Сергей Жуков о съемках нового сезона «Плаксы», отношениях в семье и воспитании детей: «Ника сказала нам: «Пожалуйста, не разводитесь»

В Москве завершились съемки второго сезона нашумевшего сериала «Плакса». Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре Wink и в эфире телеканала СТС.
Напомним, в первом сезоне после разорения бизнеса отца главная героиня Маша вместе с семьей переезжает в небольшой городок Новоморск. Однако одноклассники не принимают новенькую и всячески травят ее. Буллинг ужесточается после того, как Маша влюбляется в парня лидера школы — певицы Крис. Пережить все происходящее девочке помогает творчество и собранная группа «Плакса» (ее участников сыграли Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев и Афина Лукиди). Постепенно коллектив становится популярным.
В новом сезоне группа «Плакса» отправляется на музыкальный конкурс в Москву. Там Маше предстоит познакомиться с самим Бастой, встретиться с сыном влиятельного бизнесмена Львом, обещающим показать ей мир шоу-бизнеса, и пережить непростые испытания.
По словам продюсера сериала, певца
Подробнее об этом, а также о переживаниях дочери Ники и секретах воспитания детей
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
«В такие моменты нужно, чтобы стоял кто-то рядом и бил колотушкой по голове»
— Сергей, во втором сезоне «Плаксы» будет много музыки…
— Этот сериал изначально задумывался, как музыкальный. Такой формат, когда музыка не просто интегрирована в кино, а является неотъемлемой частью сценария. А через музыкальные вставки мы показываем внутренний мир наших героев. Например, когда Маша грустит, она попадает в свой мир, и при этом на экране идет клип.
Поэтому в нашей съемочной группе помимо режиссера постановщика есть и клипмейкер Алина Верипя, которая снимала клипы внутри сериала. И в итоге на восемь серий получилось 14 видеоклипов. В первом сезоне их было только восемь, но все сказали: «Вау! Как классно!». Уверен, что скоро это станет трендом в сериалах, но нам нравится быть первопроходцами!
А почему такой формат? Да потому что тинейджеры сейчас не могут жить без музыки. И я говорю об этом не голословно, а как отец пяти детей, трое из которых — подростки. И я вижу и знаю, что ребенок чуть ли не спит в наушниках, получает в них подзатыльник и снимает только, когда ест, чтобы папа не ругался.
Музыка — неотъемлемая часть жизни подростков и помогает им справляться с определенным стрессом. В общем, мы рады, что наша формула работает, и проверим ее во втором сезоне еще больше.
— Можете, пожалуйста, подробнее рассказать про музыку в новом сезоне?
— Это 15 новых песен, которые специально
Мне говорят: «Ну ты-то снимись в своем сериале», на что я отвечаю: «Зачем? Я для них уже неактуальный герой» Мы лучше возьмем тех героев, о которых говорят мальчишки и девчонки, которые им важны и являются лидерами мнений.
К счастью, нам практически никто не отказывает, поясняют: «Мне очень важно сняться в этом сериале, потому что это моя аудитория, и я с ней говорю посредством проекта и показываю, что я здесь, рядом».
— О ком вы конкретно говорите?
— Например, группа «Три дня дождя», с которым будет петь Ника. Также это Вася Баста. Кроме этого, в сериале снимается немало популярных у молодежи блогеров - Саша Айс, Софа Купер, Вася Алдерсон.
Также в съемках принимали участие конкурсанты «Новой Фабрики Звезд», проекта, где я был наставником. А еще в новом сезоне снимался Дмитрий Шепелев, да не один, а со своим сыном Платоном - для мальчишки это был первый опыт съемки в сериале. Так же, как и для моего сына Мирона. В отличие от старших - Ники и Энджела - Мирон никогда не проявлял интереса к съемкам и выступлениям, он у нас серьезный парень. Но тут соизволил появиться в кадре.
— Какие еще темы будут подниматься во втором сезоне сериала?
— Мы изучили тему звездной болезни, которая хоть раз в жизни касается каждого, кто получает долю своей популярности. И мы подумали о том, что бы было, если бы Маша стала врагом самой себе. Это у быстро взлетевших к славе музыкантов самая распространенная вещь. Так же, как и у многих блогеров или спортсменов.
Порой их губит не алкоголь, не наркотики, а они сами себя. И мы решили показать, что только сам человек и его окружение — родители, друзья — могут вернуть тебя на землю и заставить себя совершать правильные вещи. И что может случиться, если их рядом не будет.
