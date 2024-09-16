Сергей Жуков о съемках нового сезона «Плаксы», отношениях в семье и воспитании детей: «Ника сказала нам: «Пожалуйста, не разводитесь»

— Какие еще темы будут подниматься во втором сезоне сериала?

— Мы изучили тему звездной болезни, которая хоть раз в жизни касается каждого, кто получает долю своей популярности. И мы подумали о том, что бы было, если бы Маша стала врагом самой себе. Это у быстро взлетевших к славе музыкантов самая распространенная вещь. Так же, как и у многих блогеров или спортсменов.

Порой их губит не алкоголь, не наркотики, а они сами себя. И мы решили показать, что только сам человек и его окружение — родители, друзья — могут вернуть тебя на землю и заставить себя совершать правильные вещи. И что может случиться, если их рядом не будет.

Я и сам себя помню в свое время, когда был близок к тому, чтобы словить звездную болезнь. Когда на «Руки Вверх!» внезапно свалилась суперпопулярность, это произошло очень быстро. Слишком быстро. Вот только что, совсем недавно ты был никому неизвестным мальчишкой из Димитровграда, а теперь ты собираешь толпы на концертах, тебя знают все, в подъезде дежурят фанатки, ты не можешь ездить в метро, пользоваться общественным транспортом, заходить в магазины. И, конечно, от этого слегка едет крыша. В такие моменты нужно, чтобы рядом кто-то стоял с колотушкой и бил по голове.

В октябре выходит художественный фильм “Руки Вверх”, где многие из этих событий подробно показаны. Я не буду пересказывать вам сюжет всего фильма, ведь мне хочется, чтобы ваш читатель пошел в кино, и для него там остались сюрпризы.

Но в фильме очень много важных событий из моей жизни, жизни группы и всей страны. Если совсем тезисно то там будет и история про знакомство и дружбу с Лешей Потехиным, и про то, как отчаянно мы пытались пробиться к славе, и как долго у нас не получалось.

Про первый успех и обожание фанаток, а также про то, к каким крайностям, порой смертельно опасным, это обожание могло привести. И про криминальные разборки с продюсером и бандитами – да, было и такое в нашей жизни. И про то, как я чуть не умер, и про конфликт с «Иванушками» – я не буду рассказывать вам все.

У нас получилось прекрасное ностальгическое кино, на которое я с удовольствием всех приглашаю. Не важно – любите ли вы музыку «Руки Вверх!» или нет. Посмотрев наш фильм, вы с удовольствием погрузитесь в воспоминания, когда вы были молоды, беззаботны, и вся жизнь у вас была впереди!

— Простите, вы сказали, что в моменты славы важно, чтобы кто-то рядом стоял с колотушкой? А кто вас бил ей по голове?

— Мои друзья. Когда ты начинаешь свысока смотреть на людей, то теряешь то самое классное, что у тебя есть. В общем, это важная линия второго сезона «Плаксы» — показать, что ни в коем случае нельзя терять голову.

И если вы думаете, что музыка — это только красивая жизнь, тусовки, коктейли, гонорары и фанаты, то вы ошибаетесь. Это та часть, за которую нужно платить. Жизнь все равно предъявит тебе счет. Только готов ли ты к этому?

— А у Ники уже началась звездная болезнь? Все-таки первый сезон «Плаксы» был довольно успешным…

— Слава Богу, у Ники есть мы с колотушкой или вернее - указкой, которой бьют по рукам в школе. (Смеется.) Да и рано еще ей говорить: «Я такая крутейшая актриса». Она, к счастью, это понимает. Но с другой стороны, я, конечно, вижу, что пишут Нике в соцсетях, какая у нее там популярность. Она написала: «Завтра у меня съемки клипа, приходите, если хотите принять участие», и на следующий день приходит 500 человек!

Вижу, какой ажиотаж сопровождает ее на людях и на мероприятиях, как дети хотят с ней сфотографироваться. Ей это, конечно, приятно, но вот это испытание медными трубами, после второго сезона непременно усилится. Поэтому мы с Региной заранее к этому готовимся и с ребенком беседуем.

Это, кстати, еще один важный постулат нашего сериала: обязательно надо говорить о проблемах с близкими людьми. Об этом вам скажет любой психолог. Потому что когда вы уходите в себя, закрываетесь, в этот момент можно наделать много непоправимых ошибок

Что бы ни происходило в жизни, в этот момент рядом должен быть здравый человек, который поможет. Для подростков – это, прежде всего, родители, потому что все закладывается в семье. Поэтому мы и ведем к тому, чтобы родители разговаривали со своими детьми, чтобы они вместе садились и обсуждали сериал и те вопросы, которые он затрагивает.

«Это называется пассивный агрессор»

— Вы, наверное, получаете много отзывов на сериал…

— Это бальзам на сердце, потому что большинство писем — от взрослых! Они, например, пишут: «После показа вашего сериала моя дочь захотела играть на барабанах» или «Мой сын мечтает играть на гитаре». В «Плаксе» поднимается тема школьного буллинга.

Поэтому после выхода первого сезона мы запустили портал « ЯнеПлакса.рф», который помогает подросткам, их родителям и учителям разобраться с этой проблемой. Больше ста тысяч посещений сайта, около тысячи детей обратились к психологам на горячую линию. Только вдумайтесь в эти цифры!

Мы объехали всю страну с пресс-показами сериала. И на каждом показе присутствующие учителя признавались: «Спасибо вам большое. Вы единственные, кто не побоялись говорить на тему буллинга». Потому что как только мы затрагиваем этот вопрос, тут же начинается: «Давайте не будем об этом говорить…». А давайте будем!

Потому что мы не рассказали ничего нового! А эти ужасные видео встречаются в «Телеграме» пачками. Можно их посмотреть, сказать: «Ой, какой кошмар!», а можно взять и отреагировать. Можно сказать людям: «Ребят, а знаете, кто виноват в том, что девочку избили? Вы и вы, и вы!» Виноваты подруги, которые только говорят: «Не дружи с Машкой, она дура» и ничего не предпринимают.

Виноваты учителя, которые закрывают глаза. Виноваты и те, кто знает, но молчит. Это называется «пассивный агрессор», когда ты хоть и пассивно, но участвуешь в буллинге. С буллингом можно и нужно бороться. И в нашем сериале и на сайте «ЯнеПлакса.рф» мы рассказыаем как.

А как вы думаете, какая еще проблема после буллинга самая важная у подростков?