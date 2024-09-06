Яна Чурикова оценила Валю Карнавал в роли ведущей шоу «Голос. Дети»: «Идеальная»
Яна Чурикова. Фото: Первый канал
Тиктокерша Валя Карнавал стала соведущей Яны Чуриковой на Первом канале.
В первую пятницу осени, 6 сентября, Первый канал начинает показ нового сезона шоу «Голос. Дети». В проекте будет много новых для Первого канала лиц. Так, блогер и певица Яна Карнавал станет соведущей Яны Чуриковой.
Яна Чурикова считает, что Валя Карнавал блестяще справляется со своей ролью. Базовое умение ведущих проекта «Голос. Дети» — это способность выстраивать коммуникации с детьми, быть искренними и открытыми.
Как дала понять Яна Чурикова, у Вали Карнавал по всем этим пунктам плюсы.