Я и сам себя помню в свое время, когда был близок к тому, чтобы словить звездную болезнь. Когда на «Руки Вверх!» внезапно свалилась суперпопулярность, это произошло очень быстро. Слишком быстро. Вот только что, совсем недавно ты был никому неизвестным мальчишкой из Димитровграда, а теперь ты собираешь толпы на концертах, тебя знают все, в подъезде дежурят фанатки, ты не можешь ездить в метро, пользоваться общественным транспортом, заходить в магазины. И, конечно, от этого слегка едет крыша. В такие моменты нужно, чтобы рядом кто-то стоял с колотушкой и бил по голове.
В октябре выходит художественный фильм “Руки Вверх”, где многие из этих событий подробно показаны. Я не буду пересказывать вам сюжет всего фильма, ведь мне хочется, чтобы ваш читатель пошел в кино, и для него там остались сюрпризы.
Но в фильме очень много важных событий из моей жизни, жизни группы и всей страны. Если совсем тезисно то там будет и история про знакомство и дружбу с Лешей Потехиным, и про то, как отчаянно мы пытались пробиться к славе, и как долго у нас не получалось.
Про первый успех и обожание фанаток, а также про то, к каким крайностям, порой смертельно опасным, это обожание могло привести. И про криминальные разборки с продюсером и бандитами – да, было и такое в нашей жизни. И про то, как я чуть не умер, и про конфликт с «Иванушками» – я не буду рассказывать вам все.
У нас получилось прекрасное ностальгическое кино, на которое я с удовольствием всех приглашаю. Не важно – любите ли вы музыку «Руки Вверх!» или нет. Посмотрев наш фильм, вы с удовольствием погрузитесь в воспоминания, когда вы были молоды, беззаботны, и вся жизнь у вас была впереди!
— Простите, вы сказали, что в моменты славы важно, чтобы кто-то рядом стоял с колотушкой? А кто вас бил ей по голове?
— Мои друзья. Когда ты начинаешь свысока
И если вы думаете, что музыка — это только красивая жизнь, тусовки, коктейли, гонорары и фанаты, то вы ошибаетесь. Это та часть, за которую нужно платить. Жизнь все равно предъявит тебе счет. Только готов ли ты к этому?
— А у Ники уже началась звездная болезнь? Все-таки первый сезон «Плаксы» был довольно успешным…
— Слава Богу, у Ники есть мы с колотушкой или вернее - указкой, которой бьют по рукам в школе. (Смеется.) Да и рано еще ей говорить: «Я такая крутейшая актриса». Она, к счастью, это понимает. Но с другой стороны, я, конечно, вижу, что пишут Нике в соцсетях, какая у нее там популярность. Она написала: «Завтра у меня съемки клипа, приходите, если хотите принять участие», и на следующий день приходит 500 человек!
Вижу, какой ажиотаж сопровождает ее на людях и на мероприятиях, как дети хотят с ней сфотографироваться. Ей это, конечно, приятно, но вот это испытание медными трубами, после второго сезона непременно усилится. Поэтому мы с Региной заранее к этому готовимся и с ребенком беседуем.
Это, кстати, еще один важный постулат нашего сериала: обязательно надо говорить о проблемах с близкими людьми. Об этом вам скажет любой психолог. Потому что когда вы уходите в себя, закрываетесь, в этот момент можно наделать много непоправимых ошибок
Что бы ни происходило в жизни, в этот момент рядом должен быть здравый человек, который поможет. Для подростков – это, прежде всего, родители, потому что все закладывается в семье. Поэтому мы и ведем к тому, чтобы родители разговаривали со своими детьми, чтобы они вместе садились и обсуждали сериал и те вопросы, которые он затрагивает.
«Это называется пассивный агрессор»
— Вы, наверное, получаете много отзывов на сериал…
— Это бальзам на сердце, потому что большинство писем — от взрослых! Они, например, пишут: «После показа вашего сериала моя дочь захотела играть на барабанах» или «Мой сын мечтает играть на гитаре». В «Плаксе» поднимается тема школьного буллинга.
Поэтому после выхода первого сезона мы запустили портал « ЯнеПлакса.рф», который помогает подросткам, их родителям и учителям разобраться с этой проблемой. Больше ста тысяч посещений сайта, около тысячи детей обратились к психологам на горячую линию. Только вдумайтесь в эти цифры!
