Уехавшая в Турцию актриса из «Ранеток» Женя Огурцова призналась, что сожгла первый гонорар

Женя Огурцова раньше была участницей группы «Ранетки», а также снялась в одноименном сериале. Она была очень популярна. но потом певица пропала из вида. Группа распалась, и каждая участница стала строить свою жизнь. Женя Огурцова пережила развод с первым мужем. Тогда она осталась одна с сыном Марком, которому нужна была операция на сердце. Самой артистке также нужна была помощь из-за дистрофии сетчатки, так как она могла ослепнуть на один глаз.

Так вышло, что у Жени Огурцовой и второй брак оказался неудачным. Сейчас она в браке с третьим избранником. Супруги растят дочку Еву, у которой неизлечимое заболевание. Сейчас певице Жене Огурцовой нужны деньги.

Во время YouTube-шоу «Клиника доктора Шурова» Женя Огурцова вспомнила, как раньше относилась к своим заработкам.

«Когда мы получили первую зарплату с четырьмя нулями, я бросила деньги в ванну и сожгла. Мне надо было их сжечь», — призналась Женя Огурцова.

А теперь все мысли артистки крутятся вокруг дочки. Ей каждый год надо находить десятки миллионов рублей, чтобы помочь наследнице. Актриса даже перевезла семью в Турцию.

«Ахондроплазия не лечится. Это врожденное заболевание, при котором нарушается процесс роста костей скелета и основания черепа. Недавно появился препарат, который может поправить ситуацию. Год терапии стоит примерно 24 миллиона рублей. Колоть его нужно с двух лет, когда открыты зоны роста», — сказала Женя Огурцова.