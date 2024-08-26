Ольга Бузова принимает подарки для будущего ребенка: «Сколько всего интересного нас ждет впереди»

Ольга Бузова, Юлия Самедова и Мария Погребняк. Фото: соцсети Ольги Бузовой

Ольга Бузова продолжает намекать, что ждет ребенка и скоро станет мамой.

Ольга Бузова построила успешную карьеру, но не может наладить счастливую личную жизнь. Певица после развода с Дмитрием Тарасовым долго не могла найти бойфренда. У нее случались романы, но они заканчивались расставанием. Однако недавно после возвращения из Колумбии артистка выложила фото с таинственным парнем. Она публично объявила, что влюблена и несколько раз намекнула на беременность.

А накануне Ольга увиделась со своим лучшими подругами — Юлией Самедовой и Марией Погребняк, которая сейчас беременна. Телеведущая посидела с ними в ресторане. Самедова вручила ей пакет, в котором две коробки с пинетками — в одной были голубые, а в другой розовые. Артистка не могла перестать улыбаться.

«А вы как думаете, у меня будет мальчик или девочка?» — спросила звезда.

Ольга Бузова показала подарок. Фото: Телеграм-канал «НеМалахов»

«Тайный совет наконец в сборе. Сколько всего интересного нас ждет впереди. Столько лет уже вместе, но каждая встреча особенная, и как в первый раз», — поделилась Бузова.

Поклонники заметили, что она сияет от счастья. Многие делятся, что у телеведущей действительно появилась в жизни большая любовь и ее мечты о семье сбудутся в скором времени.

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