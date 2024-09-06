Диана Гурцкая вышла на сцену вместе с единственным сыном

Певица Диана Гурцкая после скоропостижной смерти любимого мужа Петра Кучеренко одна воспитывает сына Константина. Молодому человеку уже семнадцать лет.

На днях Константин вместе со звездной мамой появился на публике. Он поддерживал Диану Гурцкую во время ее выступления в Кремле. Константин вместе с мамой вышел на сцену и исполнил с ней дуэтом песню.

Правда, по признанию сына Дианы Гурцкой , он совершенно не планирует идти по стопам мамы и покорять публику. Константин заявил, что максимум, на что он готов, это попробовать.

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Константин добавил, что еще недавно очень боялся выходить на сцену, но со временем страх прошел.

«Мама мне помогает и постоянно хочет, чтобы я с ней позанимался музыкой», — поделился сын Дианы Гурцкой .