Мы объехали всю страну с пресс-показами сериала. И на каждом показе присутствующие учителя признавались: «Спасибо вам большое. Вы единственные, кто не побоялись говорить на тему буллинга». Потому что как только мы затрагиваем этот вопрос, тут же начинается: «Давайте не будем об этом говорить…». А давайте будем!
Потому что мы не рассказали ничего нового! А эти ужасные видео встречаются в «Телеграме» пачками. Можно их посмотреть, сказать: «Ой, какой кошмар!», а можно взять и отреагировать. Можно сказать людям: «Ребят, а знаете, кто виноват в том, что девочку избили? Вы и вы, и вы!» Виноваты подруги, которые только говорят: «Не дружи с Машкой, она дура» и ничего не предпринимают.
Виноваты учителя, которые закрывают глаза. Виноваты и те, кто знает, но молчит. Это называется «пассивный агрессор», когда ты хоть и пассивно, но участвуешь в буллинге. С буллингом можно и нужно бороться. И в нашем сериале и на сайте «ЯнеПлакса.рф» мы рассказыаем как.
А как вы думаете, какая еще проблема после буллинга самая важная у подростков?
Ника и Анар на съемках сериала «Плакса-2». Фото: телеканал СТС
— И какая же?
— Развод родителей и неполная семья. Однажды Ника приходит после школы и плачет, обнимает нас. Мы спрашиваем: «Что случилось?» А она говорит: «У нас в классе семь девочек, и пять из них живут без пап». И Ника продолжает: «Пожалуйста, не разводитесь. Я вас умоляю». Мы и не собираемся. Но семьи разные бывают, как бывают и разные обстоятельства. Люди разводятся, так, увы, случается. Но дети переносят это не так, как мы, взрослые. И мы поняли, что теперь нам нужно дать советы и здесь. Как выстраивать отношения с детьми, когда семья распадается. Поэтому вторая сквозная линия нашего нового сезона — это отношения в семье.
Ведь взрослые тоже достойны быть счастливыми, нельзя все время думать только о ребенке. А дети порой бывают и эгоистами.
В нашей семье мы показываем своим детям, что у папы и мамы есть свои отношения. Мы можем сказать им: «А мы пошли на свидание». Мелкие приучены у нас к этому, а старшие порой вздыхали. Но теперь, после всех этих школьных историй, Ника говорит: «Идите, идите, принесете нового Эвана». Нет, хватит нам уже Эванов… (Смеется.)
Детям важно показывать примеры отношений. Так давайте им подавать правильные примеры!
Вообще мы поняли, что разворошили улей, потому что нам все стали говорить: «А вот у меня, у меня…» — и рассказывать свои истории. Если мы поможем паре семей не разводиться или понять своего ребенка и сделать так, чтобы он не уходил в депрессию в случае непростых взрослых решений, то это уже наша маленькая победа! И мы пойдем дальше!
«После этого я рыдал два дня»
— Не влияют ли съемки на успеваемость Ники в школе?
— Ника у нас уже год учится удаленно. И если в обед вы зайдете к ней в вагончик, то увидите какой-нибудь зум по литературе или географии. На самом деле у всех подростков, которые снимаются в нашем кино, каждый день уроки! И даже летом.
В омут с головой мы не прыгаем! Ведь человек должен уметь общаться на нормальном русском языке, быть начитанным и просто элементарно выразить свою мысль. У нас в семье в этом смысле все жестко. Хочешь поиграть в компьютер? Прекрасно, но взамен тебя ждет два часа чтения.
— В первом сезоне были довольно жесткие сцены по отношению к героине Ники. Понятно, что это все понарошку, но как вы, как отец, воспринимали их?
— В первом сезоне мы еще вообще не представляли себе, как все получится в итоге. И в первый же день мы снимали кадры с полицией, где подростков забирали, шел допрос, и Маша рыдала. А вот во второй день мы снимали самую жесткую сцену всего сезона — драку в туалете с маканием героини Ники в унитаз.
И после этого уже я рыдал два дня! Я понимаю, что это только игра, но ты же рисуешь себе в голове картинки и думаешь: «Сколько я не вижу, сколько я не знаю».
И знаете, что самое страшное? Мы ведь
В первом сезоне было много таких вещей. Конечно, я переживал. И в Интернете даже есть кадры, где я сижу плачущий на продюсерском стульчике и смотрю в экран плэйбека.
Во втором сезоне зритель не то что будет плакать, у него просто отвиснет челюсть. Мы расставили крючочки по всему сезону так, чтобы аудитории было интересно. Я уже и сам успел порыдать здесь! Так что будет много всего!
Читайте также: