александрой Марковной.
Марк Варшавер с актерами театра. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
«Хорошо с Александрой Захаровой быть не может, потому что она судится с театром, уже проиграла десять судов», — сказал Марк Варшавер.
(Речь идет о судах, когда актриса пыталась получить права на постановки своего отца. За годы своего руководства театром Марк Захаров поставил десятки спектаклей, но речь идет о четырех из них: «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Женитьба Фигаро», «Поминальная молитва».
Александра Захаровапыталась доказать, что авторские права на эти постановки принадлежат именно ей, а не театру и продюсеру Валерию Янкловичу, финансировавшему спектакли. — Прим. ред.)
— И снова судится? — удивляется Teleprogramma.org.
— И опять продолжает дальше. И дай Бог ей в ее поиске правды! Хотя все, что она хочет, уже было проплачено. И Марк Анатольевич был доволен всем тем, что он получал.
Зачем? Зачем так вести себя по отношению к театру, который я назвал «Ленком Марка Захарова»? И никто другой! Мне говорили: «Марк Борисович, надо — «имени Захарова». А я сказал: «Нет! Марк Анатольевич 46 лет работал в театре. Ни один режиссер России так долго не работал. Поэтому только «Ленком Марка Захарова».
Мне пошел навстречу мэр Москвы, и за месячный срок я добился смены названия, хотя документы на это можно подавать только через десять лет. Мы помним Марка Анатольевича! Это создатель большой части труппы театра. И как можно по-другому? Только низкий поклон и благодарность этому великому режиссеру!