Наталья Подольская привела девятилетнего сына Владимира Преснякова в школу с новой стрижкой

Наталья Подольская. Фото: соцсети Натальи Подольской

Наталья Подольская поздравила всех с началом учебного года.

Наталья Подольская уже почти 15 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей. Младшему Ивану только будет четыре года в этом году. А вот Артемий в девять лет занимается танцами и учится. Певица признавалась, что ходить на уроки ее наследник не любит, как и делать домашние задания. Однако она старается делать все, чтобы у мальчика было хорошее образование. Не так давно звезда возила детей на отдых в Европу, но теперь они вернулись в Москву.

Так, 2 сентября Подольская сводила старшего наследника в школу. Артемий предстал в брюках и футболке с принтом. А вот певица облачилась в костюм с жилеткой и юбкой миди в серую клетку. Многие обратили внимание, что у певицы появился животик. То ли Подольская налегала на закуски, то ли причина в чем-то другом.

Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети Натальи Подольская

«Поздравляю всех с началом учебного года и окончанием сезона аниматоров 24/7. Желаю всем легкой учебы, домашки без слез, веселых друзей и понимающих учителей. И какое же это окрыляющее чувство-гордиться своим ребенком, просто потому что это твой ребенок», – написала Подольская.

Примечательно, что артистка сделала сыну стильную стрижку с косой челкой. Одни поклонник посчитали, что волосы лезут ему в лицо и будут мешать. Другие напомнили, что Пресняков много лет ходил с длинными волосами. А саму Наталью фанаты похвалили за ее образ.

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