Наталья Подольская привела девятилетнего сына Владимира Преснякова в школу с новой стрижкой

Наталья Подольская уже почти 15 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей. Младшему Ивану только будет четыре года в этом году. А вот Артемий в девять лет занимается танцами и учится. Певица признавалась, что ходить на уроки ее наследник не любит, как и делать домашние задания. Однако она старается делать все, чтобы у мальчика было хорошее образование. Не так давно звезда возила детей на отдых в Европу, но теперь они вернулись в Москву.

Так, 2 сентября Подольская сводила старшего наследника в школу. Артемий предстал в брюках и футболке с принтом. А вот певица облачилась в костюм с жилеткой и юбкой миди в серую клетку. Многие обратили внимание, что у певицы появился животик. То ли Подольская налегала на закуски, то ли причина в чем-то другом.