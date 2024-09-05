Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым ради дочери
Полина Гагарина. Фото: соцсети Полины Гагариной
Дмитрий Исхаков встретился с бывшей женой. Фотограф выложил трогательный кадр с дочкой и Полиной Гагариной.
Полина Гагарина пережила два развода. От первого мужа у нее есть сын Андрей. Он в этом году сдал экзамены и окончил школу. Теперь наследник артистки стал студентом. Он занимается музыкой и пишет треки для своей мамы. А от второго мужа Дмитрия Исхакова у Полины Гагариной растет дочка Мия. В этом году девочка пошла в первый класс. Оказалось, что на школьной линейке Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем.
В соцсети Дмитрий Исхаков выложил фото со школьной линейки. Он позировал с дочкой и экс-супругой. Полина Гагарина была в коротком платье в цветочек. Она подчеркнула свои ноги. А Мия, как и положено, была облачена в школьную форму.
«Миюша первоклассница с родителями», — подписал фото Дмитрий Исхаков.
Поклонники восхитились кадром. Многие заметили, что дочка Полины Гагариной не только подросла, но и стала копией своего отца. Малышку осыпали комплиментами. «Глаза то папины», – заметила dinara_fatahi.
Напомним, что был период, когда Полина Гагарина ссорилась с бывшим мужем. Он даже запрещал ей вывозить дочку за границу, но потом конфликт был улажен.