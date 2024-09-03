Наталья Подольская привела девятилетнего сына Владимира Преснякова в школу с новой стрижкой

Так, 2 сентября Подольская сводила старшего наследника в школу. Артемий предстал в брюках и футболке с принтом. А вот певица облачилась в костюм с жилеткой и юбкой миди в серую клетку. Многие обратили внимание, что у певицы появился животик. То ли Подольская налегала на закуски, то ли причина в чем-то другом.
«Поздравляю всех с началом учебного года и окончанием сезона аниматоров 24/7. Желаю всем легкой учебы, домашки без слез, веселых друзей и понимающих учителей. И какое же это окрыляющее чувство-гордиться своим ребенком, просто потому что это твой ребенок», – написала Подольская.
Примечательно, что артистка сделала сыну стильную стрижку с косой челкой. Одни поклонник посчитали, что волосы лезут ему в лицо и будут мешать. Другие напомнили, что Пресняков много лет ходил с длинными волосами. А саму Наталью фанаты похвалили за ее образ.
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