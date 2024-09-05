Уехавшая в Турцию актриса из «Ранеток» Женя Огурцова призналась, что сожгла первый гонорар

Так вышло, что у Жени Огурцовой и второй брак оказался неудачным. Сейчас она в
Во время YouTube-шоу «Клиника доктора Шурова» Женя Огурцова вспомнила, как раньше относилась к своим заработкам.
«Когда мы получили первую зарплату с четырьмя нулями, я бросила деньги в ванну и сожгла. Мне надо было их сжечь», — призналась Женя Огурцова.
А теперь все мысли артистки крутятся вокруг дочки. Ей каждый год надо находить десятки миллионов рублей, чтобы помочь наследнице. Актриса даже перевезла семью в Турцию.
«Ахондроплазия не лечится. Это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Недавно появился препарат, который может поправить ситуацию. Год терапии стоит примерно 24 миллиона рублей. Колоть его нужно с двух лет, когда открыты зоны роста», — сказала Женя Огурцова.
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