Панайотов рассказал о состоянии попросившей госзащиту Долиной: «Вынесет любые преграды»

Лариса Долина уже давно стала известной исполнительницей. В этом году с ней случилось неприятное событие. Артистку обманули мошенники. Они несколько месяцев с ней держали связь, вынудили продать квартиру в Москве за 112 миллионов рублей, а также отдать им деньги. Певице пришлось обратиться в правоохранительные органы. Ее призвали потерпевшей. Теперь она пытается вернуть свою квартиру. Александр Панайотов рассказал, что происходит с Долиной, которая уже попросила госзащиту из-за угроз, поступающих ей.

«Лариса Александровна - сильный человек, она все выдержит. Конечно, очень обидно, неприятно… Но, повторюсь, она - сильная женщина. И вынесет любые преграды, препятствия и перипетии, которые только возможны», – пояснил певец, пишет « МК ».

По словам Панайотова, он о случившемся узнал из прессы и сразу связался с Долиной. Артист узнал от нее, что произошло. Он опроверг слухи, что певца продала квартиру якобы, чтобы покинуть Россию.

«Абсолютная чушь: в это не нужно верить. Сейчас мошенники очень изощренные пошли. Они всем звонят, и мне тоже. Но я сразу бросаю трубку, не вступаю в контакты ни с кем и никогда», – отметил Александр.