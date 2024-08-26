Ольга Бузова принимает подарки для будущего ребенка: «Сколько всего интересного нас ждет впереди»

Ольга Бузова построила успешную карьеру, но не может наладить счастливую личную жизнь. Певица после развода с Дмитрием Тарасовым долго не могла найти бойфренда. У нее случались романы, но они заканчивались расставанием. Однако недавно после возвращения из Колумбии артистка выложила фото с таинственным парнем. Она публично объявила, что влюблена и несколько раз намекнула на беременность .

А накануне Ольга увиделась со своим лучшими подругами — Юлией Самедовой и Марией Погребняк, которая сейчас беременна. Телеведущая посидела с ними в ресторане. Самедова вручила ей пакет, в котором две коробки с пинетками — в одной были голубые, а в другой розовые. Артистка не могла перестать улыбаться.